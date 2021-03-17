OPPO Reno5 F modeli duyuruldu

Çin merkezli teknoloji üreticisi OPPO, orta segment yeni telefonu Reno5 F modelini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.

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Çinli akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonu olan Reno5 F’i duyurdu. Orta segment bir cihaz olarak karşımıza çıkan Reno5 F, geçtiğimiz günlerde piyasaya sürülen F19 Pro’nun biraz daha sadeleştirilmiş bir versiyonu olarak karşımıza çıkıyor.

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OPPO Reno5 F modeli; 6.43 inç büyüklüğünde ve FHD+ çözünürlük sunan AMOLED bir ekran ile geliyor. Ayrıca 60 Hz yenileme, 135 Hz dokunma hızı vadeden bu ekran, 800 nit parlaklık değerine sahip.

Gücünü MediaTek Helio P95 işlemciden alan OPPO Reno5 F; 8 GB RAM’e ek olarak 128 GB’lık depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca parmak izi okuyucusunu ekranın altında tutan telefon 4.310 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.

Telefonun arka kısmında ise dörtlü kamera kurulumu yer alıyor. 48 MP ana kameranın yer aldığı bu kamera kurulumunda; 8 MP ultra geniş açılı kamera, 2 MP makro kamera ve 2 MP de derinlik kamerası bulunuyor. Ayrıca Reno5 F modelinin ön kısmında 32 MP çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.

OPPO Reno5 F modelinin teknik özellikleri

Ekran: 6.43 inç büyüklüğünde AMOLED, FHD+, 60 Hz

İşlemci: MediaTek Helio P95

RAM: 8 GB

Depolama: 128 GB

Ön Kamera: 32MP F2.4

Arka Kamera: 48MP F1.7 + 8MP F2.2 + 2MP F2.4 + 2MP F2.4

Batarya: 4.310 mAh (30 watt VOOC hızlı şarj)

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1

Renk: Siyah veya Mor

Son olarak Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzüyle çalışan OPPO Reno5 F modeli; yaklaşık 287 dolar civarında bir fiyat etiketine sahip. Söz konusu cihaz ilk olarak Kenya’da satışa çıktı. OPPO’nun yeni telefonu global pazara ne zaman çıkacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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