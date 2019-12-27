Akıllı Telefonlar
5G destekli Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro tanıtıldı!
Son dönemin öne çıkan akıllı telefon markalarından Oppo, Reno 3 ve Reno 3 Pro adlı yeni modellerini duyurdu. Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro, yeni seri işlemcileri ve 5G şebeke desteği ile dikkat çekiyor.
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MediaTek Dimensity 1000 işlemcili ilk akıllı telefon: Oppo Reno 3!
Oppo, Reno serisinin yeni modellerinin tasarım tarafında kendisine has pop-up ön kamera yapısını bir kenara bırakmış. Böylece Reno 3 modelinde damla çentikli ekran tasarımı kullanılırken, Pro versiyonunda ise delikli ekran çözümüne gidilmiş. Ayrıca optik parmak izi sensörü her iki modelde de ekran içerisinde yer alıyor.
Oppo Reno3 özellikleri
Teknik detaylar tarafında orta-üst seviyeye göz kırpan cihazlardan Oppo Reno 3, bünyesinde 6.4 inçlik Full HD+ AMOLED ekran barındırıyor. Gücünü 8 çekirdekli yeni nesil MediaTek Dimensity 1000L’den alan telefonun 5G çipi doğrudan işlemci bünyesinde bulunuyor. Dünyanın 6 GHz bandında çalışan ilk 5G mobil işlemcisi olarak adlandırılan mobil yonga seti, performans tarafında da iddialı veriler sunuyor. Orta seviye cihazlar arasında yer alacak işlemciye 8/12 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor.
Kamera tarafında dörtlü bir arka paket barındıran Oppo Reno 3, bu sensörlerde 64+8+2+2 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca OIS ve 4K/60 FPS video kayıt desteği de dikkat çekiyor. Cihazın ön kamerası ise 32 megapiksel çözünürlüklü ve yüz tanıma desteği ile donatılmış. 4.025 mAh bataryanın enerji verdiği Reno 3 modeli, VOOC 4.0 hızlı şarj desteği sayesinde 20 dakika içerisinde %50 oranında dolum sağlayabiliyor.
Oppo Reno3 Pro özellikleri
Serinin Pro versiyonu ise standart modele kıyasla daha fazla performans sunuyor. 6.5 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekrana sahip olan cihaz, 90 Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık değeriyle dikkat çekiyor. Gücünü oyun odaklı Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan Reno 3 Pro’da 8/12 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB UFS 2.1 depolama bulunuyor.
48+13+8+2 megapiksellik dört arka kamera barındıran Oppo Reno 3 Pro, ekran deliğinin altında ise 32 megapiksel çözünürlüklü bir kamerayla geliyor. 4.020 mAh kapasiteli bataryada da tıpkı standart versiyonda olduğu gibi VOOC 4.0 30W hızlı şarj desteği mevcut.
Reno 3 ve Reno 3 Pro, kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7 işletim sistemi ile çıkıyor. İlk olarak yılbaşı günü Çin’de tarihinde satışa sunulacak telefonların satış fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor;
- Reno 3 (8 GB RAM + 128 GB depolama): 485 $
- Reno 3 (12 GB RAM + 128 GB depolama): 530 $
- Reno 3 Pro (8 GB RAM + 128 GB depolama): 570 $
- Reno 3 Pro (8 GB RAM + 256 GB depolama): 650 $
Akıllı Telefonlar
Huawei Mate X 2, 2020’nin ikinci çeyreğinde tanıtılabilir!
Huawei Mate X 2, etrafı kuşatılmış üreticinin ilk katlanabilir sınıf akıllı telefon modeli olarak karşımıza çıkmıştı. Kasım ayı itibariyle katlanabilir cihazın satışa sunulduğunu görmüştük.
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Samsung’un Galaxy Fold cihazının aksine Mate X’de daha geniş AMOLED ekran ve kenardan kenara uzayan farklı bir tasarım anlayışı görmüştük. Böylelikle cihaz, diğer katlanabilir modellere oranla çok daha kullanışlı bir yapıya sahip olduğunu söyleyebiliriz.
Ön tarafta bulunun ekranın ölçüleri 6.6 inç olarak belirlenmişken çözünürlüğün ise 1148×2480 olduğunu görmüştük. Arka tarafa kıvrılan kısım ise 6.4 inç boyutlarında 892×280 pixel çözünürlüğe sahip. Ön taraf komple açılıp, dilediğiniz zaman 8 inçlik bir tablet haline gelebiliyordu. Bundan dolayı çözünürlük 2200×2480’e çıkıyordu.
Mate X’in satış fiyatı 2,429 dolar ile Galaxy Fold’dan haylice yüksek tutuldu. Şu anda da Çin hariç herhangi bir satış kanalında da cihazı bulamıyorsunuz.
Huawei Mate X 2 gücünü, 5 nm mimarisine sahip Kirin 1020’den alabilir!
Digitimes’ın Taiwan merkezli tedarikçilerden aldığı bilgilere göre, Huawei Mate X 2’yi planlıyor. Raporda belirtilen notlarrda, Huawei’nin menteşe ve panel tedariği için ön siparişleri vermeye başladığı belirtiliyor. Taiwan, menteşe üretimi için mevcut kapasiteyi arttırmış.
