Oppo Find X2 sızdırıldı: 120Hz ekran ve 48 MP kamera!

Oppo firmasının önümüzdeki günlerde tanıtacağı yeni model amiral gemisinin özellikleri ortaya çıktı. Find X2 modelinde gelen bilgilere göre, HDR destekli 120Hz tazeleme oranı sunan QHD+ bir ekran yer alacak. Ayrıca, 48MP çözünürlüğe sahip kamerasıyla da dikkat çeken bir model olması bekleniyor.

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Şirket, 6 Mart 2020 tarihinde, yani dört gün sonra İspanya’da yeni amiral gemisi modeli Find X2’yi resmen tanıtacak. Aynı zamanda YouTube üzerinden de lansman canlı olarak takip edilebilecek.

Cihazla ilgili tüm bilgiler, @andrei_eclynoh nickli Twitter iddiacısı tarafından ortaya çıkarıldı. Şahsi Twitter hesabı ve iddiacıların kullandığı slashleaks internet sitesi üzerinde yayınlanan videoyla detaylandırılan bilgiler Oppo’nun cihaz için hazırladığı tanıtım sitesinden alınmış.

Oppo Find X2: 120Hz tazeleme oranıyla daha akıcı görsel deneyim!

Markanın yeni nesil amiral gemisi modelinde 6.7 inç boyutlarında QHD+ çözünürlük sunan ve 120Hz ekran tazeleme oranı sunun bir teknoloji kullanılmış. Aynı zamanda kullanılan ekran panelinde çok daha keskin ve akıcı görüntüler elde etmenize yarayan firmanın özel olarak geliştirdiği Ultra Vision özellikleri de yer alıyor. Böylece daha iyi HDR görüntüler de elde edilebiliyor.

Bunların dışında kullanılan panel rakiplerinde kullanılan 8 bit renk gamutu yerine daha çok renk gösterebilen 12 bit renk şeması kullanacak. Hepsiyle birlikte görüntüler daha net, akıcı ve canlı gözükecek.

Donanım tarafında yeni nesil Snapdragon 865 işlemcinin kullanıldığını gördüğümüz akıllı telefonda Kryo 585 çekirdekleri dahil edilmiş. Snapdragon’un yeni mimarisi 5G iletişim teknolojilerini de destekliyor. Fakat, 5G haricinde bir telefon modelinin firma tarafından çıkarılma olasılığı yüksek çünkü 5G yeni yeni dünya çapında yaygınlaşmaya başladı.

12 GB LPDDR5 RAM ve 512GB depolama seçenekleriyle sunulacak modelin sızdırıldığını görüyoruz. Bu en donanımlı model mi yoksa baz model mi olarak belirlenecek henüz belli değil.

Yüksek çözünürlükte RAW fotoğraflar çekilebilecek!

Cihaz üzerinde Sony’nin IMX689 sensörlü ana kamera kullanılacak. Üçlü kamera dizilimi bulunan akıllı telefonda sırasıyla yukarıdan aşağıya periskopik yakınlaştırma yapabilen OIS destekli 13 MP kamera, ortada Sony’nin üretmiş olduğu IMX586 ultra geniş açılı kamera sensörü ve en altta da yine Sony’nin IMX689 sensörünün kullanıldığı 48 MP çözünürlükte kamera bulunacak. En alttaki kamera aynı zamanda 1/1.4 diyafram açıklığı barındıracak ve 12 bit RAW fotoğraflar çekilmesine olanak tanıyacak.

Kamera tarafında dikey olarak kullanımın tercih edildiğini gördüğümüz cihazda periskopik kameranın diğer cihazlardan farkla en üstte yer aldığını görüyoruz. Ayrıca bunlarla da bitmiyor. Kamera kurulumuyla birlikte 10X hibrit yakınlaştırma gerçekleştirilebiliyor iken dijital olarakta 60X’e kadar yakınlaştırma mümkün hale geliyor.

Super VOOC 2.0 ile 65 Watt hızlı şarj desteği barındıran Oppo Find X2’nin müzik tarafında Dolby Atmos çözümleri kullanılacak. Bunlara istinaden Wifi 6 gibi yeni nesil iletişim mimarilerini de bu cihazda bulabileceğiz.

Fiyat ve renk tarafında henüz net bir bilgi elimizde maalesef ki bulunuyor. Ama lansman tarihi yakınlaştıkça daha fazla bilginin sızdırılacağına emin olabilirsiniz. Oppo’nun premium sınıfa hitap ettiği düşünülüerse pek ucuz olacağı söylenemez.