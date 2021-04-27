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OPPO RENO 5 GELDİ!
OPPO Reno 5 kutu açılışı ile karşınızdayız. Reno 5 ve Reno 5 Lite modelleri Türkiye’de satılmaya başlandı. Bakalım kutu içeriğinde bizleri neler bekliyor.
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OPPO RENO 5 GELDİ!
OPPO Reno 5 özellikleri
OPPO Reno 5 Türkiye’ye 4G versiyonu ile giriş yaptı. Teknik özelliklerine değinecek olursak;
- 159.1 x 73.3 x 7.7 mm boyut
- 171 gram ağırlık
- 6,4 inç FHD+ AMOLED ekran
- 90 Hz tazeleme hızı
- Snapdragon 720G işlemci
- 8 GB RAM
- 128 GB depolama
- MicroSD kart seçeneği
- 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP arka kamera
- 44 MP ön kamera
- 4310 mAh batarya
- 50 Watt hızlı şarj desteği
ile geliyor. 4.999 TL fiyatla satışa çıkan ürünün temel detayları, kamera performansı ve kutu içeriğine göz atıyoruz.
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Pil Testi
Redmi Note 10 Pil Testi
Pil Testi serimizin yeni konuğu Redmi Note 10 oldu. Türkiye’de bu sıralar en çok konuşulan telefon olan Redmi Note 10’un pil performansını hep beraber görelim.
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Redmi Note 10 Pil Testi
Redmi Note 10’un güncel fiyatlarını Hepsiburada üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz. https://app.hps.im/d7ct/221e7a99
Redmi Note 10’un güncel fiyatlarını Trendyol üzerinden kontrol etmek için buraya tıklayabilirsiniz. https://ty.gl/hhhcdlqp
Bu pil testi Redmi Note 10’un kutusundan çıktığı haliyle yapılmıştır.
Tüm pil testlerimiz için tabloya buradan ulaşabilirsiniz: https://hwp.com.tr/piltesti
Xiaomi Redmi Note 10 özellikleri
Xiaomi’nin en popüler serisi Redmi Note için yeni seri Türkiye’de satışa çıktı. İlk aşamada satışa çıkan Redmi Note 10 ise 3.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. 160.46 x 74.5 x 8.29 mm boyutlarında olan Redmi Note 10, 178,8 gram ağıırlığıyla oldukça hafif bir yapıda geliyor. 5.000 mAh bataryasına rağmen bu hafiflik ise oldukça iyi bir değer. 6,43 inç AMOLED tabanlı DotDisplay adı verilen ekran ile gelen Note 10, 1100 nite varan parlaklık sunabiliyor. Yalnız bunu sadece otomatik parlaklıkta yaptığını belirtelim.
Gücünü Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 678 işlemcisinden alan telefona Adreno 612 graifk işlem birimiyle güncel oyunları orta ya da üst seviyede oynatabiliyor. 4 GB ve 6 GB bellek seçeneği ve 64 ile 128 GB depolama seçeneği sunan ürün, IP53 suya ve toza karşı dayanıklılık da sağlıyor.
Batarya ve kamera özellikleri
Batarya kanadında 5.000 mAh değere çıkan Redmi Note 10, 33 Watt kutu içeriğinden çıkan şarj aleti ile geliyor. Bu sayede şarj aleti aramanıza da gerek kalmıyor. Günlük kullanımda rahat rahat günü tamamlayan cihaz, kullanıcıya göre iki güne varan ömür sunuyor. Kamera kanadında 48 MP ana kameraya ek olarak 8 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 2 MP değerlerindeki makro ve derinlik sensörü de bulunuyor. Genel performans olarak güzel diyebileceğimiz kameralar, rakibi POCO X3’e göre ve bazı gece durumlarında geride kalabiliyor.
