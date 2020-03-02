Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 sızdırıldı: 120Hz ekran ve 48 MP kamera!
Oppo firmasının önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni model amiral gemisinin özellikleri ortaya çıktı. Find X2 modelinde gelen bilgilere göre, HDR destekli 120Hz tazeleme oranı sunan QHD+ bir ekran yer alacak. Ayrıca, 48MP çözünürlüğe sahip kamerasıyla da dikkat çeken bir model olması bekleniyor.
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Şirket, 6 Mart 2020 tarihinde, yani dört gün sonra İspanya’da yeni amiral gemisi modeli Find X2’yi resmen tanıtacak. Aynı zamanda YouTube üzerinden de lansman canlı olarak takip edilebilecek.
Cihazla ilgili tüm bilgiler, @andrei_eclynoh nickli Twitter iddiacısı tarafından ortaya çıkarıldı. Şahsi Twitter hesabı ve iddiacıların kullandığı slashleaks internet sitesi üzerinde yayınlanan videoyla detaylandırılan bilgiler Oppo’nun cihaz için hazırladığı tanıtım sitesinden alınmış.
Oppo Find X2: 120Hz tazeleme oranıyla daha akıcı görsel deneyim!
Markanın yeni nesil amiral gemisi modelinde 6.7 inç boyutlarında QHD+ çözünürlük sunan ve 120Hz ekran tazeleme oranı sunun bir teknoloji kullanılmış. Aynı zamanda kullanılan ekran panelinde çok daha keskin ve akıcı görüntüler elde etmenize yarayan firmanın özel olarak geliştirdiği Ultra Vision özellikleri de yer alıyor. Böylece daha iyi HDR görüntüler de elde edilebiliyor.
Bunların dışında kullanılan panel rakiplerinde kullanılan 8 bit renk gamutu yerine daha çok renk gösterebilen 12 bit renk şeması kullanacak. Hepsiyle birlikte görüntüler daha net, akıcı ve canlı gözükecek.
Donanım tarafında yeni nesil Snapdragon 865 işlemcinin kullanıldığını gördüğümüz akıllı telefonda Kryo 585 çekirdekleri dahil edilmiş. Snapdragon’un yeni mimarisi 5G iletişim teknolojilerini de destekliyor. Fakat, 5G haricinde bir telefon modelinin firma tarafından çıkarılma olasılığı yüksek çünkü 5G yeni yeni dünya çapında yaygınlaşmaya başladı.
12 GB LPDDR5 RAM ve 512GB depolama seçenekleriyle sunulacak modelin sızdırıldığını görüyoruz. Bu en donanımlı model mi yoksa baz model mi olarak belirlenecek henüz belli değil.
Yüksek çözünürlükte RAW fotoğraflar çekilebilecek!
Cihaz üzerinde Sony’nin IMX689 sensörlü ana kamera kullanılacak. Üçlü kamera dizilimi bulunan akıllı telefonda sırasıyla yukarıdan aşağıya periskopik yakınlaştırma yapabilen OIS destekli 13 MP kamera, ortada Sony’nin üretmiş olduğu IMX586 ultra geniş açılı kamera sensörü ve en altta da yine Sony’nin IMX689 sensörünün kullanıldığı 48 MP çözünürlükte kamera bulunacak. En alttaki kamera aynı zamanda 1/1.4 diyafram açıklığı barındıracak ve 12 bit RAW fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyacak.
Kamera tarafında dikey olarak kullanımın tercih edildiğini gördüğümüz cihazda periskopik kameranın diğer cihazlardan farkla en üstte yer aldığını görüyoruz. Ayrıca bunlarla da bitmiyor. Kamera kurulumuyla birlikte 10X hibrit yakınlaştırma gerçekleştirilebiliyor iken dijital olarakta 60X’e kadar yakınlaştırma mümkün hale geliyor.
Super VOOC 2.0 ile 65 Watt hızlı şarj desteği barındıran Oppo Find X2’nin müzik tarafında Dolby Atmos çözümleri kullanılacak. Bunlara istinaden Wifi 6 gibi yeni nesil iletişim mimarilerini de bu cihazda bulabileceğiz.
