Black Shark 4, 120W hızlı şarj desteğiyle gelecek!

Black Shark‘ın Black Shark 4 serisi yeni amiral gemisi akıllı telefonlarını bu ayın sonunda veya mart ayının başında duyuracağını biliyoruz. Cihazın TENAA sertifikası, KSR-A0 ve PRS-A0 model numaralarının seriye ait olduğunu gösteriyor. Bu ayın başlarında KSR-A0 modeli, Çin’in 3C platformu tarafından sertifika aldı. Şimdi ise PRS-A0 varyantı, 3C’nin sertifikasyon sürecinden geçti.

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Black Shark 4 serisi, kaç W hızlı şarj desteğine sahip olacak?

Black Shark 4‘ün KSR-A0 modelinin 3C sertifikası, cihazın 120W’a kadar hızlı şarjı desteklediğini gösteriyor. Ayrıca bu hızlı şarjı destekleyen şarj cihazı da telefonun kutusundan çıkacak. Bugün ortaya çıkan PRS-A0 varyantının ise 3C veritabanında aynı 120W hızlı şarj ile geleceği kesinleşti. PRS-A0 modelinin TENAA görüntüleri, cihazın KSR-A0’a kıyasla daha ucuz bir telefon olacağını gösterdi. Bunun sebebi, PRS-A0’ın düz bir arka tasarıma sahip olması. TENAA listesine göre KSR-A0, 6.67 inçlik ekrana, Android 11 işletim sistemine ve 4500 mAh bataryaya sahip olacak.

Black Shark 4‘ün üst modeli, Snapdragon 888 yonga setinden gücünü alacak. Serinin alt modeli ise güvenilen bir kaynağa göre Snapdragon 870 yonga setiyle gelecek. 120W hızlı şarjın her iki modelde de bulunması seri açısından oldukça önemli. Bununla birlikte, serinin oyunculara hitap edicek olması hızlı şarj ve yüksek batarya kapasitesi gibi ihtiyaçları ortaya çıkarıyor. Ayrıca cihazlarda oyuncular için özelleştirmelerin de bulunması gerekiyor. Yakın zaman içerisinde cihaz hakkında daha fazla bilginin ortaya çıkmasını bekliyoruz.