Güzel artılarından biri ise 4K 30 fps çekim yapabilmesi ve Xiaomi klasiği kamera modları. Fakat 4K çekimde sabitleme işlemleri kapalı olduğu için fazla sarsıntılı görüntüler çıkabilir. 13 MP değerindeki ön kamerası ise biraz geride kalmış. Videoda ise yine Xiaomi klasiği FHD maksimum çekebiliyor. Güvenlik kanadında yanda parmak izi okuma ve yüz tanıma sunan üründe parmak izi okuyucusu oldukça iyi çalışıyor ve yanda yer alan okuyucular arasında en kullanışlısı olmuş. Çift SIM kart desteği, Bluetooth 5.0, Hi-Res Audio sertifikalı çift hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi ve kızılötesi alıcısı da olan telefon, fonksiyon bazında da oldukça verimli.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Akıllı Telefonlar
ORTA-ÜST SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | realme 7 Pro , Reno 4, POCO X3 NFC | Kör Randevu #4
Kör Randevu #4 serimiz 2021 yılında orta seviye cihazlar ile devam ediyor. Sevgili Cem Kıvırcık’ın profesyonel gözle cihazları bilmeden yaptığı yorumlar ile orta seviyeden seçtiğimiz üç telefonun detaylarına bakıyoruz. Yurtdışında sıkça yapılan “Blind Test” formatında olan serimizin ismi “Kör Randevu” oldu.
Bakmakta fayda var: EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | OPPO A91, P40 Lite, TCL 10 Plus
ORTA-ÜST SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | realme 7 Pro , Reno 4, POCO X3 NFC | Kör Randevu #4
Kör Randevuda her zaman yaptığımız gibi sizlere cihazların neler olduğunu söylemeden ancak fotoğraf kapağında verdiğimiz tüyo ile videonun işleyişi hakkında bir bilgi verdik. Fakat bunu Cem Kıvırcık videonun sonunda öğrenmek zorunda. Yaptığımız bu fotoğraf kıyaslamasında birçok farklı açı, bir çok farklı lens ve mod kullandık. Bu modlardan bazılarının norma çekim, ön kamerada portre çekimi, arka kamerada portre çekimi, ön kamerada ve arkada kamerada gece modu ile gece çekimleri diyebiliriz.
Ayrıca Cem Kıvırcık, fotoğraf çekim tekniklerinin nasıl olması gerektiğini ve nasıl olmaması gerektiğinden bahsetti. Telefonların kameralarının ne kadar iyi olsa da yazılımının da fotoğraf çekiminde bir o kadar önemli olduğuna vurgu yaptı. Aynı zamanda fotoğraf çekerken dikkat edilmesi gereken noktaları her bir kamera modu için ayrı ayrı yorumladı. Bu tekniklerin başında; kadraja giren nesnelerin şekli, ışığın lense vuruş açısı, etraftaki nesnelere vuran ışık ve diğer nesnelerle olan uyumu, renk şemasının karmaşık olup olmaması gibi etmenler mevcut.
Telefonlara baktığımızda ise burada orta seviyede 3000TL-3500TL arasında ilgi çeken telefonları ele aldık. Oppo Reno 4, realme 7 Pro ve POCO X3 NFC bu segmentte seçtiğimiz modeller oldu. Aslında kamera konusunda üst seviye cihazlar kadar iddialı modeller olmasa da bu telefonları tercih edenlerin telefon seçiminde en büyük kriterlerinin başında kamera performansı yer alıyor. Hepsinin birbirinden farklı kamera kurulumları, yapıları ve fotoğrafları işleyişleri var. Peki arasında hangi telefon özellikleriyle öne çıkıyor ona göz atalım:
realme 7 Pro
Realme 7 Pro aslında kamera konusunda iyi işler başaran bir model oldu. Birçok insan tercih yaparken özellikle kamerasının iyi olması sebebiyle de tercih etti diyebiliriz. Ana kamerada 64MP’lik Sony Exmor RS Sensör (IMX682) kullanan model F1.8 diyafram açıklığına sahip. Bu sayede gece çekimlerinde de iyi işler çıkarıyor. Bu kamera ile 4K 30fps videolar çekebilmenin yanında 1080p 60fps videoları da çekebiliyorsunuz. İkinci kamerası ise 119 derecelik bir geniş açı kamerası. 8MP çözünürlüğünde olan bu kameranın diyafram açıklığı ise F2.3. Ek olarak 2MP’lik bir Makro kamerasına sahip olan model dördüncü kamerasında ise yine 2MP’lik bir derinlik algılayıcı sensöre (bokeh) sahip. Ayrıca bu kamera monochrome (siyah-beyaz) fotoğraflar çekmenize de olanak tanıyor. Ön kameraya baktığımızda ise 32MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. 1080p 30fps videolar çekebilmenize olanak tanıyan bu kamera F2.5 diyafram açıklığına sahip.
