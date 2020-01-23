Oppo PCLM50, TENAA’da görüntülendi: Reno3’ten daha hızlı!

Başarısıyla göz dolduran Pocophone F1 modelinden sonra, bu başarıyı devam ettirmek için Xiaomi‘den ayrılıp, bağımsız bir marka halinde “Poco” olarak yoluna devam eden şirketin yeni modeli büyük merakla bekleniyor. Poco Hindistan‘ın genel müdürü Manmohan Chandolu bazı açıklamalarda bulundu.

İlginizi çekebilir: Pocophone F1 Android 10 güncellemesi aldı

En önemli detay ise yeni Poco modelinin Mart 2020‘de satışa çıkacak olması oldu. Chandolu, Poco markasının fiyat-performans odaklı cihazlarla, üst seviye işlemci ve yüksek RAM kapasitesini buluşturmayı hedefleyen bir şirket olduğunu vurguladı. Ayrıca yazılım konusunda da Poco markasına özel MIUI yazılımıyla devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Chandolu, Poco markasının bağımsız bir şirket olmasına rağmen, tedarik zincirini ve kullanıcı verilerini depolamak için Xiaomi markasıyla ilişkiler yürüttüğünü belirtti. Ayrıca satış sonrası hizmetler de Xiaomi kanalları üzerinden yapılacak.

Poco markası başlangıçta internet üzerinden satış yapmayı planlasa da, gelecekte kendine ait fiziksel mağazalarıyla da hizmet vermeyi planlıyor. Chandolu, şirketin global pazardan çok Hint pazarına odaklanmış vaziyette olduklarını, global pazar için biraz daha zamanları olduklarını söyledi.