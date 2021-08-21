Akıllı Telefonlar
OPPO İLE 1 GÜN GEÇİRMEK | OPPO A54 – OPPO Band – OPPO Enco Air
OPPO ülkemizde kısa süre içerisinde en çok sevilen markalardan bir tanesi olmayı başardı. Yerli üretime de geçen marka her geçen gün ürün gamına yenilerini ekliyor. Biz de OPPO’nun ürünlerinden oluşturduğumuz ekosistemin nasıl işlediğini ve kullanıcıya kattığı değerleri bu videoda anlatmak istedik.
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Ekosistemimizi OPPO’nun orta segmentte yer alan telefonlarından A54, giyilebilir teknolojiler tarafında OPPO’dan ilk defa gördüğümüz bileklik modeli OPPO Band ve kulaklık tarafında Enco ailesinde Enco Air ile tamamlamış olduk.
Genel itibariyle OPPO ekosisteminin başarılı bir şekilde uyum sağladığını gözlemlerken bu uyum içerisinde çalışan ürünlerin pil tarafında da cimri bir şekilde ilerlediklerini görmüş olduk. Özellikle OPPO A54’ün içerisinde bulunan 5000 mAh büyüklüğündeki bataryanın gün boyu yoğun kullanım (sosyal medya, ve kamera kullanımı) sürecinden başarı ile çıktığını ve 2 günlük bir pil ömrü vadettiğini gözlemledik.
Ek olarak OPPO Band’in tüm fonksiyonlarının (titreşim yoğunluğu, parlaklık, sağlık takibi araçları vb.) maksimum ayarlarda olmasına rağmen pilinin bir gün boyunca sadece %12 gibi bir pil kullanımının olması tam şarj ile size 5 gün civarında pil ömrü sunuyor. Müzik kontrolü, uyku takibi ve yardımcısı, stres ölçümü, spO2 ölçümü gibi özelliklerin tamamını da bu 5 gün içerisinde aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz.
Ayrıca Enco Air’in silikonsuz, kulağınızı acıtmayan yapısı sayesinde müzik dinleme keyfini de yaşayabiliyorsunuz. 80ms düşük gecikme süresi ile dinlediğiniz müzikler, izlediğiniz film ve diziler daha keyifli hale geliyor. Ek olarak müzik kalitesinde basslar ve tizleri ayırt etmek çok kolayken vokalistin sesini ne net bir şekilde alabilmek mümkün.
Eğer sizde Eren’in yaptığı ekosisteme Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak isterseniz; https://app.hps.im/d7ct/12562f73https://app.hps.im/d7ct/12562f73
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Akıllı Telefonlar
Google, Pixel 5a Lansmanından Hemen Sonra Pixel 5’i Durduruyor
Google’ın iki hafta arayla iki akıllı telefon duyurusu yapması oldukça zor rastlanacak bir durum ancak bu ay tam olarak da böyle oldu ve Google iki hafta ara ile iki akıllı telefonun duyurusunu yaptı. İlk hafta Google bize yaklaşmakta olan Google Pixel 6 ve Pixel 6 Pro serilerinin tanıtımını yaptı. Bunun ardından iki hafta sonrasında ise merakla beklenen Google Pixel 5a’yı duyurdu. Yeni amiral gemileri sonbahara kadar satışa çıkmayacak olsa da Google, Pixel 5a’yı satışa çıkarmıştı. Ancak diğer Pixel modelleri olan (Pixel 4a 5G ve Pixel 5), Pixel 5a 5G ile birlikte satışta kalamayacak gibi görünüyor.
Google, Pixel 4a 5G ve Pixel 5’in kullanımdan kaldırıldığını resmen onayladı. Her iki model de stoklarını tüketene kadar resmi mağazalarında satışına devam edilecek. Ancak Google yeni üretimlerini yapmayacak.
Google’dan gelen açıklama ise: “Mevcut tahminlerimize göre, Pixel 5a 5G’nin piyasaya sürülmesinden sonraki haftalarda ABD’de bulunan Google Mağazalarının Pixel 4a 5G ve Pixel 5’in satışı yapmasını bekliyoruz. Pixel 5a 5G müşterile için harika bir seçenek ve Pixel 4a 5G’ye kıyasla daha değerli donanım yükseltmelerine daha düşük bir fiyatlar sunuyor.” diye açıklamada bulundu.
Google Pixel 5a Teknik Özellikleri
- Ekran: 34 inç, 1080P OLED, 60Hz ekran yenileme hızı, AOD (Her zaman açık ekran)
- İşlemci:Sekiz çekirdekli Qualcomm Snapdragon 765G
- Grafik İşlemcisi: Adreno 620
- Bellek: 6GB Ram
- Hafıza: 128GB Depolama
- İşletim Sistemi: Saf Android 11
- Arka Kamera:2 MP Çift Piksel Ana Kamera ve 16 MP Ultra Geniş Açı
- Ön Kamera: 8 MP
- Biyometrik Güvenlik: Parmak izi sensörü, (yazılımsal olarak yüz tanıma özelliği)
- Batarya: 4.680 mAh
- Hızlı Şarj: 18W Hızlı Şarj
- Renk: Siyah
- Suya Dayanıklılık: IP67 sertifikası ile suya ve MIL-STD 810H sertifikası ile askeri koşullara dayanıklı
Daha detaylı özellikler için Google’ın sayfasını ziyaret edebilirsiniz
Google Pixel 5a fiyatı: 449 Dolar. [21 Ağustos 2021 Tarihi Güncel Kur (8.49) ve Vergisiz olarak 3.813 Türk Lirası]
Cihazların üretiminin durdurulması bir sürpriz değil. Pixel 4a 5G’nin son iki ayda birden fazla yerde stoklarının tükendiğine dair birkaç raporlar sunulmuştu.
