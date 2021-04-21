Akıllı Telefonlar
Oppo K9 65W hızlı şarj desteği ile geliyor!
Oppo K9 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon ile alakalı firma Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Amiral gemisi katili olarak piyasaya çıkacağı düşünülen akıllı telefon ile alakalı bir poster ortaya çıktı. Poster sayesinde cihazın lansman tarihi belli oldu. Akıllı telefon 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Ayrıca akıllı telefonun hızlı şarj desteği ortaya çıktı. Akıllı telefon önemli ölçüde hızlı şarj desteği ile kullanıcılarının karşısına çıkacak.
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Oppo K9 65W hızlı şarj teknolojisine sahip olacak!
Akıllı telefon dünyasında fiyat performans odaklı ürünlerin sayısı artmaya devam ediyor. Birçok firma artık amiral gemisi katili sayılabilecek akıllı telefonlara ciddi yatırımlar gerçekleştiriyor. Amiral gemisi cihazlar kadar pahalı olmayan ancak performans açısından önemli işler başaran bu akıllı telefonlar, kullanıcılar tarafından da oldukça tercih ediliyorlar. Özellikle gelir düzeyi düşük ülkelerde bu modeller amiral gemilerinden daha fazla popülariteye sahip oluyorlar. Çinli teknoloji devi Oppo da bu kategoriye model getirmeye hazırlanıyor. Akıllı telefon üreticisi K9 için geri sayıma geçti. Fiyat performans odaklı akıllı telefon için çalışmalarını sürdüren firma, cihaz ile alakalı da her geçen gün yeni bilgiler paylaşıyor. Firma geçtiğimiz günlerde Weibo üzerinden bir paylaşım yaptı. Paylaşım ile birlikte cihazın tanıtım tarihi belli oldu. Ancak paylaşımın öne çıkan noktası tanıtım tarihi değil. Zira akıllı telefonun kullanıcılarına sunacağı şarj teknolojisi ortaya çıktı.
“09-K Süper Performans” sloganı ile kullanıcılarının karşısına çıkacak olan akıllı telefon, önemli bir şarj teknolojisine sahip olacak. Firma kullanıcılarına 65W’lık bir hız sunmak istiyor. Bununla birlikte firma şarj konusunda akıllı telefona oldukça güveniyor. Weibo paylaşımının altında firma cihazın sadece beş dakikalık şarj ile iki saat açık kalabileceğini takipçilerine duyurdu. Ancak beş dakikalık şarj süresi sonrası iki saatlik deneyim için akıllı telefonu karanlık modda kullanmak gerecek. Bununla birlikte akıllı telefonun tanıtım tarihi belli oldu. Amiral gemisi katil akıllı telefon, 6 Mayıs tarihinde kullanıcılarının karşısına çıkacak. Akıllı telefon Türkiye saati ile 10.00‘da lansmanı ile piyasaya merhaba diyecek. Posterde tasarım detayları da ortaya çıkan akıllı telefon, büyük yeniliklere sahip olmayacak.
Oppo K9 üçlü arka kamera kurulumu ile geliyor!
Daha önceden de belirttiğimiz üzere paylaşılan poster sayesinde akıllı telefonun tasarım detayları da ortaya çıktı. Arka taraftan bir nevi ilk kez görüntülenen cihaz, piyasadaki çoğu akıllı telefona benzer nitelikte. Arka tarafta “09-K Süper Performans” yazısı yer alırken, aynı zamanda üçlü kamera kurulumu da dikkat çekiyor. İlk gelen bilgilere göre akıllı telefonun 64 MP ana kameraya sahip olacak. Posterde yer alan görselde cihazın arka kameralarını çerçevelediği alanda bu bilgi yer alıyor. Bununla birlikte cihazın diğer kameraları ile alakalı kesinleşen bir bilgi yok. Akıllı telefonda üç kamera ile LED flaşı gökkuşağı renklerine sahip bir şerit ayırıyor. Bu bilgiler dışında detaylı teknik özellikleri belli olmayan cihazın, yakında yeni bilgiler ile bizleri karşılayacağı iddia ediliyor. Delikli ekran teknolojisine sahip olacak cihazın ekran boyutu henüz belli değil. Ancak 6 inçten fazla olacağına kesin diyebiliriz. Ayrıca ön kamera da delikli ekranın sol üst tarafında yer alıyor. Bununla birlikte ön kameranın değeri de henüz belli olmadı.
