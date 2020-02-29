Oppo Find X2 modeline ait canlı görüntüler ortaya çıktı!

Çin’li telefon üreticisi Oppo’nun 6 Mart’ta tanıtacağı Oppo Find X2 modeline ait görüntüler sızdırıldı. Daha öncede pek çok özelliği de sızdırılan modele yakından bakalım.

Ortaya çıkan görüntülere göre Find X2 modeli de son zamanlarda çokça gördüğümüz ada şeklinde bir üçlü kamera modülü ile geliyor. Bu adanın en üst kısmında kare şekilli hibrit yakınlaştırma özelliğine sahip bir periskop yakınlaştırma kamerası bulunuyor. Modülün diğer elemanlarını ise 48 megapiksel çözünürlüğe sahip ana kamera ve geniş açı kamerası olması muhtemel olan lensler ile çift LED flaş oluşturuyor. Find X2 modelinin ön tarafına bakacak olursak ekranın sol üst köşesinde delik şeklinde bulunan özçekim kamerası bizleri karşılıyor.

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Oppo Find X2’nin bilinen diğer özelliklerine bakacak olursak, modelin 1440 piksel çözünürlüklü 120 Hz tazeleme oranına sahip bir ekrana sahip olması bekleniyor. Bu ekranın 240 Hz dokunma hassasiyetine sahip olacağı da biliniyor. Kablosuz olarak 30W ile hızlı şarj edilebilecek olan Find X2, 65W kablolu hızlı şarj teknolojisini destekleyecek. Snapdragon 865 platformundan güç alacak model 5G desteği de sunacak. Modelin 8 GB ve 12 GB RAM seçeneklerine sahip olacağı da sızan bilgiler arasında bulunuyor.

Haberimizde sunduğumuz özelliklerin sızıntı ve tahminlere dayandığını belirtelim. Oppo Find X2 modeline ait kesin özellikler 6 Mart 2020 Cuma günü modelin tanıtılması ile belli olacak. Twitter üzerinde Sven tarafından sızdırılan Find X2 modeline ait görüntüleri haberin devamından inceleyebilirsiniz.