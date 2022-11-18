OPPO Reno 9 serisinin tamamı 24 Kasım’da Çin’de tanıtılacak. Raporlar; PHM110, PGX110 ve PGW110 model numaralarının Reno 9 serisine ait olduğunu ortaya koydu. PGX110 modeli, TENAA sertifika platformunun veri tabanında ortaya çıktı. İşte TENAA aracılığıyla ortaya çıkan tüm ayrıntılara bir bakalım.

İçindekiler OPPO Reno 9 Pro Teknik Özellikleri

OPPO Reno 9 Pro Teknik Özellikleri

OPPO Reno 9 Pro, 1080 x 2412 piksel Full HD+ çözünürlük ve 10 bit renk sunan 6.7 inç AMOLED ekrana sahip olacak. Resmi çizimlere göre, ortasında bir delik bulunan kavisli bir ekrana sahip olacak. Ekranın 120Hz’e kadar yenileme hızını desteklemesi bekleniyor ve parmak izi tarayıcı entegre edilecek.

Reno 9 Pro’ya güç veren 2.85GHz sekiz çekirdekli işlemci, MediaTek Dimensity 8100-Max yonga seti olacak gibi görünüyor. 12 GB + 16 GB RAM ve 128 GB + 256 GB depolama ile gelecek. Ancak cihazın OPPO China’nın web sitesindeki listelenmesi şimdiden iki farklı şekilde satılacağını gösteriyor: 16 GB RAM + 256 GB depolama ile veya 16 GB RAM + 512 GB depolama ile.

Ön tarafta, OPPO Reno 9 Pro’nun 32 MP selfie kamerası var. Arkada ise 50 MP ana kamera ve ultra geniş açılı olabilecek 8 MP lens bulunuyor. Cihazın, şirketin MariSilicon ISP’si tarafından desteklenen Sony IMX890 lense ev sahipliği yapacağı düşünülüyor.

OPPO Reno 9 Pro’nun Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile birlikte kutudan çıkması bekleniyor.