Ayrıca cihazın AMOLED ekran paneli ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihazın parmak izi okuyucusu da ekran içinde yer alacak gibi gözüküyor. Amiral gemisi katili olarak adlandırılacak olan akıllı telefon, işlemci konusunda da iki seçenekten birini seçecek. Bu seviye akıllı telefonlar çoğunlukla Dimensity 1100 ve Snapdragon 870 işlemcilerini kullanıyorlar. Firmanın da K9 modeli için bu iki işlemciden birini seçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Ancak hangi işlemcinin kullanılacağına dair en ufak bir ipucu dahi ortaya çıkmadı. Bu özelliklerin yanı sıra cihazın RAM ve depolama alanı kapasiteleri belli değil. 6 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek lansman ile kullanıcılarının karşısına çıkacak Oppo K9, tanıtımın tek başrolü olmayacak. Firma aynı tanıtımda gerçek kablosuz kulaklığı Oppo Enco Buds modelini de hayranlarının karşısına çıkaracak. Bakalım akıllı telefon, gerçekten de amiral gemisi rekabetinden kullanıcı çalmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy Z Fold3 önceki nesilden daha hafif olacak!
Samsung Galaxy Z Fold3 modelinin tanıtım öncesi yeni bilgileri ortaya çıktı. Katlanan ekranlı akıllı telefon ve tablet piyasasında önemli bir yere sahip olan firma, serinin üçüncü modelinde bazı değişikliklere gidiyor. Görünüşe göre firma yeni cihazını daha hafif yapacak. Katlanan ekranlı akıllı telefonun ağırlığında azalma olacağı iddia ediliyor. Bununla birlikte cihazın ekran boyutunda da belli başlı değişiklikler olacak gibi gözüküyor.
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Samsung Galaxy Z Fold3 daha hafif olacak!
Katlanan ekranlı akıllı telefon piyasası artık teknoloji dünyasının alıştığı bir noktaya geldi. Uzun süredir yeni ürünleri kullanıcılarına buluşturan firmalar, çalışmalarını sürdürüyor. Katlanan ekranlı akıllı telefon piyasasında bildiğiniz üzere Samsung, Motorola ve Huawei aktif olarak cihaz üretiyor. Öte yandan Oppo ve Xiaomi firmaları da yakın zamanda rekabete dahi olabilmek için fırsat kolluyorlar. Rekabetin öncülerinden olan Samsung, Galaxy Z Fold serisinin yeni üyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Katlanan ekran ile telefondan tablete dönüşebilen cihaz, yeni nesil ile birlikte bazı değişikliklere uğrayacak gibi gözüküyor. Twitter’da yaptığı sızıntılar ile adından sıkça söz ettiren Ice Universe isimli kullanıcı, serinin üçüncü üyesi ile alakalı bazı bilgiler paylaştı. Ice Universe katlanan ekranlı akıllı telefonun, bir önceki model olan Galaxy Z Fold2‘den daha hafif olacağını takipçilerine duyurdu. Bununla birlikte iddiaların da bazı sertifikalar yönünden karşılığı bulunmakta.
İddialara göre Samsung Galaxy Z Fold3, bir önceki nesle göre 13 gram daha hafif olacak. Galaxy Z Fold2 modeli 282 gram olurken, serinin bir sonraki üyesi 269 gram olarak piyasaya çıkacak. Her ne kadar ağırlık farklı göze çok gelmese de, firma bazı teknik özellikleri ve tasarım anlayışını da değiştirecek gibi gözüküyor. 3C sertifika kurumuna göre, akıllı telefon 4275 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Bir önceki seride akıllı telefon 4500 mAh batarya kapasitesi ile piyasa çıkmıştı. Ayrıca yine iddialara göre cihazın, malzeme yapısında da değişiklikler olacak. Hali hazırda alüminyum malzemeden üretilen seri, yine ağırlığı düşürmek için titanyum veya karbon fiber malzemeden üretilebilir. Eğer bu ihtimal de gerçekleşirse katlanan ekranlı akıllı telefon daha da hafif olarak piyasaya çıkacak. Ancak yine de bu iddialar ile alakalı ortaya çıkmış kesin bir bilgi yer almamakta.
Samsung Galaxy Z Fold3 daha küçük ekra ile piyasaya çıkacak!
