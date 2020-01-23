Akıllı Telefonlar
Oppo PCLM50, TENAA’da görüntülendi: Reno3’ten daha hızlı!
Oppo, 2019’un son günlerinde Reno3 ve Reno3 Pro akıllı telefonlarını tanıttı. Şimdi de şirketin aileye katılacak yeni akıllı telefonu Oppo PCLM50 modeli TENAA‘da görüntülendi.
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Oppo PCLM50 neler sunuyor?
Oppo PCLM50 modelinin henüz fotoğrafı olmasa da tüm teknik özelliklerinin belgesi ortaya çıktı. Cihaz Reno3 ile aynı boyuta ve ağırlığa sahip, ancak ana kamera 48 MP’ye düşürülürken CPU biraz daha hızlı görünüyor. PCLM50‘nin işlemcisi 2,4 GHz’e ulaşabiliyor ve 5G modeme sahip bir yonga setinden gücünü alıyor olacak. Oppo PCLM50’nin, Oppo Reno3‘ün Mediatek‘in en güçlü işlemcisi olan Dimensity 1000 platformunda çalıştığı göz önüne alındığında, Reno3 Pro‘yu çalıştıran Snapdragon 765G SoC ile geleceği tahmin ediliyor.
Diğer teknik özellikleri neler?
PCLM50, 8 GB RAM ve depolama alanı olarak, 128 GB ve 256 GB seçeneklerinin olduğu görünüyor. Telefonda microSD yuvasının olmaması bekleniyor. PCLM50, kamera sistemi olarak ise dörtlü bir kamera sistemine sahip olucak. 48 MP ana kamera, 8 MP telefoto kamera, ultra geniş açılı bir kamera ve makro fotoğraflar için 2 MP‘lik bir makro kamera ile gelmesi bekleniyor. Ön kamera ise 32 MP‘lik, Reno3 ile aynı kamerayla gelecek.
Akıllı Telefonlar
Poco F2 için tarih belli oldu!
Başarısıyla göz dolduran Pocophone F1 modelinden sonra, bu başarıyı devam ettirmek için Xiaomi‘den ayrılıp, bağımsız bir marka halinde “Poco” olarak yoluna devam eden şirketin yeni modeli büyük merakla bekleniyor. Poco Hindistan‘ın genel müdürü Manmohan Chandolu bazı açıklamalarda bulundu.
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En önemli detay ise yeni Poco modelinin Mart 2020‘de satışa çıkacak olması oldu. Chandolu, Poco markasının fiyat-performans odaklı cihazlarla, üst seviye işlemci ve yüksek RAM kapasitesini buluşturmayı hedefleyen bir şirket olduğunu vurguladı. Ayrıca yazılım konusunda da Poco markasına özel MIUI yazılımıyla devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Chandolu, Poco markasının bağımsız bir şirket olmasına rağmen, tedarik zincirini ve kullanıcı verilerini depolamak için Xiaomi markasıyla ilişkiler yürüttüğünü belirtti. Ayrıca satış sonrası hizmetler de Xiaomi kanalları üzerinden yapılacak.
Poco markası başlangıçta internet üzerinden satış yapmayı planlasa da, gelecekte kendine ait fiziksel mağazalarıyla da hizmet vermeyi planlıyor. Chandolu, şirketin global pazardan çok Hint pazarına odaklanmış vaziyette olduklarını, global pazar için biraz daha zamanları olduklarını söyledi.
Akıllı Telefonlar
AnTuTu rekoru kırıldı!
Realme markasının, Snapdragon 865 işlemcisiyle piyasaya sürmesi beklenen yeni amiral gemisi telefonu AnTuTu testinde ortaya çıktı. “realme RMX2071” kod adıyla görüntülenen cihaz, 574 bin 985 gibi bir puan alarak şimdiye kadarki en yüksek puanı alarak rekor kırdı.
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Realme X50 Pro olarak adlandırılması beklenen cihazın, şu an satışta bulunan Snapdragon 765G işlemcili Realme X50 5G modelinin üstünde konumlandırılması bekleniyor.
AnTuTu testlerinde, cihazlara ait teknik özellikler de belli oluyor. Fakat bu cihaz hakkında hiç bir bilgiye ulaşılamıyor. Söz konusu amiral gemisi modelin, Realme X2 Pro modelinin AnTuTu üzerinde yapılan testinde 467 bin 653 puanlık performansına, %20’yı aşkın farkla geçmesi oldukça dikkat çekti.
Güvenilir Çinli bir kaynağa göre, Realme‘nin Snapdragon 865′li modeli delikli ekran(punch hole) tasarımına ve tekli ön kameraya sahip olması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi, Batı Avrupa’nın en büyük dördüncü akıllı telefon şirketi oldu
Xiaomi Mali İşler Müdürü Shou Zi Chew şirketin 2109 yılı için Batı Avrupa pazarında en büyük dördüncü akıllı telefon şirketi olduğunu açıkladı.
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Çinli akıllı telefon üreticisi Xiaomi, Avrupa pazarında büyümeye devam ediyor. Avrupa’da yakaladığı başarıyla hisse senetleri 1,8 Doları seviyelerinin üstüne taşıyan şirket yalnızca Hindistan’da satışlarını arttırmıyor. Çin dışından gelen satışların %50’ler seviyesinde olduğunu belirten CFO Chew, Batı Avrupa’da en büyük dördüncü akıllı telefon üreticisi olduklarını açıkladı. Yıllık bazda %90 büyüme kaydettiklerini belirten 37 yaşındaki yönetici, geçtiğimiz günlerde dördüncü çeyrek sonuçlarını çok yüksek seviyelerde olduğunu belirtmişti.
Xiaomi 2019 yılının ilk çeyreğinde ise 10 milyar dolarlık kar elde etmişti. Şirketin 2020 yılı planlarında ise olabildiğince çok 5G destekli akıllı telefonları piyasaya sunmak. Bir çok alanda ürünlerini geliştirip son kullanıcıya sunan üretici, 2016 yılında ilk katlanabilen scooterını tanıtmıştı. Elektrikli yapısı ve minimalist tasarım anlayışı ile dikkat çeken mobilet Avrupa pazarında kendine yer buldu. %17 pazar payı ile dışarı alan kategorisinde önemli bir yer elde eden üreticinin 2020 yılında pazar payını arttırması bekleniliyor.
Xiaomi Mijia M365 Scooter özellikleri
Güç: 500 W
Şarj Süresi: 5 Saat
Maksimum Hız: Saatte 15.5 Km
Taşıma Kapasitesi: 100 kilogram
Tekerlek Boyutu: 8.5″ (215.9 mm)
Bağlantı: Bluetooth
Batarya: 1860 mAh