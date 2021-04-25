Pil Testi
Redmi Note 10 Pil Testi
Pil Testi serimizin yeni konuğu Redmi Note 10 oldu. Türkiye’de bu sıralar en çok konuşulan telefon olan Redmi Note 10’un pil performansını hep beraber görelim.
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Redmi Note 10 Pil Testi
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Bu pil testi Redmi Note 10’un kutusundan çıktığı haliyle yapılmıştır.
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Xiaomi Redmi Note 10 özellikleri
Xiaomi’nin en popüler serisi Redmi Note için yeni seri Türkiye’de satışa çıktı. İlk aşamada satışa çıkan Redmi Note 10 ise 3.000 TL fiyatıyla dikkat çekiyor. 160.46 x 74.5 x 8.29 mm boyutlarında olan Redmi Note 10, 178,8 gram ağıırlığıyla oldukça hafif bir yapıda geliyor. 5.000 mAh bataryasına rağmen bu hafiflik ise oldukça iyi bir değer. 6,43 inç AMOLED tabanlı DotDisplay adı verilen ekran ile gelen Note 10, 1100 nite varan parlaklık sunabiliyor. Yalnız bunu sadece otomatik parlaklıkta yaptığını belirtelim.
Gücünü Qualcomm’un yeni nesil Snapdragon 678 işlemcisinden alan telefona Adreno 612 graifk işlem birimiyle güncel oyunları orta ya da üst seviyede oynatabiliyor. 4 GB ve 6 GB bellek seçeneği ve 64 ile 128 GB depolama seçeneği sunan ürün, IP53 suya ve toza karşı dayanıklılık da sağlıyor.
Batarya ve kamera özellikleri
Batarya kanadında 5.000 mAh değere çıkan Redmi Note 10, 33 Watt kutu içeriğinden çıkan şarj aleti ile geliyor. Bu sayede şarj aleti aramanıza da gerek kalmıyor. Günlük kullanımda rahat rahat günü tamamlayan cihaz, kullanıcıya göre iki güne varan ömür sunuyor. Kamera kanadında 48 MP ana kameraya ek olarak 8 MP geniş açı lens eşlik ediyor. Ayrıca 2 MP değerlerindeki makro ve derinlik sensörü de bulunuyor. Genel performans olarak güzel diyebileceğimiz kameralar, rakibi POCO X3’e göre ve bazı gece durumlarında geride kalabiliyor.
Güzel artılarından biri ise 4K 30 fps çekim yapabilmesi ve Xiaomi klasiği kamera modları. Fakat 4K çekimde sabitleme işlemleri kapalı olduğu için fazla sarsıntılı görüntüler çıkabilir. 13 MP değerindeki ön kamerası ise biraz geride kalmış. Videoda ise yine Xiaomi klasiği FHD maksimum çekebiliyor. Güvenlik kanadında yanda parmak izi okuma ve yüz tanıma sunan üründe parmak izi okuyucusu oldukça iyi çalışıyor ve yanda yer alan okuyucular arasında en kullanışlısı olmuş. Çift SIM kart desteği, Bluetooth 5.0, Hi-Res Audio sertifikalı çift hoparlör, 3,5 mm kulaklık girişi ve kızılötesi alıcısı da olan telefon, fonksiyon bazında da oldukça verimli.
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Pil Testi
Realme 7 Pro Pil Testi
Pil Testi serimizin yeni konuğu Realme’nin en yeni ve en güçlü cihazı olan Realme 7 Pro oldu. Bakalım test aşamalarımızdan sonra 7 Pro modeli nasıl bir performans gösterdi.
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Bu pil testi Realme 7 Pro’nun kutusundan çıktığı haliyle yani ekran yenileme hızı otomatikte yapılmıştır.
Tüm pil testlerimiz için tabloya buradan ulaşabilirsiniz: https://hwp.com.tr/piltesti
Videoda Ersin’in bahsettiği web sitemizin forumlarındaki sayfaya ise şu adresten ulaşabilirsiniz: https://hwp.com.tr/forum/akilli-telefon/galaxy-m51-poco-x3-nfc-ve-realme-7-pro-pil-karsilastirmasi Forumlarımızda Samsung Galaxy M51, Xiaomi POCO X3 NFC ve realme 7 Pro pil kıyaslaması hakkındaki görüşlerinizi paylaşabilirsiniz.
Günün Alışveriş Fırsatı: Xiaomi Redmi Note 10 ve Poco X3 fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Pil Testi
Poco X3 NFC Pil Testi (VIDEO)
Pil Testi serimizin yeni konuğu Poco X3 NFC oldu. Bakalım test aşamalarımızdan sonra Poco X3 NFC modeli nasıl bir performans gösterdi.
Not: Testi her zaman olduğu gibi cihazın kutudan çıktığı halle yaptık. O nedenle ekran 60 Hz iken testler gerçekleştirildi.
Tüm pil testi tablomuza ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz
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Pil Testi
7000 mAh pilli Galaxy M51 için pil testi!
Pil testi serimizin yeni konuğu tam 7000 mAh pil kapasitesiyle Galaxy M51 oldu. Bakalım Galaxy m51, testimizden nasıl sonuç aldı?
Tüm pil testi verileri için: https://hwp.com.tr/piltesti
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