İddiaların arttığı katlanan ekranlı akıllı telefonun, tasarım açısından da küçüleceği konuşuluyor. Yine birkaç sertifika sitesinde ortaya çıkan görüntülere göre cihazın dış ekranı küçülüyor. Katlanan ekranlı akıllı telefon, 5.4 inçlik dış ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca küçülen dış ekranın çözünürlüğü 816×2260 olacak. Ancak dış ekrandaki küçülmeye rağmen cihazın iç ekranın da bir önceki nesilden büyük olacağı iddia ediliyor. Aynı görüntülere göre Samsung Galaxy Z Fold3 modelinin iç ekranı 7.7 inç olacak. Önceki nesil olan Z Fold2 modelinde dış ekran 6.23 inç, iç ekran ise 7.6 inçti. Bununla birlikte cihaz bir önceki nesil ile en boy oranı bakımından aynı değerlere sahip olacak. Merakla beklenen katlanan ekranlı akıllı telefon, ultra ince cama sahip olacak. Bununla birlikte cihazın ekran yenileme hızı 120 Hz olacak. Bir önceki nesilde firma LTPO panel kullanıyordu.
İlave olarak katlanan ekranlı cihaz, tıpkı S21 Ultra modelinde olduğu gibi S-Pen desteği ile piyasaya çıkacak. Ancak erken sevinmemekte fayda var. Zira cihazın üzerinde herhangi bir S-Pen girişi yer almıyor. Bu durum nedeniyle kutu içeriğinden S-Pen çıkma ihtimali bir hayli düşük. Samsung Galaxy Z Fold3 amiral gemisi işlemci ile piyasaya çıkacak. Firma bu konuda seri içerisinde değişiklik yapmak istemiyor. Katlanan ekranlı akıllı telefon Snapdragon 888 işlemcisine sahip olacak. Böylelikle cihaz 5G özelliği ile piyasaya çıkacak. Temmuz ayında kullanıcılarının karşısına çıkacak katlanan ekranlı akıllı telefon, ne yazık ki fiyat anlamında hayranlarını üzecek. İlk gelen bilgilere göre cihaz, fiyat seviyesi bakımından bir önceki nesilden farklı olmayacak. Bilindiği üzere Samsung bir süredir, katlanan ekranlı akıllı telefonları daha ucuz fiyat etiketiyle çıkarmak istiyordu. Galaxy Z Fold2 modelinin 2 bin dolardan piyasaya giriş yaptığını unutmamak gerek. Bakalım firma, yeni katlanan ekranlı cihazı ile beklentileri karşılayacak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A22 modelinin tasarım detayları ortaya çıktı!
Samsung Galaxy A22 modeli ile alakalı yeni bilgiler ortaya çıktı. Galaxy A21s‘in devamı niteliğinde piyasaya çıkacak akıllı telefonun tasarım detayları belli oldu. Bir aksesuar üreticisi akıllı telefon için tasarlanmış kılıflar ve kırılmaz cam modellerini ortaya çıktı. Çok büyük bir yeniliğe sahip olması beklenmeyen akıllı telefon, belli açılardan Galaxy M62 modeline benzemekte. Tek fark Galaxy A22 modelinin biraz daha eski nesle kaçan ekran tasarımı.
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Samsung Galaxy A22 modelinin olası tasarımı belli oldu!
Samsung akıllı telefon piyasasına dur durak bilmeden ürün çıkarmaya devam ediyor. Şu ana kadar istisnasız bütün seviyelerde rekabetçi olan akıllı telefon üreticisi, mevcut serilerine de yeni model eklemeleri yapıyor. Uygun fiyatlı Galaxy A serisine yeni bir üye kazandırmak isteyen firma, daha fazla kullanıcıya ulaşmak istiyor. Güney Kore devi Galaxy A22 modeli için geri sayıma geçti. Geliştirmelere başlayan firma, cihazı Galaxy A21s modelinin devamı niteliğinde görüyor. Orta giriş seviyeye konumlandırılan Galaxy A21s, toplamda 19.4 milyonluk birim satış rakamlarına ulaşmıştı. Böylelikle akıllı telefon 2020‘nin en popüler beş telefonu arasına girmeyi başarmıştı. Hal böyle olunca firma da yakaladığı ivmeyi sürdürmek istiyor. Bu yıl içerisinde piyasaya çıkacak akıllı telefonun tasarım detaylarına ait de bazı bilgiler ortaya çıktı. Bir internet sitesinde akıllı telefon için üretilmesi planlanan kılıf ve koruyucu cam modelleri dikkat çekti.