Pixel 5a 5G, hem Pixel 4a 5G hem de Pixel 5’in en iyi özelliklerini bir araya getirirken aynı zamanda daha büyük bir ekran ve daha büyük bir pil sunduğundan üretimi durdurması zaten önemli olmamalı. Aynı Snapdragon 765G tarafından destekleniyor ve diğer ikisi ile aynı kamera donanımını içeriyor.
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Akıllı Telefonlar
Android 12’nin Yeni Gizlilik Seçenekleri Nasıl Kullanılır?
Gizlilik, muhtemelen bugünlerde teknolojideki en önemli terimlerden biri. Android 12 güncellemesi gizlilikle ilgili bazı seçeneklere sahip. Bu durum beta aşamasında olduğumuzdan sınırlı stabil sürümler çıktığında ekleme olup olmadığını göreceğiz. Bazı seçenekleri cihaz kendisi otomatik olarak yapmakta ancak diğer seçenekler kullanıcı tarafından kendisine göre ayarlanabilir durumda.
İşte Android 12‘deki gizlilikle ilgili en önemli üç özelliği:
İçindekiler
Gizlilik Panosu
Android 12 gizlilik serisinin ilk ve en önemli özelliği, Google’ın ayarlar uygulamasına eklediği Gizlilik Kontrol Panelidir. Uygulamanın amacı 3. Parti uygulamaların cihazınızdaki verilere nasıl eriştiğini görmenizi sağlar. Böylece istemediğiniz bir erişimi kısıtlayabilirsiniz.
Google’ın Android sürümünde, Gizlilik Kontrol Paneline üç kolay adımda ulaşabilirsiniz:
- Ayarlar uygulamasını açın. (Uygulama menüsünden veya bildirim çubuğunu iki kez aşağı indirerek dişli simgesini kullanarak açabilirsiniz)
- Açılan uygulama da aşağıya kaydırın ve Gizlilik bölümünü seçin
- Ekranın üst kısmında Gizlilik Panosu seçeneğini görebilirsiniz.
Android 12 Gizlilik Panosundan, herhangi bir belirli gizlilik türünü (“Konum”, “Kamera” vb.) ayrıntılı olarak inceleyebilirsiniz ve size tam olarak hangi uygulamaların o özelliğe ne zaman eriştiğini söyleyen bir zaman çizelgesi ile inceleyebilirsiniz. Konum, kamera veya mikrofon dışında bir erişimi arıyorsanız, ekranın alt kısmındaki “Diğer izinleri gör” seçeneğini ile daha fazla seçenek görebilirsiniz.
Sensör Erişim Göstergeleri
Android 12 gizlilik listesinde, ara sıra ekranınızda görebileceğiniz bir özellik var. Bir uygulama telefonunuzun kamerasına veya mikrofonuna eriştiğinde Android 12 sizi uyarmak için ekranınızın sağ üst köşesine bir simge ekler.
Simge ilk göründüğünde, tam erişim şekline karşılık gelen bir simge gösterir. Ancak bu simge yalnızca bir saniye kadar görünür, bu noktadan sonra gösterge küçük yeşil bir noktaya dönüşür.
Ekranınızın köşesinde yeşil bir nokta gördüğünüzde, ekranın üstünden bir kez aşağı kaydırdığınızda ise hangi uygulamanın o özelliği kullandığını gösterir. Açılan pencerede çıkan uyarıya dokunduğunuzda ise doğrudan sizi o uygulamanın izin sayfasına yönlendirir. Buradan hangi erişimlere izin verdiğinizi kontrol etmenizi sağlar.
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Hızlı Geçiş Sensör Anahtarları
Android 12 gizlilik listesinde son olarak, telefonunuzun kamerasını, mikrofonunu tek bir hızlı dokunuşla tamamen kapatmanıza izin veren yeni özellik var. Bu özellik, Hızlı Ayarlar panelinde bulunmakta. Varsayılan olarak telefonunuzda gizlenmiş olabilir. Onları ortaya çıkarmak için:
- Telefonunuzun bildirim çubuğunu iki kez aşağıya kaydırın.
- Altta solda bulunan kalem simgesine dokunun.
- Listenin sonuna kadar inin ve “Kamera Erişimi”, “Mikrofon Erişimi” yazılı kutuları bulun.
- Her kutuya birer saniye basılı tutun ve etkin alana taşımak için kutucuğu yukarıya doğru kaydırın. Kutuyu ne kadar yukarı çıkarırsanız listenizde o kadar üstte gözükür.
Yerleştirme işlemini bitirdikten sonra, ekranın sol üst köşesinde bulunan onaylama simgesine dokunmanız yeterli olacaktır. Erişimi kapatmanız için yapmanız gereken artık hızlı ayarlar panelini kaydırarak erişimleri devre dışı bırakabilirsiniz.
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