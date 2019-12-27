5G destekli Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro tanıtıldı!

Son dönemin öne çıkan akıllı telefon markalarından Oppo, Reno 3 ve Reno 3 Pro adlı yeni modellerini duyurdu. Oppo Reno 3 ve Reno 3 Pro, yeni seri işlemcileri ve 5G şebeke desteği ile dikkat çekiyor.

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MediaTek Dimensity 1000 işlemcili ilk akıllı telefon: Oppo Reno 3!

Oppo, Reno serisinin yeni modellerinin tasarım tarafında kendisine has pop-up ön kamera yapısını bir kenara bırakmış. Böylece Reno 3 modelinde damla çentikli ekran tasarımı kullanılırken, Pro versiyonunda ise delikli ekran çözümüne gidilmiş. Ayrıca optik parmak izi sensörü her iki modelde de ekran içerisinde yer alıyor.

Oppo Reno3 özellikleri

Teknik detaylar tarafında orta-üst seviyeye göz kırpan cihazlardan Oppo Reno 3, bünyesinde 6.4 inçlik Full HD+ AMOLED ekran barındırıyor. Gücünü 8 çekirdekli yeni nesil MediaTek Dimensity 1000L’den alan telefonun 5G çipi doğrudan işlemci bünyesinde bulunuyor. Dünyanın 6 GHz bandında çalışan ilk 5G mobil işlemcisi olarak adlandırılan mobil yonga seti, performans tarafında da iddialı veriler sunuyor. Orta seviye cihazlar arasında yer alacak işlemciye 8/12 GB LPDDR4x RAM ve 128 GB depolama eşlik ediyor.

Kamera tarafında dörtlü bir arka paket barındıran Oppo Reno 3, bu sensörlerde 64+8+2+2 megapiksel çözünürlük sunuyor. Ayrıca OIS ve 4K/60 FPS video kayıt desteği de dikkat çekiyor. Cihazın ön kamerası ise 32 megapiksel çözünürlüklü ve yüz tanıma desteği ile donatılmış. 4.025 mAh bataryanın enerji verdiği Reno 3 modeli, VOOC 4.0 hızlı şarj desteği sayesinde 20 dakika içerisinde %50 oranında dolum sağlayabiliyor.

Oppo Reno3 Pro özellikleri

Serinin Pro versiyonu ise standart modele kıyasla daha fazla performans sunuyor. 6.5 inç boyutunda Full HD+ AMOLED ekrana sahip olan cihaz, 90 Hz yenileme hızı ve 800 nit maksimum parlaklık değeriyle dikkat çekiyor. Gücünü oyun odaklı Qualcomm Snapdragon 765G işlemciden alan Reno 3 Pro’da 8/12 GB LPDDR4x RAM ve 128/256 GB UFS 2.1 depolama bulunuyor.

48+13+8+2 megapiksellik dört arka kamera barındıran Oppo Reno 3 Pro, ekran deliğinin altında ise 32 megapiksel çözünürlüklü bir kamerayla geliyor. 4.020 mAh kapasiteli bataryada da tıpkı standart versiyonda olduğu gibi VOOC 4.0 30W hızlı şarj desteği mevcut.

Reno 3 ve Reno 3 Pro, kutusundan Android 10 tabanlı ColorOS 7 işletim sistemi ile çıkıyor. İlk olarak yılbaşı günü Çin’de tarihinde satışa sunulacak telefonların satış fiyatları ise şu şekilde sıralanıyor;