OPPO Reno 4
Kuzeni diyebileceğimiz realme 7 Pro daki 64MP ana kamera burada yerini 48MP ye bırakmış. Bu kameraya Sony Exmor Sensör (IMX586) eşlik ediyor. F1.7 diyafram açıklığına sahip olmasıyla realme 7 Pro’ya göre biraz daha iyi gibi gözüküyor. 6 elementli lens bulunan model kuzeni gibi 4K 30fps videolar çekmenize izin veriyor. Ek olarak 1080p 60fps destekliyor. İkinci kamerası ise 119 derecelik bir geniş açı kamerası. 8MP çözünürlüğünde olan bu kameranın diyafram açıklığı ise F2.2. Ek olarak 2MP’lik F2.2 diyaframa sahip bir Makro kamerasına sahip olan model dördüncü kamerasında ise yine 2MP’lik bir derinlik algılayıcı sensöre (bokeh) sahip. Ayrıca bu kamera monochrome (siyah-beyaz) fotoğraflar çekmenize de olanak tanıyor. Ön kameraya baktığımızda ise 32MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. 1080p 30fps videolar çekebilmenize olanak tanıyan bu kamera F2.5 diyafram açıklığına sahip.
POCO X3 NFC
POCO X3 NFC, insanlar tarafında çok tercih edilen ve kullananlarında oldukça memnun olduğu bir model olarak karşımıza çıkıyor. Ana kamerasına baktığımızda 64 MP’lik bir kamera bizleri karşılıyor. Bu kamera F1.89 diyafram açıklığına sahip. Gece çekimlerinde diğer iki modele göre diyafram değerleri geride gibi gözüküyor. 4K 30fps video çekimlerinin yanında 1080p 60fps çekimler yapabilmekte mümkün. İkinci kamerası diğer modellere göre daha gelişmiş diyebiliriz. Burada 13MP’lik 119 derece F2.2 diyafram açıklığına sahip bir geniş açı kamerası mevcut. Üçüncü kamerasında 2MP’lik makro çekimler yapabilmenize yaran f2.4 değerine sahip bir kamera mevcut. Dördüncü kamerası ise diğer modellerde olduğu gibi 2MP’lik derinlik algısına sahip. Ön kamerada ise 20MP’lik F2.2 diyafram açıklığına sahip. 1080p 30fps çekimler yapabilmenize yarayan bu kamera ek olarak yapay zeka ile güçlendirilmiş.
Peki sizce hangisi en iyi fotoğrafı çekiyor?
Kör randevuya katılan modellere Hepsiburada üzerinde incelemek ve satın almak için buraya bakabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/e06510c
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İnceleme
BİM’DE 60TL’YE SATILAN AKILLI SAAT VE BİLEKLİK! | Polosmart Smartlook ve SmartStep [HEDİYE]
BİM’de 23 Nisan’dan itibaren 59,99 TL’ye satışa sunulan Polosmart SmartStep ve Polosmart SmartLook isimli akıllı saat ve bilekliğe göz atıyoruz.
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BİM’DE 60TL’YE SATILAN AKILLI SAAT VE BİLEKLİK! | Polosmart Smartlook ve SmartStep [HEDİYE]
Aynı zamanda bu ürünleri ve Aydoğan’ın yanlışlıkla aldığı Polosmart Smartlife ürünlerini de hediye edeceğiz. Hediye aşağıdaki linkten ulaşabileceğiniz 17:00’da canlı olarak yayınlanacak Cuma Raporu’nun sonunda verilecek.
Cuma Raporu Canlı Yayın Linki; https://youtu.be/1BQM_vEaJiU
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Forumdan Son Mesajlar
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OPPO RENO 5 GELDİ!
OPPO RENO 5 GELDİ!
Redmi Note 10 Pil Testi
ORTA-ÜST SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | realme 7 Pro , Reno 4, POCO X3 NFC | Kör Randevu #4
BİM’DE 60TL’YE SATILAN AKILLI SAAT VE BİLEKLİK! | Polosmart Smartlook ve SmartStep [HEDİYE]
TAOTRONICS LED MASA LAMBALARI! | Kulaklıkları kadar iyi mi?
OPPO RENO 5 GELDİ!
Redmi Note 10 Pil Testi
ORTA-ÜST SEVİYEDE EN İYİ FOTOĞRAF KİMDE? | realme 7 Pro , Reno 4, POCO X3 NFC | Kör Randevu #4
BİM’DE 60TL’YE SATILAN AKILLI SAAT VE BİLEKLİK! | Polosmart Smartlook ve SmartStep [HEDİYE]
TAOTRONICS LED MASA LAMBALARI! | Kulaklıkları kadar iyi mi?
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