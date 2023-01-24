OPPO, kısa süre önce kendi ülkesi Çin’de duyurduğu yeni OPPO Find N2 Flip katlanabilir telefonunu küresel pazarda satışa sunmaya hazırlanıyor. Dev şirket çokça beğenilen yeni cihazını ilk olarak Mobil Dünya Kongresi 2023 fuarında görücüye çıkaracak.

OPPO Find N2 Flip, Şubat Ayında Küresel Pazara Açılacak

Yakın tarihli raporlar OPPO’nun yeni Find N2 Flip isimli katlanabilir telefonunu global pazar için piyasaya süreceğini ortaya koydu. Popüler kaynak Snoopy Tech, tanıtım için Şubat ayı sonunda düzenlenecek olan Mobil Dünya Kongresini işaret etti. İddialar doğruysa Çinli üretici yeni ürününü fuardan hemen sonra küresel pazarda satışa sunacak.

Global OPPO Find N2 Flip Özellikleri

OPPO Find N2 Flip’in global versiyonu, 2520 x 1080 piksel Full HD+ çözünürlük, 21:9 en boy oranı, 120Hz yenileme hızı ve 403 ppi piksel yoğunluğu sunan 6,8 inç katlanabilir AMOLED bir ekrana sahip olacak. Cihazın arka tarafında ise 720 x 382 piksel çözünürlük ve 60Hz yenileme hızı sunan 3,26 inçlik ikincil bir AMOLED bulunacak. Her iki ekran da Gorilla Glass 5 ile korunacak.

Performans tarafında yeni katlanabilir telefon Dimensity 9000 Plus yonga setinden güç alacak. Cihaz söz konusu işlemcinin yanı sıra, 8 GB / 16 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB depolama alanı ile gelecek. Yeni canavar yazılım boyutunda ise, ColorOS kullanıcı arayüzü ile Android 13 işletim sistemine güvenecek.

İlginizi çekebilir: Oppo Reno 8T’nin Görüntüleri Sızdırıldı!

Küresel Find N2 Flip’in ön tarafında 32 megapiksel çözünürlüğünde bir Sony IMX709 bulunacak. Arka kamera kurulumunda ise 50 megapiksel ana kamera ve 8 megapiksel ultra geniş lens bulunacak. 44W SuperVOOC hızlı şarj çözümüne sahip Find N2 Flip, 4.300mAh pil ile beslenecek. 160.6 x 75.2 x 7.85mm boyutlarına sahip yeni telefon, 191 gram ağırlığıyla rakiplerine göre oldukça hafif.

Cihazın diğer özellikleri arasında ise çift SIM, 5G, Bluetooth 5.3, NFC, Wi-Fi 6 ve IPX4 derecesi yer alıyor. N2 Flip 160.6 x 75.2 x 7.85mm boyutlarında ve yaklaşık 191 gram ağırlığında. Astral Black ve Moonlit Purple renk tonlarında gelecek. Bu noktada, cihazın fiyatı hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor.