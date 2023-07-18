Oppo bir süredir Oppo K11 isimli yeni akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Hakkında birçok sızıntı duyduğumuz Oppo K11’in resmi lansman tarihi Oppo tarafından açıklandı. Açıklamaya göre Oppo K11, 25 Temmuz tarihinde Çin pazarında tanıtılacak. İlerleyen zamanlarda ise diğer pazarlarda satışa sunulması bekleniyor.

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Bundan önceki sızıntılara göre Oppo K11, 6.7 inç büyüklüğünde bir ekran ile birlikte gelecek. Bu ekran 120 hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Full HD+ çözünürlükteki bu ekranda AMOLED bir ekran paneli kullanılacak.

Oppo K11 kaputun altında Snapdragon 782G yonga setine sahip olacak. Bu yonga seti gücünü 100W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 4870 mAh büyüklüğündeki bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise akıllı telefon üçlü bir kamera kurulumuna sahip olacak. Bu kamera kurulumunda bizleri 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera karşılayacak. Bu ana kamerada Sony’nin IMX890 lensi kullanılacak. Ana kameraya 8 MP çözünürlüğünde ikinci kamera ve 2 MP çözünürlüğünde üçüncü kamera eşlik edecek. Ön tarafta ise selfieler ve görüntülü aramalar için 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera bulunacak.

Oppo akıllı telefon kanadındaki ataklarına hız kesmeden devam ediyor. Bakalım Xiaomi, Samsung, Apple, Huawei gibi rakipleri Oppo’nun bu hamlelerinden sonra ne yapacak?