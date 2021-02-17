Akıllı Telefonlar
Oppo Find X3 Geekbech üzerinde görüntülendi!
Oppo Find X3 için artık geri sayıma geçebiliriz. Firmanın yeni nesil amiral gemisi akıllı telefonu Geekbench platformuna uğradı.
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Oppo Find X3 Geekbench 4’e küçük bir ziyaret gerçekleştirdi!
Oppo 2021 yılı için akıllı telefon dünyasında iddialı olmak istiyor. Geniş yelpazesiyle daha fazla kullanıcıya ulaşmak isteyen firma, çalışmalarını sürdürüyor. Find X3 serisi ile amiral gemisinde iddialı olmak isteyen akıllı telefon üreticisi artık geri sayıma geçti. Geçtiğimiz günlerde baz modeliyle Geekbench 4‘e uğrayan firma, yeni cihazının yeteneklerini gözler önüne serdi. Tekli çekirdek performansında 4280 puan alan akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında ise 12843 puanı hanesine yazdırdı. Bununla birlikte akıllı telefonun kullanacağı işlemci de kesinleşti.
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Snapdragon 870 işlemcisi ile piyasaya çıkacak akıllı telefon, çoklu çekirdek performansında Snapdragon 865 işlemcisi bazı cihazların gerisinde kaldı. Ancak akıllı telefon tekli çekirdek performansında eski nesli geride bıraktı. Ayrıca akıllı telefonun 8 GB RAM ile geleceği de kesinleşti. Depolama alanında ise 256 GB‘lık hafızanın bizleri karşılaması bekleniyor. Android 11 ile piyasaya çıkacak akıllı telefon FullHD+ ekran ile gelecek. Amiral gemisi akıllı telefonun önümüzdeki ay piyasaya çıkacağı tahmin ediliyor. Öte yandan cihazın fiyatı ile alakalı ne yazık ki kesinleşen bir bilgi yer almıyor. Bakalım Oppo Find X3 amiral gemisi akıllı telefon dünyasında bekleneni verecek mi merakla takip edeceğiz.
Akıllı Telefonlar
Galaxy Z Fold 3, ekran altı kameralı ilk Samsung telefon olabilir!
Bugün, Ice Universe tarafından paylaşılan sızıntıya göre Galaxy Z Fold 3, ekran altı kameralı ilk Samsung akıllı telefon olacak. Halihazırda ZTE, ekran altı kameralı akıllı telefonlar geliştiriyor. Fakat ortaya çıkan sonuçlara göre bu telefonların kamerası önemli ölçüde performans düşüklüğü yaşıyor. Kameranın herhangi bir performans düşüklüğü yaşamaması, bu teknolojinin kilit noktalarından biri. Samsung ise bu teknolojiyi geliştirirken fotoğraf kalitesini en üst düzeye taşımayı hedefliyor.
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Galaxy Z Fold 3, nasıl bir tasarıma sahip olacak?
Popüler tasarımcı Ben Geskin, sızdırılan bilgilere dayanarak Galaxy Z Fold 3‘ün ilk görüntülerini oluşturdu. Kesinleşmiş sızıntı ve kaynaklar ile oluşturulan bu renderlar, yeni katlanabilen telefonla ilgili önemli detayları ortaya çıkardı. Renderlara göre Galaxy Z Fold 3, ana kamera ünitesi olarak Galaxy S21 Ultra ile benzerlik taşıyacak. Ayrıca cihazın akıllı kalem desteği de mevcut olacak. Bununla birlikte, daha önce hiçbir katlanabilen telefonda bulunmayan kalem desteğini yeni cihazda görebileceğiz. İlerleyen günlerde diğer firmaların da bu alanda çalışmalar yapması muhtemel gözüküyor.
Galaxy Z Fold 3’ün akıllı kalem desteği ile gelmesi, Galaxy Note serisinin satışlarını olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle Galaxy Note serisinin rafa kaldırılması ihtimali yeniden gündeme gelebilir. Cihazın teknik özellikleri hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Sadece bazı kaynaklar telefonun Snapdragon 888 yonga seti ile geleceğini tahminlerinde paylaşıyor. Yaz aylarına doğru Samsung’un yeni katlanabilen telefonu ile ilgili daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.
