Uzun zamandır suskun olan OPPO Türkiye, yeni bir ürünle piyasaya tekrar geri geldi. Yerli üretim ürünlere dahil olan Reno 11F 5G modelini bu videoda kutusundan çıkarıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz.

OPPO Reno 11F 5G Teknik Özellikleri:

Tasarım: 161.1 x 74.7 x 7.5 mm, 177 gram, IP65 Sertifikası

Ekran: 6.7 inç, AMOLED, FHD+, 1 Milyar renk, HDR10+, 1100 nit parlaklık

İşlemci: Mediatek Dimensity 7050

RAM/Depolama: 8GB / 256GB

Kamera: 64MP + 8MP + 2MP / 32MP Ön Kamera

Batarya: 5000 mAh

Şarj: 67W SuperVOOC

Ağ Bağlantıları: WiFi6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G

#OPPO #OPPOReno11Series #OPPOReno11F5G