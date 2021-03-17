Akıllı Telefonlar
OPPO Reno5 F modeli duyuruldu
Çin merkezli teknoloji üreticisi OPPO, orta segment yeni telefonu Reno5 F modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonu olan Reno5 F’i duyurdu. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan Reno5 F, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen F19 Pro’nun biraz daha sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.
OPPO Reno5 F modeli; 6.43 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekran ile geliyor. Ayrıca 60 Hz yenileme, 135 Hz dokunma hızı vadeden bu ekran, 800 nit parlaklık değerine sahip.
Gücünü MediaTek Helio P95 işlemciden alan OPPO Reno5 F; 8 GB RAM’e ek olarak 128 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu ekranın altında tutan telefon 4.310 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
Telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası bulunuyor. Ayrıca Reno5 F modelinin ön kısmında 32 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
OPPO Reno5 F modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.43 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+, 60 Hz
- İşlemci: MediaTek Helio P95
- RAM: 8 GB
- Depolama: 128 GB
- Ön Kamera: 32MP F2.4
- Arka Kamera: 48MP F1.7 + 8MP F2.2 + 2MP F2.4 + 2MP F2.4
- Batarya: 4.310 mAh (30 watt VOOC hızlı şarj)
- İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1
- Renk: Siyah veya Mor
Son olarak Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzüyle çalışan OPPO Reno5 F modeli; yaklaşık 287 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip. Söz konusu cihaz ilk olarak Kenya’da satışa çıktı. OPPO’nun yeni telefonu global pazara ne zaman çıkacağı ise henüz netlik kazanmadı.
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Akıllı Telefonlar
Motorola G100 modelinin lansman tarihi belli oldu
Teknoloji devi Motorola, yeni telefonu G100 modelinin lansman tarihini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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Motorola, resmi Twitter hesabı aracılığıyla çok beklenen Snapdragon 870 destekli telefonunun lansmanını gösteren kısa bir video paylaştı. Video, yaklaşan akıllı telefona da bir göz atıyor ancak tamamen açıklamıyor.
Motorola G100 modeli; 6.7 inçlik 2560 x 1080 piksel çözünürlüğe sahip AMOLED ekran ile karşımıza çıkıyor. Gücünü Snapdragon 870 işlemciden alan G100; 6/8 GB RAM’e ek olarak 128/256 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca 5.000 mAh batarya kapasitesine olan cihaz, söz konusu bataryayı 20W hızlı şarj ile destekleyecek.
Telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 64 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 16 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve TOF 3D kamerası bulunuyor. Ayrıca Motorola G100 modelinin ön kısmında 16 MP ve 8 MP değerinde iki adet ön kamera yer alıyor.
Motorola G100 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,7 inç 2560 x 1080 piksel çözünürlük, AMOLED, 90 Hz tazeleme hızı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 870
- Grafik işlemci: Henüz belirtilmedi
- RAM: 6 veya 8 GB
- Depolama: 128 veya 256 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 16 MP + 2 MP + TOF
- Ön Kamera: 16 MP+ 8 MP
- Batarya: 5000 mAh, 20W hızlı şarj
- İşletim Sistemi: Android 11
- Bağlantı: 5G, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB Type-C, 3,5mm jak
Son olarak paylaşılan bilgilere göre güçlü performansı ile dikkat çekecek Motorola G100 modeli; 25 Mart’ta tanıtılacak. Söz konusu cihazın etiket fiyatı ise 400-500 Euro arasında olması muhtemel.
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Akıllı Telefonlar
Vivo iQOO Neo5 resmi olarak tanıtıldı!
Vivo iQOO Neo5 modelinin lansmanı gerçekleşti. Merakla beklenen amiral gemisi akıllı telefonun teknik özellikleri de böylece kesinleşti.
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Vivo iQOO Neo5 Snapdragon 870 ile piyasaya çıkıyor!