Raporda ayrıca, kompleks parçaların hala geliştirilmeye ihtiyacı olduğu ve tanıtım tarihinin buna bağlı olarak ötelenebileceği belirtiliyor. Üreticinin katlanabilir cihazı gücünü Huawei’in önümüzdeki sene tanıtacağı Kirin 1020’den gücünü alması bekleniyor. APU kısmı Huawei’nin HiSilicon ekibi tarafından geliştiriliyor ve 5nm mimarisiyle TSMC fabrikasında üretiliyor.
Gelişen mimariyle birlikte, işlemcinin içindeki transistör sayısı yükseltiliyor. İşlemcisinin içerisindeki daha fazla transistör, daha güçlü ve enerjiyi verimli kullanan bir donanım materyali haline geliyor.
İlk Mate X modelinde Kirin 990 kullanılmıştı. TSMC’nin 7 nm mimarisiyle ürettiği işlemcinin 5G versiyonunda 10.3 milyon transistör kullanılmıştı. Kirin 1020’de bu sayı 171.3 milyona çıkartılıyor. Yani, halihazırda batarya performansı güçlü olan modellerin üstüne güç katacak bir donanımı olacak.
Akıllı Telefonlar
Sony artan kamera sensörü taleplerine yetişemiyor
Akıllı telefon satışları pek parlak olmayan Sony, kamera sensörü alanında ise tam tersi bir görüntü çiziyor. Bu alanda pazar lideri olan Japon devi, endüstrinin gelişmesi ile beraber artan taleplere yetişemediklerini itiraf etti.
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Sony: “Artan kamera sayıları yüzünden sensör siparişlerine yetişemiyoruz!”
Sony’nin geliştirmiş olduğu IMX mobil kamera sensörleri, başta Apple olmak üzere pek çok akıllı telefon üreticisi tarafından kullanılıyor. Gelirlerinin büyük çoğunluğunu bu alandan kazanan marka, üretim kapasitesinin sınırlarına ulaştıklarını ve artık talep karşılayamaz hale gelindiğini belirtiyor. Sony yarı iletkenler bölümü yöneticisi Terushi Shimizu, taleplere yetişememe sebeplerini ise akıllı telefonların artan kamera sayısına bağlıyor. 2019’da piyasaya çıkan pek çok akıllı telefon modelinde en az 2 arka kamera kullanılıyor ve bu durum şirketi zora sokmuş gibi görünüyor.
Şirketin halihazırda tam kapasite çalışan bir kamera sensörü fabrikası bulunuyor. Artan talepleri karşılayabilmek adına yeni tesis planlaması gerçekleştiren Sony’nin bu fabrikayı en erken 2021 yılına yetiştirebileceği belirtiliyor. Diğer bir sensör üreticisi olan Samsung’un ise üretim kapasitesini doldurmak üzere olduğu biliniyor. Dolayısıyla 2020’de çoklu arka kamera kullanan akıllı telefon üreticilerinin bu iki firma haricinde alternatif bir tedarikçi bulması gerekiyor.
Shimuzu’ya göre Sony, lideri olduğu kamera sensörü pazarına yeterli miktarda yatırım yapmayı sürdürüyor. Ancak firmaların talep patlaması bu hızda devam ederse yapılan yatırımların da işe yaramayacağı ifade ediliyor. Önümüzdeki günlerde akıllı telefonların kamera tarafında bir tedarik sorunu yaşanıp yaşanmayacağını ise zaman gösterecek.
Akıllı Telefonlar
OnePlus Concept One, CES 2020’de tanıtılacak!
Geride bırakmaya hazırlandığımız yıl, akıllı telefon pazarında katlanabilir form faktörünü de beraberinde getirdi. OnePlus Concept One ise görünüşe göre 2020’nin katlanabilir ilk akıllı telefonu olmaya hazırlanıyor.
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CES 2020’de duyurulacak OnePlus Concept One hakkında ilginç iddia!
Teknoloji devlerinin yeni mobil teknolojilerini sergileyeceği CES 2020, 7-10 Ocak tarihleri arasında Las Vegas’ta düzenlenecek. Fuarda Concept One adlı yeni bir model duyurusu yapacağını belirten OnePlus ise ilgiyi üzerine çekmeyi başardı. Duyuru görselinde Concept One olarak adlandırılan yeni model, “Alternatif tasarım, alternatif gelecek” sloganı ile açıklanıyor. Ortaya çıkan bilgilere göre yakında duyurulacak olan ürün, markanın katlanabilir formdaki yeni akıllı telefon konsepti olacak.
The Korea Herald’ın verdiği bilgiye göre, OnePlus’ın CES 2020 kapsamında duyuracağı akıllı telefon kullanım bazında yenilikçi detaylara sahip olacak. Bundan ötürü telefonun Samsung Galaxy Fold, Huawei Mate X ve Motorola Razr 2019 gibi rakiplerinden farklı bir form faktörü benimseyeceği tahmin ediliyor. Teknik detayları paylaşılmayan Concept One’ın üst seviye özellikler sunan bir telefon olacağı belirtiliyor.
Önümüzdeki Mayıs ayında OnePlus 8 serisini duyuracak olan Çinli markanın orta seviyeye yönelik sürpriz bir model de geliştirdiği ortaya çıkmıştı. Bununla beraber katlanabilir yapıdaki yeni bir modelin varlığı, markanın mevcut ekosistemini geliştirme ve rakiplerine karşı elini güçlendirme çalışması olarak gösteriliyor.