Oppo, kablosuz havadan şarj teknolojisini duyurdu!

Geçtiğimiz ay Xiaomi, Mi Air Charge adlı tamamen kablosuz havadan şarj teknolojisini bir lansman ile resmi olarak duyurmuştu. Şimdi ise Oppo, kendi havadan şarj teknolojisi ile Xiaomi’nin rakibi olmaya çalışıyor. Şirket, bu teknoloji ile birlikte otomobil ve yonga üreticileriyle yaptığı yeni ortaklığı da açıkladı.

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Oppo, yeni kablosuz havadan şarj teknolojisi ile ilgili neler açıkladı?

Şirket, bir demo video aracılığıyla kablosuz havadan şarj teknolojisinin nasıl çalıştığını gösterdi. Videoda kullanılan cihazın Oppo X 2021 olması da dikkatleri çekti. Oppo X 2021, şirketin kaydırılabilen ilk akıllı telefonu olacak. Yayınlanan videoda, cihaz şarj alanından kaldırıldığında bile şarj olmaya devam ediyor. Bu da Xiaomi‘ye benzer bir teknoloji kullanılacağı anlamına geliyor. MWC Shanghai‘da yapılan açıklamada firma, kablosuz havadan şarjın 7.5W’a kadar çıkabileceğini belirtti. Ayrıca şirket, mesafenin şarj standının çevresinden 10 cm uzağa kadar çalıştığını da duyurdu. Şimdilik bu teknolojinin yeni olması sebebiyle paylaşılan değerler kullanıcıları çok tatmin etmeyecektir. Fakat ilerleyen dönemde evlerde yaygınlaşan bu tarz sistemler, yeni bir pazar oluşmasını sağlayabilir.

Bunun dışında firma, VOOC Flash Charge teknolojisini yaygınlaştırmak için yaptığı bazı anlaşmaları da MWC’de duyurdu. Bununla birlikte, Oppo‘nun otomobil ve yonga üreticileri ile sıkı bir iş birliğine gittiğini söyleyebiliriz. Firma, “The Flash Initiative” projesiyle birlikte kendi hızlı şarj teknolojisinin başka şirketler tarafından kullanılmasına izin verecek.