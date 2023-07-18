Sızıntılar,, Oppo’nun yeni telefon modeli K11’in beklenenden daha fazla heyecan uyandıracağını işaret ediyor. Digital Chat Station tarafından yayınlanan son bir sızıntı, Oppo K11’in Sony IMX890 50 megapiksel kamera ile donatılacağını ortaya çıkardı. Bu kamera sensörü daha önce OnePlus 11 5G, OnePlus Ace 2, OnePlus 11R, Oppo Find X6, Oppo Reno 10 serisi gibi üst düzey modellerinde kullanılmıştı. Oppo, henüz resmi bir doğrulama yapmasa da, şirketin başkanı Liu Bo’nun yaptığı açıklamalar, K11’in amiral gemisi cihazlarla karşılaştırılabilir bir fotoğrafçılık deneyimi sağlayacağına işaret ediyor.

Digital Chat Station tarafından paylaşılan K11’in kamera örnekleri, Oppo Çin başkanının ortaya attığı iddiaları doğrulayarak, Oppo K11’in özellikle portre çekimlerinde, düşük ışık koşullarında ve gün ışığı senaryolarında olağanüstü fotoğrafçılık yeteneklerine sahip olduğunu gösteriyor. Sony IMX890 kamera sensörünün varlığı, bu olağanüstü sonuçları mümkün kılıyor.

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Diğer önemli detaylar arasında, K11’in yaklaşık 2.000 Yuan (278 dolar) fiyat etiketi ile sunulacağı yer alıyor. Bu, bahsedilen diğer tüm cihazların yüksek fiyat etiketleri taşıdığı dikkate alındığında, tüketiciler için büyük bir avantaj olabilir.

K11, yakın zamanda küresel pazarda piyasaya sürülen OnePlus Nord CE 3’ün ince ayarlı bir versiyonu olacağına dair söylentilerle de gündemde. Beklenen özellikler arasında Full HD+ çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunan 6.7 inç AMOLED ekran, ColorOS 13.1 tabanlı Android 13 işletim sistemi, Snapdragon 782G yonga seti, 12 GB’a kadar RAM ve 512 GB’a kadar depolama alanı bulunuyor.

Bunun yanında, 100W şarj sunan 5.000mAh batarya ve 16 megapiksel ön kamera ile 50 megapiksel + 8 megapiksel + 2 megapiksel üçlü arka kamera ünitesi gibi özellikler de mevcut. Oppo K11’in ekran altı parmak izi tarayıcı ve IR blaster gibi ek özelliklerle gelmesi bekleniyor.

Tüketicilerin merakla beklediği Oppo K11, 25 Temmuz’da Çin’de tanıtılacak. Bu yeni model, hem Oppo’nun kendi portföyünü genişletecek hem de fotoğrafçılık ve uygun fiyatıyla sektörde önemli bir etki yaratabilecek gibi görünüyor.