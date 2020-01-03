Sosyal medya

Sizin Yorumunuz

Oppo Reno 10x Zoom – Sizin Yorumunuz (Kaan Tunçer)

Oppo Reno 10x Zoom modelini satın alan Kaan Tunçer, Türkiye’ye geçtiğimiz yıl giriş yapan markanın en dikkat çeken modelini bizlere anlatıyor.

İlginizi çekebilir; General Mobile GM 9 Pro – Sizin Yorumunuz (Ümit Yıldırım)

Üniversite mezunu olan Kaan, Mayıs ayında Çin’deki Oppo mağazasından satın aldığı Oppo Reno 10x Zoom hakkında cihazın artıları ve eksilerini bizlere aktarıyor. 7 aylık uzun kullanım dönemi ardından bu cihazın detaylarını gelin hep beraber izleyelim.

İyi seyirler…

İlgili konular:

Teknolojiye olan tutkusunu Hardware Plus'ta meraklılarına aktarıyor.

Yorum yapmak için tıklayın

Yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Sizin Yorumunuz

General Mobile GM 9 Pro – Sizin Yorumunuz (Ümit Yıldırım)

2 Ocak 2020

Yazan:

General Mobile GM 9 Pro - Sizin Yorumunuz (Ümit Yıldırım)

General Mobile GM 9 Pro ile Sizin Yorumunuz serimiz devam ediyor. Telefonun detaylarını üniversiteli  genç arkadaşımız Ümit Yıldırım anlatıyor.

İlginizi çekebilir; General Mobile GM 9 Pro – Sizin Yorumunuz (Ahmet Aktaş)

General Mobile GM 9 Pro geçtiğimiz yılın en çok konululan telefonlarından biri iken ofisimize gelen Ümit Yıldırım, yaklaşık 6 ay önce Huawei P Smart 2019 ve Xiaomi Redmi Note 7 yerine GM 9 Pro‘yu tercih etti.

Nedenleri, telefonun artıları ve eksilerini bizlere bu videoda aktaran Ümit’in düşüncelerini izliyoruz.

İyi seyirler…

Devamını oku

Sizin Yorumunuz

Aynı anda iPhone 7 ve Mi 9T kullanmak – Sizin Yorumunuz (Burak Bekir Eroglu)

1 Ocak 2020

Yazan:

Sizin Yorumunuz serimizin yeni konuğu Burak Bekir Eroğlu oldu. Burak, bize kullandığı iPhone 7 ve Xiaomi Mi 9T modellerini anlattı. Bakalım Burak’ın deneyimleri nasıl?

Devamını oku

Sizin Yorumunuz

Redmi Note 8 – Sizin Yorumunuz (Semih Acar)

23 Aralık 2019

Yazan:

Redmi Note 8 Sizin Yorumunuz

Sizin Yorumunuz serisinin yeni konuğu Redmi Note 8 modeliyle Semih Acar oldu. Bakalım Semih Bey, Redmi Note 8 hakkında bize nasıl kullanıcı deneyimleri aktaracak?

Devamını oku