Oppo Reno 10 serisi, şu anda küresel bir lansman için hazırlık yapıyor olabilir. Geçtiğimiz hafta Oppo Reno 10, Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro+ modelleri Çin’de resmiyet kazandı. Şimdi bu üç cihaz, Malezya’daki SIRIM sertifikasyon platformu tarafından onaylandı. SIRIM sertifikasına ait ekran görüntüsünde, Reno 10 model numarası CPH2525, Reno 10 Pro model numarası CPH2531 ve Reno 10 Pro+ model numarası CPH2521 olarak belirtilmiştir. SIRIM listelerinde teknik özellikler hakkında bilgi bulunmuyor.

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Ancak, bu üç telefonun Çin’deki versiyonlarında bulunan özellikleri taşıyabileceği düşünülmektedir. Reno 10 serisi, SIRIM dışında Hindistan, Endonezya, Singapur ve BAE gibi ülkelerde de onay aldı. Maalesef, bu seri Türkiye pazarına gelmeyeceği görünmektedir, ancak OPPO Türkiye’nin konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadığını belirtelim.

Oppo Reno 10, Reno 10 Pro ve Reno 10 Pro+ modelleri, 6,74 inç AMOLED kavisli kenar ekrana sahip, 1,5K+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunan bir ekranla donatıldı. Seri, Android 13 işletim sistemi ve ColorOS 13.1 arayüzü üzerinde çalışır. Her üç telefonun da önünde 32 megapiksel bir kamera ile geliyor.

Reno 10, Snapdragon 778G yonga setine, 12 GB’a kadar LPDDR4x/5 RAM’e, 256 GB’a kadar UFS 2.2/3.1 depolamaya ve 80W hızlı şarj destekli 4.600mAh pile sahiptir. Arka tarafta 64 megapiksel (ana) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 32 megapiksel (telefoto) üçlü kamera kurulumu bulunuyor.

Reno 10 Pro, Dimensity 8200 yonga setine sahipken Reno 10 Pro+, Snapdragon 8+ Gen 1 yonga setini kullanmaktadır. Her iki model de 16 GB LPDDR5 RAM, 512 GB’a kadar UFS 3.1 depolama ve (Reno 10 Pro’da 80W, Reno 10 Pro+’da 100W) hızlı şarj destekli 4.600mAh pil sunuyor.

Reno 10 Pro’da 50 megapiksel (ana, OIS destekli) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 32 megapiksel (telefoto) üçlü kamera kurulumu bulunmaktadır. Reno 10 Pro+’nın arka tarafında ise 50 megapiksel (ana, OIS destekli) + 8 megapiksel (ultra geniş) + 64 megapiksel (periskop lens) üçlü kamera sistemi yer alıyor.