Oppo Find X3 Geekbech üzerinde görüntülendi!

Bugün, Ice Universe tarafından paylaşılan sızıntıya göre Galaxy Z Fold 3, ekran altı kameralı ilk Samsung akıllı telefon olacak. Halihazırda ZTE, ekran altı kameralı akıllı telefonlar geliştiriyor. Fakat ortaya çıkan sonuçlara göre bu telefonların kamerası önemli ölçüde performans düşüklüğü yaşıyor. Kameranın herhangi bir performans düşüklüğü yaşamaması, bu teknolojinin kilit noktalarından biri. Samsung ise bu teknolojiyi geliştirirken fotoğraf kalitesini en üst düzeye taşımayı hedefliyor.

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Galaxy Z Fold 3, nasıl bir tasarıma sahip olacak?

Popüler tasarımcı Ben Geskin, sızdırılan bilgilere dayanarak Galaxy Z Fold 3‘ün ilk görüntülerini oluşturdu. Kesinleşmiş sızıntı ve kaynaklar ile oluşturulan bu renderlar, yeni katlanabilen telefonla ilgili önemli detayları ortaya çıkardı. Renderlara göre Galaxy Z Fold 3, ana kamera ünitesi olarak Galaxy S21 Ultra ile benzerlik taşıyacak. Ayrıca cihazın akıllı kalem desteği de mevcut olacak. Bununla birlikte, daha önce hiçbir katlanabilen telefonda bulunmayan kalem desteğini yeni cihazda görebileceğiz. İlerleyen günlerde diğer firmaların da bu alanda çalışmalar yapması muhtemel gözüküyor.

Galaxy Z Fold 3’ün akıllı kalem desteği ile gelmesi, Galaxy Note serisinin satışlarını olumsuz etkileyecektir. Bu nedenle Galaxy Note serisinin rafa kaldırılması ihtimali yeniden gündeme gelebilir. Cihazın teknik özellikleri hakkında ise henüz bir bilgi bulunmuyor. Sadece bazı kaynaklar telefonun Snapdragon 888 yonga seti ile geleceğini tahminlerinde paylaşıyor. Yaz aylarına doğru Samsung’un yeni katlanabilen telefonu ile ilgili daha fazla detayın ortaya çıkmasını bekliyoruz.