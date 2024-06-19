OPPO, akıllı telefon pazarına olan iddiasını güçlendirmeye devam ediyor. Şirket, söz verdiği gibi, küresel pazarlar için yeni OPPO Reno 12 ve OPPO Reno 12 Pro modellerini tanıttı. Bu modeller, yüksek performans ve şık tasarımlarıyla dikkat çekiyor.

OPPO Reno 12 özellikleri neler?

OPPO Reno 12 ve Reno12 Pro, 6.7 inç FHD+ kavisli AMOLED ekranları ile görsel bir şölen sunuyor. Bu ekranlar, canlı renkler ve derin siyahlar ile kullanıcı deneyimini üst seviyeye taşıyor. Cihazlar, MediaTek Dimensity 7300-Energy işlemcisi tarafından destekleniyor.

Bu yonga seti, OPPO tarafından ortaklaşa tasarlanmış ve yüksek performans vaat ediyor. Her iki model de 12 GB fiziksel RAM ile birlikte 12 GB ek sanal RAM sunuyor, bu da toplamda 24 GB RAM kapasitesi anlamına geliyor. Bu özellik, çoklu görevler ve yoğun uygulama kullanımı için mükemmel bir çözüm sunuyor.

OPPO Reno 12 ve Reno12 Pro, ColorOS 14.1 ile birlikte Android 14 işletim sistemi üzerinde çalışıyor. Bu yeni işletim sistemi sürümü, kullanıcı deneyimini zenginleştiren birçok yeni özellik ve iyileştirme ile geliyor. AI Tool Box adlı araç kutusu, AI Kayıt Özeti, AI Clear Voice, AI Özeti, AI Writer ve AI Speak gibi yapay zeka destekli araçları içeriyor. Bu özellikler, kullanıcıların günlük görevlerini daha kolay ve verimli bir şekilde gerçekleştirmelerini sağlıyor.

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Her iki model de 3D sıvı tasarımına sahip olup, dalgalı bir görünüm ve pürüzsüz bir yüzey sunuyor. Bu tasarım, cihazlara hem estetik bir değer katıyor hem de ergonomik bir kullanım sağlıyor. Ayrıca, her iki modelin de mat bir versiyonu bulunuyor, bu da kullanıcılara farklı tasarım seçenekleri sunuyor. Telefonlar, 80W SuperVOOC hızlı şarj destekli 5000mAh pil kapasitesi ile geliyor. Bu özellik, kullanıcıların cihazlarını kısa sürede şarj edebilmesini sağlıyor ve uzun pil ömrü sunuyor.

Reno12 ve Reno12 Pro, güçlü kamera özellikleri ile dikkat çekiyor. Her iki modelde de Sony LYT-600 sensörlü 50MP ana kamera bulunuyor. Reno12 modelinde 8MP ultra geniş kamera ve 2MP makro kamera yer alırken, Reno12 Pro modelinde 8MP ultra geniş kamera ve 50MP 2x telefoto kamera bulunuyor. Bu kameralar, yüksek çözünürlüklü fotoğraflar ve videolar çekme yeteneği sunuyor.

OPPO’nun geliştirilmiş AI Eraser teknolojisi, AI Clear Face ve AI Best Face özellikleri ile birlikte geliyor. Bu teknolojiler, hedef tanıma oranını %98’e çıkarırken, kontrol edilemeyen üretim oranını %20-30 seviyesinden sadece %10’a düşürüyor. Bu da, kullanıcıların daha net ve kaliteli fotoğraflar çekmesini sağlıyor.