Oppo Find X5 Pro 5G Teknik Özellikleri Sızdırıldı! İşte Ayrıntılar

Oppo, yeni nesil akıllı telefonu Oppo Find X5 Pro‘yu bu yılın ilk yarısında amiral gemisi Find serisi altında piyasaya sürmeyi planlıyor. Geçen yıl, cihaz yüzeyinin renderlarını çevrimiçi olarak gördük. Şimdi Find X5 Pro‘nun tüm özellikleri sızdırıldı ve cihazla ilgili neredeyse her şey ortaya çıktı.

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Oppo Find X5 Pro Tamamen Sızdırıldı

Alman yayını WinFuture tarafından yakın zamanda yayınlanan bir rapor, cihazın Avrupa bölgelerinde 1.200 Euro’nun üzerinde fiyatlandırılacağını ve Snapdragon 8 Gen 1 yonga seti, Hasselblad kameralar gibi çeşitli amiral gemisi sınıfı özelliklerle geleceğini ortaya koydu.

Ekrandan başlayarak, Oppo Find X5 Pro‘nun 120Hz yenileme hızı ve LTPO (düşük sıcaklık polikristal oksit) teknolojisi desteği ile 6.67 inç AMOLED ekrana sahip olacağı bildiriliyor. 3216 x 1440 piksel ekran çözünürlüğünü desteklediği ve 10 bit HDR‘yi destekleyeceği söyleniyor. Ayrıca sol üstte 32MP selfie kamerasını barındırmak için bir delik olacak.

Kameralardan bahsetmişken, Oppo Find X5 Pro‘nun arkada benzersiz görünümlü bir kamera modülünün içine yerleştirilmiş üçlü kamera kurulumuyla geldiği söyleniyor. Rapora göre Oppo, OnePlus gibi kamera kurulumunu geliştirmek için İsveçli kamera devi Hasselblad ile çalıştı.

OIS destekli 50 MP Sony IMX766 birincil kamera, 50 MP ultra geniş lens ve 5x‘e kadar yakınlaştırma desteğine sahip 13 MP yakınlaştırma lensi olabilir. Raporda ayrıca, Find X5 Pro‘daki Hasselblad markalı kameraların, Oppo‘nun yakın zamanda tanıtılan yapay zeka özelliklerini kullanarak görüntüleri daha da geliştirecek olan MariSilicon X Imaging NPU‘su tarafından destekleneceği iddia ediliyor.

Cihaz ayrıca, 12GB LPDDR5x RAM ve 256GB UFS depolama ile eşleştirilmiş en yeni amiral gemisi sınıfı Snapdragon 8 Gen 1 işlemciyi paketleyecek. Ayrıca, son OnePlus 10 Pro‘ya benzer şekilde kablosuz şarj ve 80W kablolu hızlı şarj desteğine sahip 5.000 mAh pil de olabilir. Aslında, özelliklerin çoğu, kardeş markasının en son amiral gemisi teklifine yakın görünüyor! Cihaz, kutudan çıktığı haliyle Android 12 tabanlı Color OS 12.1‘i çalıştıracak.

Bunların dışında Find X5 Pro, 5G bağlantısı, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6E teknolojilerini destekleyecek. Bir ekran içi parmak izi sensörü, Dolby Atmos destekli stereo hoparlörler içermesi, IP68 derecesini desteklemesi bekleniyor.

Oppo’nun yaklaşmakta olan amiral gemisi akıllı telefonu Oppo Find X5 Pro hakkında şu anda sızdırılan bilgiler bu şekilde. Bununla birlikte, bu detayların resmi olmadığını unutmamalısınız. Henüz somut ayrıntılar ve hatta resmi bir lansman tarihi belli değil ancak Oppo‘nun önümüzdeki günlerde açıklaması bekleniyor.