Fiyat ve renk tarafında henüz net bir bilgi elimizde maalesef ki bulunuyor. Ama lansman tarihi yakınlaştıkça daha fazla bilginin sızdırılacağına emin olabilirsiniz. Oppo’nun premium sınıfa hitap ettiği düşünülüerse pek ucuz olacağı söylenemez.
Akıllı Telefonlar
Huawei Enjoy 10e duyuruldu
Huawei, Enjoy 10e modelinin piyasaya çıkacağını duyurdu. Cihaz; damla çentik, yüksek depolama hacmi ve büyük bir batarya kapasitesine sahip olacak. Çin’de 949 Yuan yani yaklaşık olarak 135 Dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak.
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Huawei Enjoy 10e teknik özellikleri neler
Açıklanan verilere göre, Huawei Enjoy 10e 159.07 x 74.08 x 9.04 milimetrelik ölçülere sahip olacak ve ağırlığı yaklaşık 185 gram. Cihazın ön tarafında 6.3 inçlik IPS LCD ekran paneli bulunacak. Bu ekran 720 x 1600 piksel olmak üzere HD+ çözünürlüğe sahip 20:9’luk bir ekran. Ekran, kasa oranı ise %88.4 olacak.
İşlemci tarafına baktığımızda Mediatek’in Helio P35 işlemcisini görüyoruz. Bu işlemci 4 GB’lık RAM ve 128 GB’lık dahili depolama ile desteklenecek. Cihaz, dilerseniz Micro-SD kart takmanız için de bir adet Micro-SD kart yuvasına sahip.
Cihazın arka tarafına baktığımızda ise sol üst köşede kamera modülünün yerleştirildiğini görüyoruz. Huawei Enjoy 10e bir tanesi 13 MP ve bir tanesi de 2 MP olmak üzere 2 adet kameraya sahip. 13 MP’lik kamera ana kamera olarak görev alacakken 2 MP’lik kamera ise derinlik sensörü olarak çalışacak. İki kameranın tam ortasında ise LED flaş ışığı bulunmakta. Ön tarafta ise 2 milimetrelik diyafram açıklığına sahip 8 MP’lik bir özçekim kamerası bulunuyor.
Huawei Enjoy 10e yüksek bir batarya hacmine sahip. 5000 mAh’lık batarya uzun süreli kullanımlarda şarj sıkıntısı yaşamanıza engel olacaktır diye tahmin ediyoruz. Şarj edilebilirlik tarafında ise cihaz 10 W’lık bir şarj desteği sunuyor. İlginç bir detay olarak ise bu segmentte görmeye alışık olmadığımız bir şekilde cihaz tersine şarj özelliğine sahip. Yani Enjoy 10e ile başka cihazları şarj edebileceksiniz.
Diğer özellikler ise; çift sim kart desteği, 4G LTE, Bluetooth 5.0, Micro USB, 3.5 mm ses girişi. Fakat şunu belirtelim cihazda parmak izi okuyucu bulunmuyor. Bizce tersine şarj özelliği yerine arkada bir adet parmak izi okuyucu bulunsaydı daha güzel olabilirdi.
Cihaz ne zaman satışa sunulacak?
5 Mart’ta 135 Dolar’lık fiyat etiketiyle Çin’de ön siparişe açılacak olan cihazın gece siyahı, inci beyazı ve zümrüt yeşili olmak üzere üç adet renk seçeneği bulunacak. Ülkemizde ne zaman satışa sunulacağı veya fiyatının ne olacağına dair ise henüz bir bilgi yok.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Black Shark 3, üçlü kamera dizilimi ile görüntülendi!
Xiaomi‘nin yeni oyun akıllı telefonu olan Black Shark 3‘ün, 3 Mart‘ta piyasaya çıkması bekleniyor. Ve doğal olarak, cihazla ilgili sızıntılar yoğunlaşıyor. Kameraların bu telefonun ana odağı olmayacağı kesin olsa da performans anlamında çok güçlü bir telefon olarak satışa çıkacak.
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Xiaomi Black Shark 3 kamera dizilimi nasıl olacak?
