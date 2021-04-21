Oppo K9 65W hızlı şarj desteği ile geliyor!

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Oppo K9 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon ile alakalı firma Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Amiral gemisi katili olarak piyasaya çıkacağı düşünülen akıllı telefon ile alakalı bir poster ortaya çıktı. Poster sayesinde cihazın lansman tarihi belli oldu. Akıllı telefon 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun hızlı şarj desteği ortaya çıktı. Akıllı telefon önemli ölçüde hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.

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Oppo K9 65W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak!

Akıllı telefon dünyasında fiyat performans odaklı ürünlerin sayısı artmaya devam ediyor. Birçok firma artık amiral gemisi katili sayılabilecek akıllı telefonlara ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Amiral gemisi cihazlar kadar pahalı olmayan ancak performans açısından önemli işler başaran bu akıllı telefonlar, kullanıcılar tarafından da oldukça tercih ediliyorlar. Özellikle gelir düzeyi düşük ülkelerde bu modeller amiral gemilerinden daha fazla popülariteye sahip oluyorlar. Çinli teknoloji devi Oppo da bu kategoriye model getirmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisi K9 için geri sayıma geçti. Fiyat performans odaklı akıllı telefon için çalışmalarını sürdüren firma, cihaz ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler paylaşıyor. Firma geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşım ile birlikte cihazın tanıtım tarihi belli oldu. Ancak paylaşımın öne çıkan noktası tanıtım tarihi değil. Zira akıllı telefonun kullanıcılarına sunacağı şarj teknolojisi ortaya çıktı.

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“09-K Süper Performans” sloganı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak olan akıllı telefon, önemli bir şarj teknolojisine sahip olacak. Firma kullanıcılarına 65W’lık bir hız sunmak istiyor. Bununla birlikte firma şarj konusunda akıllı telefona oldukça güveniyor. Weibo paylaşımının altında firma cihazın sadece beş dakikalık şarj ile iki saat açık kalabileceğini takipçilerine duyurdu. Ancak beş dakikalık şarj süresi sonrası iki saatlik deneyim için akıllı telefonu karanlık modda kullanmak gerecek. Bununla birlikte akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Amiral gemisi katil akıllı telefon, 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefon Türkiye saati ile 10.00‘da lansmanı ile piyasaya merhaba diyecek. Posterde tasarım detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, büyük yeniliklere sahip olmayacak.

Oppo K9 üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor!

Daha önceden de belirttiğimiz üzere paylaşılan poster sayesinde akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı. Arka taraftan bir nevi ilk kez görüntülenen cihaz, piyasadaki çoğu akıllı telefona benzer nitelikte. Arka tarafta “09-K Süper Performans” yazısı yer alırken, aynı zamanda üçlü kamera kurulumu da dikkat çekiyor. İlk gelen bilgilere göre akıllı telefonun 64 MP ana kameraya sahip olacak. Posterde yer alan görselde cihazın arka kameralarını çerçevelediği alanda bu bilgi yer alıyor. Bununla birlikte cihazın diğer kameraları ile alakalı kesinleşen bir bilgi yok. Akıllı telefonda üç kamera ile LED flaşı gökkuşağı renklerine sahip bir şerit ayırıyor. Bu bilgiler dışında detaylı teknik özellikleri belli olmayan cihazın, yakında yeni bilgiler ile bizleri karşılayacağı iddia ediliyor. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın ekran boyutu henüz belli değil. Ancak 6 inçten fazla olacağına kesin diyebiliriz. Ayrıca ön kamera da delikli ekranın sol üst tarafında yer alıyor. Bununla birlikte ön kameranın değeri de henüz belli olmadı.

Ayrıca cihazın AMOLED ekran paneli ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihazın parmak izi okuyucusu da ekran içinde yer alacak gibi gözüküyor. Amiral gemisi katili olarak adlandırılacak olan akıllı telefon, işlemci konusunda da iki seçenekten birini seçecek. Bu seviye akıllı telefonlar çoğunlukla Dimensity 1100 ve Snapdragon 870 işlemcilerini kullanıyorlar. Firmanın da K9 modeli için bu iki işlemciden birini seçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hangi işlemcinin kullanılacağına dair en ufak bir ipucu dahi ortaya çıkmadı. Bu özelliklerin yanı sıra cihazın RAM ve depolama alanı kapasiteleri belli değil. 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek lansman ile kullanıcılarının karşısına çıkacak Oppo K9, tanıtımın tek başrolü olmayacak. Firma aynı tanıtımda gerçek kablosuz kulaklığı Oppo Enco Buds modelini de hayranlarının karşısına çıkaracak. Bakalım akıllı telefon, gerçekten de amiral gemisi rekabetinden kullanıcı çalmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.