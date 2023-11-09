Teknoloji devi Oppo, kamera üreticisi Hasselblad ile 2024’te yeni nesil HyperTone kamera sistemlerini geliştirmek üzere iş birliği yapacağını duyurdu. Bu yenilikçi görüntüleme sistemi, Oppo’nun Find X7 serisinde ilk kez kullanılacak. Oppo Find X7 serisi kamera konusunda rakip tanımayacak.

İçindekiler Oppo Find X7 Serisi HyperTone Kamera ile Coşacak

Oppo Find X7 Serisi HyperTone Kamera ile Coşacak

Bugün yapılan açıklamada, Oppo’nun ve Hasselblad’ın ortak girişiminin, mobil fotoğrafçılıkta yeni bir çağ başlatacağı belirtildi.

HyperTone kamera sistemleri, ana kamera sistemi, görüntü motoru ve ProXDR ekranını içeriyor. Bu teknoloji öncelikle Oppo Find X6 ve Oppo Find N3 modellerinde kullanıldı, şimdi ise Oppo’nun Reno 11 serisi ve OnePlus 12 gibi modellerde yer alması bekleniyor.

Yeni HyperTone kamera sistemi, Find serisi amiral gemilerinde kullanılmak üzere tasarlanmış olup, Oppo’nun ileri görüntüleme yeteneklerini sergilemeyi hedefliyor.

HyperTone kamera sistemi, yüksek görüntü kalitesini günün her saatinde sunarak tüm odak uzunlukları için üst düzey performans vaat ediyor.

Ayrıca, AI RAW füzyonu sayesinde gürültüyü azaltırken detaylandırmayı artırmasıyla dikkat çekiyor. Hasselblad Portre Modu’nun geliştirilmiş cilt tonları sunması da beklenen özellikler arasında.

Bu iş birliğiyle Oppo, HyperTone kamera sistemini daha geniş bir kullanıcı kitlesiyle buluşturmayı amaçlıyor. Oppo Find X7 serisi ile başlayacak olan bu yenilik, Oppo’nun akıllı telefon segmentindeki rekabet gücünü artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Bu teknolojik atılım, fotoğraf ve teknoloji tutkunları için heyecan verici bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor.

İlginizi Çekebilir: GTA 6 için geri sayım başladı, Rockstar Games açıkladı

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Size Oppo’nun yaklaşan canavarları kamera konusunda neler sunacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!