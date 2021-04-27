OPPO RENO 5 GELDİ!

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Kör Randevu #4 serimiz 2021 yılında orta seviye cihazlar ile devam ediyor. Sevgili Cem Kıvırcık’ın profesyonel gözle cihazları bilmeden yaptığı yorumlar ile orta seviyeden seçtiğimiz üç telefonun detaylarına bakıyoruz. Yurtdışında sıkça yapılan “Blind Test” formatında olan serimizin ismi “Kör Randevu” oldu.

Bakmakta fayda var: EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | OPPO A91, P40 Lite, TCL 10 Plus

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Kör Randevuda her zaman yaptığımız gibi sizlere cihazların neler olduğunu söylemeden ancak fotoğraf kapağında verdiğimiz tüyo ile videonun işleyişi hakkında bir bilgi verdik. Fakat bunu Cem Kıvırcık videonun sonunda öğrenmek zorunda. Yaptığımız bu fotoğraf kıyaslamasında birçok farklı açı, bir çok farklı lens ve mod kullandık. Bu modlardan bazılarının norma çekim, ön kamerada portre çekimi, arka kamerada portre çekimi, ön kamerada ve arkada kamerada gece modu ile gece çekimleri diyebiliriz.

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Ayrıca Cem Kıvırcık, fotoğraf çekim tekniklerinin nasıl olması gerektiğini ve nasıl olmaması gerektiğinden bahsetti. Telefonların kameralarının ne kadar iyi olsa da yazılımının da fotoğraf çekiminde bir o kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Aynı zamanda fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları her bir kamera modu için ayrı ayrı yorumladı. Bu tekniklerin başında; kadraja giren nesnelerin şekli, ışığın lense vuruş açısı, etraftaki nesnelere vuran ışık ve diğer nesnelerle olan uyumu, renk şemasının karmaşık olup olmaması gibi etmenler mevcut.

Telefonlara baktığımızda ise burada orta seviyede 3000TL-3500TL arasında ilgi çeken telefonları ele aldık. Oppo Reno 4, realme 7 Pro ve POCO X3 NFC bu segmentte seçtiğimiz modeller oldu. Aslında kamera konusunda üst seviye cihazlar kadar iddialı modeller olmasa da bu telefonları tercih edenlerin telefon seçiminde en büyük kriterlerinin başında kamera performansı yer alıyor. Hepsinin birbirinden farklı kamera kurulumları, yapıları ve fotoğrafları işleyişleri var. Peki arasında hangi telefon özellikleriyle öne çıkıyor ona göz atalım:

realme 7 Pro

Realme 7 Pro aslında kamera konusunda iyi işler başaran bir model oldu. Birçok insan tercih yaparken özellikle kamerasının iyi olması sebebiyle de tercih etti diyebiliriz. Ana kamerada 64MP’lik Sony Exmor RS Sensör (IMX682) kullanan model F1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu sayede gece çekimlerinde de iyi işler çıkarıyor. Bu kamera ile 4K 30fps videolar çekebilmenin yanında 1080p 60fps videoları da çekebiliyorsunuz. İkinci kamerası ise 119 derecelik bir geniş açı kamerası. 8MP çözünürlüğünde olan bu kameranın diyafram açıklığı ise F2.3. Ek olarak 2MP’lik bir Makro kamerasına sahip olan model dördüncü kamerasında ise yine 2MP’lik bir derinlik algılayıcı sensöre (bokeh) sahip. Ayrıca bu kamera monochrome (siyah-beyaz) fotoğraflar çekmenize de olanak tanıyor. Ön kameraya baktığımızda ise 32MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. 1080p 30fps videolar çekebilmenize olanak tanıyan bu kamera F2.5 diyafram açıklığına sahip.

OPPO Reno 4

Kuzeni diyebileceğimiz realme 7 Pro daki 64MP ana kamera burada yerini 48MP ye bırakmış. Bu kameraya Sony Exmor Sensör (IMX586) eşlik ediyor. F1.7 diyafram açıklığına sahip olmasıyla realme 7 Pro’ya göre biraz daha iyi gibi gözüküyor. 6 elementli lens bulunan model kuzeni gibi 4K 30fps videolar çekmenize izin veriyor. Ek olarak 1080p 60fps destekliyor. İkinci kamerası ise 119 derecelik bir geniş açı kamerası. 8MP çözünürlüğünde olan bu kameranın diyafram açıklığı ise F2.2. Ek olarak 2MP’lik F2.2 diyaframa sahip bir Makro kamerasına sahip olan model dördüncü kamerasında ise yine 2MP’lik bir derinlik algılayıcı sensöre (bokeh) sahip. Ayrıca bu kamera monochrome (siyah-beyaz) fotoğraflar çekmenize de olanak tanıyor. Ön kameraya baktığımızda ise 32MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. 1080p 30fps videolar çekebilmenize olanak tanıyan bu kamera F2.5 diyafram açıklığına sahip.

POCO X3 NFC

POCO X3 NFC, insanlar tarafında çok tercih edilen ve kullananlarında oldukça memnun olduğu bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ana kamerasına baktığımızda 64 MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. Bu kamera F1.89 diyafram açıklığına sahip. Gece çekimlerinde diğer iki modele göre diyafram değerleri geride gibi gözüküyor. 4K 30fps video çekimlerinin yanında 1080p 60fps çekimler yapabilmekte mümkün. İkinci kamerası diğer modellere göre daha gelişmiş diyebiliriz. Burada 13MP’lik 119 derece F2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerası mevcut. Üçüncü kamerasında 2MP’lik makro çekimler yapabilmenize yaran f2.4 değerine sahip bir kamera mevcut. Dördüncü kamerası ise diğer modellerde olduğu gibi 2MP’lik derinlik algısına sahip. Ön kamerada ise 20MP’lik F2.2 diyafram açıklığına sahip. 1080p 30fps çekimler yapabilmenize yarayan bu kamera ek olarak yapay zeka ile güçlendirilmiş.

Peki sizce hangisi en iyi fotoğrafı çekiyor?

Kör randevuya katılan modellere Hepsiburada üzerinde incelemek ve satın almak için buraya bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/e06510c