Oppo Reno 4 ve Reno 4 Pro resmi olarak tanıtıldı!

Oppo, Reno serisini geçen sene Nisan ayında tanıtmıştı. Bu sene ise cihazlar, COVID-19 salgını sebebiyle biraz geçte olsa bugün resmi olarak tanıtıldı. Reno 4 serisi, Snapdragon 765G yonga seti, OLED ekranları ve oldukça yetenekli kameraları ile piyasaya sürüldü.

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Oppo Reno 4 serisi hangi teknik özelliklere sahip olacak?

Oppo Reno 4 Pro, 6.5 inçlik 90 Hz ekran tazeleme hızı bulunan bir ekran ile geliyor. Cihazın ön tarafta 32 MP çözünürlüklü nokta delik tasarımlı selfie kamerası bulunuyor. Arka tarafta OIS destekli 48 MP çözünürlüklü ana kamera ve özel bir telefoto kamera mevcut. Reno 4 ise 6.4 inçlik çift nokta delik tasarımlı bir ekrana sahip. Cihazda 32 MP çözünürlüklü ana selfie kamerası ve 2 MP çözünürlüklü derinlik algılayıcı sensör bulunuyor. Arka tarafta Reno 4, 48 MP çözünürlüklü ana kamera, 8 MP çözünürlüklü ultra geniş açılı kamera ve 2 MP derinlik sensörü bulunduruyor.

Reno 4 Pro‘nun diğer kamera özelliklerine baktığımızda 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 13 MP çözünürlüklü telefoto kamerası bulunduğunu görüyoruz. Bu telefoto kamera 5x hibrit zoom, 20x dijital zoom yapabiliyor. Oppo kamera tarafında düşük ışıkta kaliteli videolar çekebilen Canlı HDR modunun bu cihazlarda bulunacağını belirtiyor.

Reno 4 serinin diğer teknik özelliklerine baktığımızda ise Snapdragon 765G yonga setinden gücünü aldığını görüyoruz. Cihaz 12 GB’a kadar RAM, 256 GB’a kadar depolama alanı sunan modellere sahip. Her iki telefonda 5G destekli ve yazılım tarafında Android 10 tabanlı ColorOS 7.2 kullanıyor.

Her iki telefonda da 4.000 mAh değerinde SuperVOOC 2.0 ile 65W hızlı şarj olabilen pil bulunuyor. Reno 4 mavi, siyah ve mor renklerle satışa sunulacak. Pro model ise siyah, beyaz, yeşil,kırmızı ve mavi renk seçeneklerini bulunduracak. Taban model 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı 422$, 8 GB RAM / 256 GB depolama alanı 465$ fiyatıyla piyasaya çıkacak. Pro modelde ise 8 GB RAM / 128 GB depolama alanı 535$, 12 GB RAM / 256 GB depolama alanı 606$ ile fiyatlandırılacak. Reno 4 serisi Çin‘de 12 Haziran’da satışlara başlayacak. Global çıkış tarihi ise henüz belli değil.