Orta giriş seviyede kullanıcılarını karşılayacak Samsung Galaxy A22, büyük yeniliklere sahip olmayacak. Hatta akıllı telefon kimilerine göre oldukça eski nesil bir anlayış ile piyasaya çıkacak. Ortaya çıkan görsellere göre akıllı telefon, damla çentikli ekran tasarımına sahip olacak. Çinli aksesuar üretici Damo, akıllı telefon için kırılmaz cam üretimine çoktan başladı. Firmanın yayınladığı görseller akıllı telefonun ekran tasarımı konusunda net bilgiler sunuyor. Ancak bu bilgilerin tam olarak kesin olduğunu söylemek güç. Öte yandan aksesuar üreticisi, Damo akıllı telefon için kılıf da üretmeye başlıyor gibi gözüküyor. Firma cihaz için planlanan olası şeffaf kılıfların da görsellerini paylaştı. Paylaşılan görseller sayesinde de cihazın olası tasarım detayları ortaya çıktı. Akıllı telefon arka tarafta kare içine alınmış dörtlü kamera sistemi ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz, damla çentikli ekran tasarımının yanı sıra biraz kalın çerçeveli olacak gibi gözüküyor. Bununla birlikte akıllı telefonun parmak iyi okuyucusu da cihazın yan tarafına yerleşmiş. Böylelikle arka tarafta da bir nevi bütünlük sağlanmış.
Samsung Galaxy A22 en ucuz 5G özellikli telefon mu oluyor?
Tasarım detayları aksesuar üreticileri tarafından bir nevi sızdırılan akıllı telefonun, kamera özellikleri de belli oldu. The Elec isimli internet sitesi, akıllı telefonun kamera kurulumlarını paylaştı. Arka tarafta dörtlü kamera kurulumuna sahip olacak akıllı telefon, ön tarafta da bir adet kameraya sahip olacak. Akıllı telefon arka tarafta 48 MP ana kamera, 8 MP geniş açı ve iki adet 2 MP‘lik kameradan oluşan kurulum ile piyasaya çıkacak. Bununla birlikte cihazın ön tarafındaki kamera ise 13 MP olacak. Firmanın düşündüğü kamera sistemi aynı şekilde Galaxy A21s modelinde de yer alıyor. Firma görünüşe göre tutan formülü pek de bozma niyetinde değil. Tüm bunların yanı sıra akıllı telefon için paylaşılan kılıf görsellerinde LED flaşın yer almaması da kafalarda soru işaretlerine neden oldu.
Detaylı teknik özellikleri belli olmayan akıllı telefonun iki versiyon ile piyasaya çıkacağı iddia ediliyor. Firma akıllı telefonu hem 4G hem de 5G özellikli olarak piyasaya çıkarmak istiyor. İşlemci kısmında soru işaretleri giderilmeyen cihazın, 5G özellikli versiyonda piyasadaki en ucuz alternatif olacağı iddia ediliyor. Hal böyle olunca da işin 5G kısmında akıllara ilk olarak Snapdragon 480 geliyor. Ancak şu an işlemci konusu dedikodulardan ibaret. Firma Galaxy A32 modeliyle 5G özelliğini ilk kez 370 doların altına getirmeyi başarmıştı. Samsung Galaxy A22 modelinin de 270 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağı iddia ediliyor. Ancak yine fiyat konusunda da kesinleşen her hangi bir detay yok ne yazık ki. Bununla birlikte akıllı telefonun tanıtım tarihi de henüz belli olmadı. Bakalım Güney Kore devi yeni akıllı telefonu ile 2021‘in en popüler modelleri arasına girmeyi başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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Akıllı Telefonlar
Apple yarın yapacağı etkinlikte hangi ürünleri tanıtması bekleniyor?
Bildiğiniz üzere Apple son bir kaç senedir yılda 2 lansman yaparak ürünlerini tanıtıyor. Yılın ilk yarısında Nisan ayında ve, yılın ikinci yarısında Eylül ayında bir lansman yapıyor. Bunun dışında da WWDC adı altında geliştiriciler ile yaptığı bir oturum mevcut. Her yeni iOS serisini de burada tanıtırlar.