Vivo amiral gemisi akıllı telefon rekabetine an itibariyle giriş yaptı. Firma, Neo serisinin yeni üyesini kullanıcılarının beğenisine sundu. Resmi tanıtımı gerçekleşen iQOO Neo5 modeli, bu yıl rekabette yerini alacak. Amiral gemisi özelliklere sahip olan akıllı telefon bizleri Snapdragon 870 işlemcisi ile karşılamakta. Aynı zamanda akıllı telefon oyun odaklı olacak. 8/12 GB RAM ve 128/256 GB depolama alanı kapasitelerine sahip olacak cihaz, rakiplerine nazaran daha uygun fiyatıyla dikkat çekmekte. Akıllı telefonun 385 dolardan başlayan fiyat etiketlerine sahip olacağı ortaya çıktı.
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Bununla birlikte diğer teknik özellikleri de belli olan Vivo iQOO Neo5, 6.62 inçlik FullHD+ OLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun ekranında delikli tasarım kullanılmakta. Bir adet 16 MP değerinde ön kameraya sahip olan akıllı telefon arka tarafta ise dörtlü kamera kurulu ile kullanıcılarını karşılıyor. Bu kameralar ise sırasıyla 48 MP ana kamera, 13 MP ultra geniş açı, 2 MP derinlik sensörü ve yine 2 MP makro olarak belirlenmiş. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefon 4400 mAh batarya kapasitesi ile geliyor. Bu bataryaya ise 65W‘lık hızlı şarj desteği eşlik etmekte. Ancak firmadan gelen açıklamaya göre kutu içeriğinde yer alan adaptör 45W‘lık bir destek sağlamakta. Siyah, mavi ve turuncu renk seçenekleri ile piyasaya çıkacak akıllı telefon için ilk satışlar 22 Mart‘ta başlayacak.
Akıllı Telefonlar
Snapdragon 888 işlemcili Honor telefon geliyor!
Huawei mülkiyetinde yaşadığı ticari ambargonun izlerini silmeye çalışan Honor, bir yandan da yeni cihazlar geliştiriyor. Markanın geçtiğimiz haftalarda duyurduğu V40 modelinin ardından Snapdragon 888 işlemcili bir telefon hazırlığında olduğu belirtiliyor.
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Honor, Qualcomm Snapdragon 888 işlemcili bir telefon duyuracak!
Geçtiğimiz yıl satış işlemleri tamamlanan Honor, bilindiği üzere yoluna bağımsız bir marka olarak devam ediyor. Bu süreçte iş ortaklarıyla tedarik anlaşmalarını yenileyen marka, amiral gemisi V40 modelini de yakın dönemde duyurdu. Ancak görünüşe göre Honor’un tek üst seviye akıllı telefon modeli V40 olmayacak. Markaya yakın kaynaklara göre, bir ya da birden fazla amiral gemisi telefonun daha duyurulacağı ifade ediliyor.
Huawei’nin Mate/P serisi stratejisini izleyeceği düşünülen Honor’un ikinci amiral gemisi modeli “en üst seviyeyi” hedefleyecek. Zira gizemli cihazın gücünü Qualcomm Snapdragon 888 işlemciden alacağı belirtiliyor. Honor V40 ise sahip olduğu MediaTek Dimensity 1000+ ile sürpriz telefonu bir adım geriden izleyecek. Öte yandan, Honor’un yeni üst seviye modelinin Magic serisine ait olacağı iddia ediliyor. Son modeli 2019 yılında duyurulan Magic serisi, hatırlanacağı üzere tasarım tarafındaki detaylarıyla öne çıkıyordu.
Honor’un yeni amiral gemisi cihazının tanıtım tarihi olarak ise Temmuz ayı işaret ediliyor. Ayrıca markanın bir katlanan telefon ve üst seviye Android tablet üzerinde çalıştığı da biliniyor. İddialara göre bu iki cihazın söz konusu etkinlikte duyurulması sürpriz olmayacak. Son olarak Avrupa’da satışa sunulması planlanan yeni Honor modellerinin kutusundan Google servisleriyle çıkacağını belirtelim.
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