Xiaomi Black Shark 3‘ün yeni renderı, üçlü kamera kurulumunun oldukça özel bir düzenleme ile birlikte geleceğini gösterdi. Xiaomi CEO‘su Lei Jung tarafından paylaşılan daha önceki teaser videolardan birinde Black Shark 3‘teki arka panelin yakından bir görüntüsünü görmüştük. Cihazın arka tarafında kamera modülü, özel manyetik şarj bağlantı kısmı ve LED aydınlatma efektleri bulunacak. Şimdi ise detaylarıyla birlikte kamera dizilimini görüyoruz.
Black Shark 3‘ün kamera dizilimiyle ilgili diğer iddialar ise, ana kameranın 64 MP değerinde olacağı ile ilgili. Bazı kaynaklar bu bilgiyi doğruluyor. Kamera tasarımı oldukça iddialı ve farklı fakat elimizde kamerayla ilgili kesin olan tek şey dizilimi, diğer söylentiler ise speakülasyonlardan ibaret. Donanım detaylarına gelirsek, cihazda temel sürümde 4720 mAh ve pro sürümde ise 5000 mAh değerinde pil bulunuyor.
Bilindiği üzere iki telefonda da 65W hızlı şarj özelliği bulunacak. Ayrıca cihazın 120 Hz ekran tazeleme hızı ile geleceği ve Snapdragon 865 yonga seti kullanacağı kesinleşti. Bunların yanında 16 GB RAM ve 3,5 mm ses jakı bulunacak olan Black Shark 3‘ün tanıtım tarihi 3 Mart olarak gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Carbon 1 Mark II, karbon fiber gövdesiyle tanıtıldı!
Günümüzdeki akıllı telefonların çoğu plastik, metal ya da cam materyallerin birleşiminden üretiliyor. Carbon Mobile adlı bir şirket, Carbon 1 Mark II adlı dünyanın ilk karbon fiber gövdeye sahip akıllı telefonunu duyurdu!
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Karbon fiber gövdeye sahip akıllı telefon: Carbon 1 Mark II!
Akıllı telefon modelleri, artık sahip olduğu güçlü teknik özellikler ile kıyaslanıyor. Almanya merkezli bir girişim olan Carbon Mobile ise diğerlerinin aksine ilk modelini yenilikçilik ve hafiflik üzerine tasarlamış. Hibrit kompozit (HyRECM) destekli karbon fiber materyalden üretilen telefon, tıpkı spor otomobillerde olduğu gibi monokok bir gövdeye sahip. Böylece dayanıklılığın yanı sıra 125 gram ağırlık ile oldukça dikkat çekici bir değer yakalanmış. Parmak izi sensörü yan yüzeyine gizlenen Carbon 1 Mark II modelinin inceliği ise 6.3 mm olarak nitelendiriliyor.
Karbon fiber gövde ile dikkat çeken telefon, teknik özellikler tarafında ise daha mütevazı görünüyor. 6.01 inç boyutunda bir Full HD AMOLED ekran kullanan Carbon 1 Mark II, gücünü MediaTek Helio P90 işlemciden alıyor. Carbon Mobile, telefonunda 8 GB RAM ve 128 GB depolama kullanarak işlemci dezavantajını bir nebze gidermeye çalışmış. Bunun yanı sıra telefonun özellikleri arasında 16+16 megapiksel çift arka kamera ve 20 megapiksel ön kamera da yer alıyor.
3.050 mAh kapasiteli bir bataryaya sahip olan cihaz, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. Koruma tarafında ise Corning ile çalışılarak Gorilla Glass 6’nın inceliği 0.4 mm’ye düşürülmüş. Bu da üçüncü parti firmalarla cihazın üzerinde titiz bir çalışma yapıldığını gösteriyor.
Ön sipariş süreci başlayan Carbon 1 Mark II, üretim materyalinden dolayı yalnızca 2.000 adet ile sınırlı üretilecek. Haziran ayında teslimatlarına başlanacak telefonun 800 Euro’luk satış fiyatının içerisinde ömür boyu gövde bakımının da yer aldığını belirtelim.