Uzun zamandır suskun olan OPPO Türkiye, yeni bir ürünle piyasaya tekrar geri geldi. Yerli üretim ürünlere dahil olan Reno 11F 5G modelini bu videoda kutusundan çıkarıyor ve detaylarına yakından bakıyoruz.
OPPO Reno 11F 5G Teknik Özellikleri:
Tasarım: 161.1 x 74.7 x 7.5 mm, 177 gram, IP65 Sertifikası
Ekran: 6.7 inç, AMOLED, FHD+, 1 Milyar renk, HDR10+, 1100 nit parlaklık
İşlemci: Mediatek Dimensity 7050
RAM/Depolama: 8GB / 256GB
Kamera: 64MP + 8MP + 2MP / 32MP Ön Kamera
Batarya: 5000 mAh
Şarj: 67W SuperVOOC
Ağ Bağlantıları: WiFi6, Bluetooth 5.2, NFC, 5G
#OPPO #OPPOReno11Series #OPPOReno11F5G