Çin markaları bir süredir yeni amiral gemilerini piyasaya sürüyor. Xiaomi geçtiğimiz günlerde Xiaomi 14 serisini piyasaya sürdü. Honor; Honor 100, Oppo ise Reno 11 ve Find X7 serilerini piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Geldiğimiz noktada bugün ise Find X7 serisinin lansman tarihi sızdırıldı. Detaylara bakalım.

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Sızıntıya göre Nubia Z60 Ultra, Honor Magic 6 Pro ve Find X7 Pro gibi amiral gemisi telefonlar, 10 Şubat ile 17 Şubat arasında düzenlenecek Çin Sprint Festivali 2024’ten önce duyurulacak.

*Önceki nesil: Oppo Find X6

Oppo Find X7 serisi neler sunacak?

Bundan önceki sızıntılara göre Oppo Find X7 Pro kaputun altında Snapdragon 8 Gen 3 yonga seti ile birlikte gelecek.

Akıllı telefon ekran tarafında 2K çözünürlükte 120hz ekran yenileme hızı sunan bir ekrana sahip olacak. Kamera tarafında ise Find X7 Pro üçlü bir arka kamera kurulumu ile birlikte gelecek:

50 MP ana kamera (Sony LYT-900)

50 MP ultra geniş açılı kamera (Sony LYT-700)

50 MP telefoto kamera (Sony LYT- 700)

Find X7 Pro’nun uydu iletişimi desteği de bulunacağı söyleniyor.

Oppo Find X7 ise kaputun altında MediaTek Dimensity 8300 yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine Android 14 tabanlı ColorOS 14 eşlik edecek. Akıllı telefon hakkında başka bir bilgi bulunmuyor.