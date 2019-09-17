Oppo Reno Ace yarım saatte tam şarj olacak!

Oppo Reno Ace modelinin 65W hızlı şarjla yarım saatte tam şarj olacağı Oppo tarafından paylaşılan bir videoyla ortaya çıktı.

İlginizi çekebilir: Meizu 17 modelinin render görüntüleri sızdırıldı

Oppo Reno Ace hızlı şarjı

Çinli akıllı telefon üreticisi Oppo, hızlı şarj konusundaki iddiasını güçlendirmeye çalışıyor. Geçtiğimiz günlerde şirketin üst düzey bir yetkilisinin yaptığı açıklamada Reno Ace‘nin 65W Super VOOC hızlı şarj desteği sunacağını belirmişti.

Bugün ise şirket, telefonun 4000 mAh‘lık büyükçe bataryasının yarım saatte yüzde 10’dan yüzde 100’e ulaştığını gösteren bir video paylaştı. Bu Super VOOC‘un şirketin önceki hızlı şarj teknolojisi olan VOOC 3.0‘dan yüzde 39 oranında daha hızlı şarj ettiğini gösteriyor. Fakat testteki diğer telefonun yüzde 10’dan daha düşük bir pille şarj edilmeye başlandığını da vurgulamak lazım.

10 Ekim‘de Çin’de düzenlenecek olan bir etkinlikle tanıtılacak olan Reno Ace‘nin OnePlus 7 Pro modeli gibi 90 Hz tazeleme hızındaki bir ekrana sahip olması bekleniyor.