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Apple genelde yılın ilk yarısında yaptığı lansmanlarla yeni nesil iPadleri, kulaklıklarını, yeni iMac serilerini ve servislerini tanıtıyor. Geçen sene yapılan lansmanda uzun zamandır beklenen iPhone serisi olan iPhone SE 2o2o tanıtılmıştı. Bunun yanında yeni nesil iPad’ler de vardı. Bu sene yeni bir iPhone tanıtımı beklenmese de iPad tarafında yapılan yenilikler. Macbook ve iMaclere gelen yeni özellikler ve yeni işlemcisinden güç alacak yeni modellerin tanıtılması bekleniyor. Apple ürün sızdırmama konusunda en iyi markalardan birisi diyebiliriz. Çünkü neredeyse hiçbir ürününün tanıtımı yapılmadan özellikleri kesinleşti diyemiyoruz. Ancak Apple’a yakın olan kaynaklardan (applehub, appledsign) birkaçı duyum da olsa bilgiler, render fotoğraflar ya da özellik listesi gibi sızdırmaları yapabiliyorlar. Bizde bu duyumlara dayanarak yarın tanıtılacak olan ürünlerin birkaçına göz atalım istedik.
Apple Silicon iMac
Apple’ın elindeki en güçlü kozlardan birisi iMac’ler. Çünkü bu all in one bilgisayarlar birçok sektörde kullanılmakta ve tercih edilmekte. Yeni nesil iMacler’de en çok dikkat çeken nokta ise farklı renk seçenekleri oluyor. Baharın gelişine uygun olarak birçok farklı renk tonunu Apple iMac’te görebiliriz. Bunun yanında 23 inçlik bir ekranda bizlerle birlikte olacak. Ayrıca Apple’ın son zamanlarda kendinden sıkça söz ettirdiği M1 işlemcisinin güncellenmiş ve güçlenmiş hali M1X ile de gelebilir. Ek olarak tasarım kısmında da iPad ve iPhone 12 ailesi gibi köşeli hatları olduğu da dikkatlerden kaçmıyor.
Yeni nesil Apple iPad Pro
2018 yılıdaki iPad Pro ve geçen seneki iPad Air köşeli tasarımları ve tuşsuz tam ekran formlarıyla dikkat çekmişti. 2020 model iPad Pro’da görece eski diyebileceğimiz A12Z işlemcisi varken iPad Air’de A14 Bionic işlemcisi vardı. Hatta A14 Bionic işlemcisini ilk kullanan cihaz iPad Air olmuştu. Bu sene işlemci kısmında Apple, iPhone ve iPad Air de kullandığı A14 Bionic işlemcisinin güncellenmiş ve güçlendirilmiş hali olan A14X ile karşımıza çıkması bekleniyor. Bunun yanında artık iPad’lerde IPS LCD yerine Mini-LED yer alması olası. ProMotion 120Hz ekran özelliği de devam edecek. ARka taraftaki çift kamera ve Lidar sensöründe bir takım yeniliklerle beraber yerini korumasu bekleniyor. Ek olarak Gümüş ve Kurşun Gri renklerinin yanında iPhone 12 ailesinde olan farklı renkleri de görebiliriz.
Apple AirTags
Apple daha önce görmediğimiz bir ürünle karşımıza çıkabilir. iPhone 12 ailesiyle birlikte gelen MagSafe özelliği ile çalışan ürünlerine yenisini ekleyebilir gibi gözüküyor. Bildiğiniz gibi MagSafe özelliği iPhone’ların arkasına mıknatıslar vasıtasıyla yapışıp çalışan ürünleri kapsıyor. Bunların en iyi örnekleri MagSafe cüzdan ve MagSafe kılıfları. Bunlara ek olarak tanıtılması en olası olanda Apple AirTags. AirTags sayesinde daha doğru konum verisi sağlanabilir. GPS takibi sayesinde konum doğruluğu arttırılacak. Farklı renklerde de olması beklenen AirTags MagSafe kılıfın üzerinden çalışabileceği konuşulanlar arasında.
Yeni Apple iPhone Kılıfları
Apple ek olarak iPhone ailesi için yeni aksesuarlarını tanıtabilir. Bunlardan bazıları deri kılıfları, etkinliğin olacağını gösteren logodaki renklerden oluşan renkli kılıflar olabilir. Ek olarak MagSafe özelliğine sahip şarjlı kılıfta gelmesi olası.
Bunların dışında Apple yeni iOS sürümü olacak olan iOS 15 hakkında da bilgi verebilir. Pandemi sürecinin devam etmesi sebebiyle lansmanlarını katılımcılar ile yapamayan Apple son 3 lansmanını da Youtube ve apple.com üzerinden yaptığı canlı yayınlar ile gerçekleştiriyor. Biz de her zamanki gibi HWP Youtube kanalımızdan Apple canlı yayınında olacağız ve sizlerle yeni ürünleri ve Apple’ı konuşacağız. Sizce Apple bu senenin ilk yarısında yapacağı lansman ile neleri tanıtacak?
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