Akıllı Telefonlar
Motorola, Moto G30 ve Moto G10 modellerini duyurdu
Motorola, yeni orta seviye akıllı telefonları Moto G30 ve Moto G10 modellerini duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonları tasarımı ve özellikleri ile oldukça dikkat çekiyor.
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ABD’li akıllı telefon üreticisi, yeni akıllı telefonları Moto G30 ve Moto G10 modellerini duyurdu. Birbirlerine oldukça benzer bir tasarım ile gelen akıllı telefonlar, damla çentikli tasarımları ve çoklu kamera kurulumları içeriyor.
Gücünü Snapdragon 662 işlemciden alan Motorola Moto G30; 4 GB veya 6 GB şeklinde iki ayrı RAM seçeneğine ve 128 GB dahili depolama alanına sahip. Ayrıca 6,5 inç büyüklüğünde IPS LCD bir ekrana sahip olan Moto G30, kullanıcılara HD+ çözünürlük ve 90 Hz yenileme hızı sunuluyor.
64 MP’lik bir ana kamera ile gelen telefonun 8 MP ultra geniş açı, 2 MP makro kamerası ve 2 MP derinlik sensörü de bulunuyor. Ön taraftaki damla çentikte ise 13 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.
Motorola Moto G30 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç HD+ 90 Hz IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 662
- Grafik birimi: Adreno 610 GPU
- RAM: 4 GB veya 6 GB
- Depolama: 128 GB
- Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 13 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Fiyat: 180 Euro
Qualcomm’un Snapdragon 460 işlemcisinden güç alan Motorola Moto G10 modeli ise; 4 GB RAM ve 64 GB depolama alanı ile geliyor ancak microSD kart ile depolama alanını artırabilmek mümkün. Ayrıca Moto G30 gibi 6,5 inç HD+ IPS LCD ekran ile gelen akıllı telefonun ekran yenileme hızı 60 Hz ile sınırlandırılmış durumda.
Son olarak Moto G10 Kamera tarafında ise 48MP ana, 8MP ultra geniş açılı, 2 MP makro kamera ve 2 MP derinlik sensörü yer alıyor. Ayrıca cihazın ön taraftaki damla çentikte ise 8 MP’lik bir selfie kamerası yer alıyor.
Motorola Moto G10 modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,5 inç HD+ 60 Hz IPS LCD
- İşlemci: Snapdragon 460
- Grafik birimi: Adreno 610 GPU
- RAM: 4 GB
- Depolama: 64 GB
- Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP + 2 MP
- Ön Kamera: 8 MP
- Batarya: 5.000 mAh
- Fiyat: 150 Euro
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Akıllı Telefonlar
Realme Narzo 30 Pro 5G Dimensity 800U ile geliyor!
Realme Narzo 30 Pro 5G modelinin posteri ortaya çıktı. Merakla beklenen akıllı telefon MediaTek yapımı Dimensity 800U ile geliyor.
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Realme Narzo 30 Pro 5G modelinin işlemcisi belli oldu!
Realme alternatif sayısını arttırmaya devam ediyor. Akıllı telefon üreticisi daha fazla kullanıcıya ulaşmak için ince eleyip sık dokuyor. Narzo 30 serisi için geri sayıma geçen firma, her geçen gün farklı detaylar ile bizleri karşılıyor. Merakla beklenen akıllı telefon serisi ile alakalı geçtiğimiz günlerde bir posteri sızdı. Pro modeline ait olan bu görsel ile birlikte akıllı telefonun kullanacağı işlemci belli oldu. Realme Narzo 30 Pro 5G, MediaTek yapımı Dimensity 800U işlemcisi ile piyasaya çıkacak. Böylelikle cihazın serinin ilk 5G özellikli model olduğu da kesinleşti.
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Ayrıca akıllı telefonun ekranı ile alakalı bazı bilgiler yine poster sayesinde ortaya çıktı. Buna göre akıllı telefon 120 Hz ekran ile kullanıcılarını karşılayacak. Bununla birlikte akıllı telefon delikli ekran teknolojisine sahip olacak. Posterde Narzo 30A modeli de yerini alırken, baz model olan Narzo 30 ile alakalı ne yazık ki ilave bir bilgi yer almamakta. Önümüzdeki hafta tanıtılacak akıllı telefon, orta seviyede önemli bir alternatif olmayı hedefliyor. Bakalım firma 2021 yılında istediği kullanıcı kitlesine ulaşmayı başaracak mı bekleyip göreceğiz.
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