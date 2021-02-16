Google Chrome ve Microsoft Edge tarayıcılarını da barındıran Chromium tabanlı internet tarayıcıları; yakın zamanda Intel tarafından önemli bir güvenlik desteği alacaklar. Intel Control-flow Enforcement Technology (CET) isimli bu koruma teknolojisini tarayıcılarda; 11.nesil Intel işlemcileri çalıştıran bilgisayarlarda kullanılmaları durumunda görebileceğiz.

Bu arada Intel-AMD yakın performanslı işlemcilerin fiyatlarını karşılaştırabilmek, aynı zamanda da 790-4.262TL arası her kullanıma uygun sağlam bilgisayarlara göz atmak isterseniz bu listeye bakabilirsiniz.

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CET güvenlik özelliği bir uygulamanın normal kontrol akışı komutlarının çalınmasını engelleyen bir işlev. Bu yöntem ise sistemlere kötü amaçlı yazılım yerleştirmek için kullanılan yöntemler arasında yer alıyor. CET özelliği aynı zamanda iki farklı programlama alanlarındaki saldırıları engellemeye çalışıyor.

Microsoft bulut çözümleri uzmanı Baiju V. Patel bu iki alandaki saldırıların tespitinin veya engellenmesinin zor olduğunu belirtiyor. Çünkü saldırgan programların davranışlarını değiştirmek için halihazırda mevcut olan kodlarla işlem yapma yoluna gidiyor. Dolayısıyla birçok tespit ve önleme yazılımları da belirtilenlere göre bu alanda sınırlı başarı sağlamış durumda.

Ancak Intel CET teknolojisi donanım bazlı bir güvenlik çözümü olduğundan dolayı bu özelliğe sadece geçen yıl kullanıcıyla buluşan 11.nesil Intel işlemcilerine sahip bilgisayarların çalıştırdığı internet tarayıcıları ulaşabiliyor olacak.

CET kullanımı Windows 10 üzerinden Görev Yöneticisi kısmında Detaylar üzerinden tespit de edilebiliyor. Listede olmaması durumunda sağ tık ve Sütun Seç ile seçilerek bu işlem uygulanabiliyor. Böylece Intel CET tarafından desteklenen işlemler görülebiliyor.

İnternet tarayıcılarının siber saldırılara karşı gittikçe daha da dikkatli olmaları gerekiyor. Öyle ki örnekleriyle de karşılaştığımız üzere; özellikle sahte uzantılar kötü amaçlı yazılımlar için bir mesken haline geldiler. Dolayısıyla bu tip hamlelerin önem taşıdığını söylemeliyiz.

Son olarak Google Chrome ve Microsoft Edge gibi Chromium tabanlı tarayıcıların dışında Firefox tarayıcısının da Intel CET desteği için girişimlerinin olduğunu onayladığını da not düşelim.