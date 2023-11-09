GTA serisinin yapımcısı Rockstar Games, GTA 6 için beklenen fragmanın Aralık ayı başında yayınlanacağını doğruladı. Bu açıklama, bir önceki raporda geliştiricinin duyuru için ‘bu hafta kadar erken’ bir plana sahip olduğunu öne süren iddiaların ardından geldi.

Rockstar Games Açıkladı, GTA 6 İçin Beklenen Fragman Aralık Ayında Yayınlayacak

Rockstar’ın kurucu ortağı Sam Houser, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, aynı zamanda Aralık ayının Rockstar’ın 25. yıldönümünü kutlayacakları bir ay olduğunu belirtti ve uzun yıllardır devam eden oyuncu desteği için teşekkür etti.

Grand Theft Auto V’in 2013’te piyasaya sürülmesinden bu yana 11 yıldan fazla bir süre geçti, ve oyun hala güçlü bir şekilde varlığını sürdürüyor. 190 milyondan fazla kopya satışına ulaşan GTA V, 2023’ün 4. çeyreğinde 5 milyon daha satarak etkileyici bir başarı elde etti.

Sam Houser, “Aralık ayı başında bir sonraki Grand Theft Auto için ilk fragmanı yayınlayacağımızı bildirmekten büyük heyecan duyuyoruz. Bu deneyimleri hepinizle paylaşacağımız daha uzun yıllar için sabırsızlanıyoruz.” şeklinde bir tweet atarak hayranlara heyecanla bekleyecekleri bir şeyin müjdesini verdi.

Rockstar Games’in geçtiğimiz yıl yaptığı bu açıklama, GTA 6 oyununun geliştirilme aşamasında olduğunu resmi olarak doğrulayan ikinci güncelleme oldu.

Ancak çıkış tarihi hakkında henüz bir bilgi bulunmuyor. Mayıs ayında yapılan bir kazanç çağrısı ve Take-Two Interactive’in üç aylık raporları, GTA 6’nın 2025 mali yılında piyasaya sürülebileceğini öne sürdü.

GTA 6’nın fragmanının The Game Awards etkinliği kapsamında mı yayınlanacağı ise belirsizliğini koruyor. Rockstar Games, genellikle kendi kanallarında duyurular yapmayı tercih ediyor, ancak fragmanın ödül töreniyle aynı tarihe denk gelmesi muhtemel.

Bu gelişmeler yaşanırken, Hollywood oyuncuları ve büyük yapım şirketleri arasındaki grev sona erdi. Strauss Zelnick, Take-Two CEO’su, video oyunu oyuncularının greve gitme olasılığının düşük olduğunu ve GTA 6’nın herhangi bir gecikmeye karşı tamamen korunduğunu belirtti.

Stüdyo, oyundaki son detayları kusursuz hale getirmek için yoğun bir çaba sarf ediyor ve Eylül 2022’deki güvenlik ihlali sonrasında ortaya çıkan sızıntılar oyunun detaylarını bir nebze de olsa doğruladı.

Oyunun Miami temalı bir evrende geçeceği ve Bonnie ve Clyde’a benzeyen bir suç ikilisini içereceği söyleniyor. Rockstar Games, 2023’ün 4. çeyreğinde Red Dead Redemption 2’nin 57 milyon kopya sattığını da duyurdu.

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Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce GTA 6 ne zaman çıkacak? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazla için bizi takip etmeyi unutmayın!