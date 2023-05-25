Teknolojinin hızla ilerlemesiyle birlikte akıllı telefonlar, hayatımızın her alanında ihtiyaçlarımızı karşılayan dostlarımız ve asistanlarımız haline geldi. vivo, Türkiye’de orta segment akıllı telefon kullanıcılarından oluşan farklı yaş ve meslek gruplarıyla İzmir, İstanbul ve Ankara’da kantitatif bir araştırma gerçekleştirerek kullanıcıların telefon kullanım ve satın alma tercihlerini araştırdı. Bu araştırma, 25-45 yaş aralığındaki katılımcıların kullanım alışkanlıklarını derinlemesine inceleyerek çarpıcı sonuçlar ortaya koydu.

vivo’nun araştırmasına göre kullanıcılar genellikle daha iyi bir deneyim için cep telefonlarını değiştiriyor. Katılımcıların %54’ü telefonlarını daha iyi bir deneyim için değiştirdiğini belirtirken, %46’sı telefonlarının bozulması durumunda değişiklik yaptığını ifade etti.

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Araştırmaya göre, her 4 kullanıcıdan 3’ü cep telefonu satın almayı düşündüğünde internet üzerinde araştırma yapıyor. Araştırmada, internet araştırmasının çoğunlukla YouTube üzerinden yapıldığı ortaya çıktı. Teknoloji sitelerini ziyaret eden ya da teknoloji editörlerini takip eden kişi sayısının ise çok az olduğu belirlendi. Kullanıcılar, satın alma işleminden önce en çok inceledikleri web sitesi olarak epey.com’u tercih ederken, cep telefonu fiyatlarını karşılaştırmak isteyenler ise cimri.com ve akakce.com gibi web sitelerini takip etmektedir. Akıllı telefon markalarının kendi web sitelerinde sundukları ürün özellikleri ve kampanyalarına rağmen, kullanıcılar tarafından neredeyse hiç ziyaret edilmedikleri görüldü.

Araştırmaya katılan kullanıcıların %38’i fiziksel olarak bir teknoloji zincir mağazasını, yine %38’i ise birden fazla teknoloji zincir mağazasını ziyaret ettiklerini belirtti. %16’sı ise teknoloji mağazalarının yanı sıra operatör mağazalarını da tercih ettiğini ifade etti. vivo kullanıcıları, markayı özellikle kamera ve tasarım açısından beğenirken, henüz vivo kullanmayanlar ise tasarımını beğendiklerini vurguladı.

Kullanıcılar genellikle arka kamerayı kullanarak çoğunlukla çocuklarının ve ailelerinin fotoğraflarını çekiyor. Bunun ardından manzara, doğa ve ambiyans gibi fotoğraflar takip ediyor. Selfie çekimi için kullanılan ön kamera ise ikinci planda bulunuyor. Araştırmada dikkat çeken bir diğer nokta ise gece ve yemek fotoğrafı çeken kullanıcıların sayısının oldukça az olmasıdır.

vivo’nun araştırmasına göre, sosyal medya kullanım oranlarına bakıldığında Instagram önde gelirken, onu Twitter takip etmektedir. YouTube kullanımında ise YouTube Premium’un kullanımındaki artış dikkat çekmektedir. Kullanıcıların %65’i reklamsız içeriğe doğrudan erişim için YouTube Premium satın aldığını belirtmektedir. Ayrıca ücretli dijital yayın platformlarının kullanım oranlarında da önemli bir artış gözlenmektedir. Katılımcıların %73’ü bir veya birden fazla dijital yayın platformuna abone olduğunu paylaşırken, Netflix bu platformlar arasında ilk sırada yer almaktadır.

vivo’nun araştırması, akıllı telefonların hayatımıza girmesi ve dijital ortamda içeriklere kolay erişim sağlanmasıyla birlikte televizyon izleme oranlarında ciddi bir düşüş yaşandığını göstermektedir. Araştırmaya katılan 5 kişiden 2’si (%40), hiç televizyon izlemediğini belirtmektedir. Geri kalan %60’ın ise sadece %13’ü nadiren televizyon izlediğini ifade etmektedir. Katılımcıların televizyonda en çok izlediği içerikler ise diziler ve spor programlarıdır. Araştırma ayrıca, geçmişte büyük bir popülerliğe sahip olan Survivor, Masterchef gibi eğlence programlarının da eski ilgi düzeyini kaybettiğini göstermektedir.