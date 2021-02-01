Oppo Find X3 Pro teknik özellikleri belli oldu!

Oppo Find X3 Pro bir test uygulamasında ortaya çıktı. Amiral gemisi akıllı telefonun teknik özellikleri de böylelikle kesinleşmiş oldu.

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Oppo Find X3 Pro Snapdragon 888 işlemcisi ile geliyor!

Oppo yeni yılın gelişi ile birlikte yeni akıllı telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Birçok kategoride ürünü kullanıcıları ile buluşturan akıllı telefon üreticisi, şimdi de amiral gemisi cihazları için geri sayıma geçti. Find X3 serisi için kulları sıvayan firmanın Pro modeli bir test uygulamasında ortaya çıktı. Böylelikle PEEM00 kod adlı akıllı telefonun teknik özellikleri de kesinleşti. Amiral gemisi akıllı telefon Snapdragon 888 işlemcisi ile piyasaya çıkacak.

Güçlü bir performans vadeden akıllı telefon, 12 GB RAM ve 256 GB depolama kapasitesi ile piyasaya çıkacak. Akıllı telefon 6.7 inçlik kavisli OLED ekran ile piyasaya çıkacak. Ayrıca cihaz 120 Hz ekran yenileme hızına sahip olacak. Akıllı telefon dörtlü arka kamera sistemi ile bizleri karşılayacak. Bu arka kameraların iki tanesi 50 MP‘lik Sony lenslerinden oluşmakta. Amiral gemisi özellikleri ile güçlü performans vadeden akıllı telefon tahminlere göre Mart 2021’de bizlerle buluşacak. Tasarım detayları daha önceden sızdırılan cihaz, bakalım 2021‘de beklenen etkiyi yapacak mı bekleyip göreceğiz.

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