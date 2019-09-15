Meizu 17 modelinin render görüntüleri sızdırıldı

Meizu şirketinin, yeni amiral gemisi olması beklenen “Meizu 17” modelinin render görüntüleri ortaya çıktı. Fiyat/performans cihazlarıyla popülarite yakalayan Çinli akıllı telefon üreticisi için son günlerde işler pek de iyi gitmiyor. Meizu, geçtiğimiz aylarda Çin’deki bazı perakende mağazalarını kapatmak zorda kalmıştı.

Sızdırılan render görüntüleri cihazın tasarımını detaylı olarak ortaya koyuyorlar. Meizu 16th serisinden bu yana sürdürülen oval tasarım anlayışı Meizu 17’de köşeler daha belirgin bir hale getiriliyor.

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Kavisli ekran sayesinde çerçevesi sıfır olan bir akıllı telefon bizleri bekliyor. Alt ve üst bölümdeki çerçevelerin kalınlığı ise en ince seviyede tutulmaya çalışılmış. Ön kamera bir kez daha üst çerçeve üzerine yerleştirilmiş. Cihazda Vivo’nun “şelale ekran” olarak tanımladığı tarzda oldukça kavisli, yayvan bir ekran yer alıyor. Ayrıca Meizu 17 modelinin alt kısmında USB Type-C bağlantı noktası ve hoparlör göze çarpıyor. 3.5 mm kulaklık girişine ise bu telefonda yer verilmemiş.

Telefonun arka kısmında kameralar, sol üst köşede konumlandırılmış durumda. Alt alta dizili kamera kümesinde ana kameranın 48 megapiksel çözünürlüğünde olacağı bilgisi yer alıyor. Ön tarafta ise serinin diğer üyeleri gibi tek bir selfie kamerası yer alıyor ancak sensörün çözünürlüğü konusunda şu an için herhangi bir bilgi yok.

Meizu’nun amiral gemisi modeli Meizu 16 serisi, Nisan ayında piyasaya sürülmüştü. Bu sebeple Meizu 17 modelinin yakın bir gelecekte lanse edilmesini beklenmiyor.