OPPO İLE 1 GÜN GEÇİRMEK | OPPO A54 – OPPO Band – OPPO Enco Air

OPPO ülkemizde kısa süre içerisinde en çok sevilen markalardan bir tanesi olmayı başardı. Yerli üretime de geçen marka her geçen gün ürün gamına yenilerini ekliyor. Biz de OPPO’nun ürünlerinden oluşturduğumuz ekosistemin nasıl işlediğini ve kullanıcıya kattığı değerleri bu videoda anlatmak istedik.

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Ekosistemimizi OPPO’nun orta segmentte yer alan telefonlarından A54, giyilebilir teknolojiler tarafında OPPO’dan ilk defa gördüğümüz bileklik modeli OPPO Band ve kulaklık tarafında Enco ailesinde Enco Air ile tamamlamış olduk.

Genel itibariyle OPPO ekosisteminin başarılı bir şekilde uyum sağladığını gözlemlerken bu uyum içerisinde çalışan ürünlerin pil tarafında da cimri bir şekilde ilerlediklerini görmüş olduk. Özellikle OPPO A54’ün içerisinde bulunan 5000 mAh büyüklüğündeki bataryanın gün boyu yoğun kullanım (sosyal medya, ve kamera kullanımı) sürecinden başarı ile çıktığını ve 2 günlük bir pil ömrü vadettiğini gözlemledik.

Ek olarak OPPO Band’in tüm fonksiyonlarının (titreşim yoğunluğu, parlaklık, sağlık takibi araçları vb.) maksimum ayarlarda olmasına rağmen pilinin bir gün boyunca sadece %12 gibi bir pil kullanımının olması tam şarj ile size 5 gün civarında pil ömrü sunuyor. Müzik kontrolü, uyku takibi ve yardımcısı, stres ölçümü, spO2 ölçümü gibi özelliklerin tamamını da bu 5 gün içerisinde aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz.

Ayrıca Enco Air’in silikonsuz, kulağınızı acıtmayan yapısı sayesinde müzik dinleme keyfini de yaşayabiliyorsunuz. 80ms düşük gecikme süresi ile dinlediğiniz müzikler, izlediğiniz film ve diziler daha keyifli hale geliyor. Ek olarak müzik kalitesinde basslar ve tizleri ayırt etmek çok kolayken vokalistin sesini ne net bir şekilde alabilmek mümkün.

Eğer sizde Eren’in yaptığı ekosisteme Hepsiburada üzerinde göz atmak ve satın almak isterseniz; https://app.hps.im/d7ct/12562f73https://app.hps.im/d7ct/12562f73