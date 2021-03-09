Kamera Kıyaslama
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
Bakmakta fayda var: Xiaomi Mi 11, Mi 10 Ultra, Mi 10 ve Mi 10T Pro video karşılaştırma
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
Oppo, Samsung, Huawei ve Xiaomi’nin amiral gemisi modelleri diye adlandırdığımız, ürün gamının en tepesinde olan modellerinin video performanslarını karşılaştırdık. Şampiyonlar ligi yarı final mücadelesi olarak bu karşılaştırmayı değerlendirmiş olsak hiçte yanlış olmaz. Birbirinden farklı, üçlü, dörtlü kamera dizilimleri ve havada uçuşan mega piksellerin videosu yayında.
İyi seyirler…
Kamera Kıyaslama
2020’NİN EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFONLARI!
2020’nin en iyi kameraya sahip telefonları listemizi uzun bir aradan sonra yeniden DXOMARK videolarından biri olarak sunuyoruz. Huawei, Xiaomi, Samsung ve Apple telefonları arasından derlediğimiz listede DXOMARK’ın hangi konuda hangi telefonu seçtiğine bakıyoruz.
İlginizi çekebilir; iPhone 12 Pro Max vs Huawei Mate 40 Pro kamera karşılaştırma
2020’NİN EN İYİ KAMERAYA SAHİP TELEFONLARI
Listede Huawei Mate 40 Pro+, Huawei Mate 40 Pro, Xiaomi Mi 10 Ultra, Samsung Galaxy S20 Ultra ve iPhone 12 Pro ile iPhone 12 Pro Max modelleri de yer alıyor.
DXOMARK’a göre en iyi kameraya sahip telefonlar;
1- Huawei Mate 40 Pro+ 139
2- Huawei Mate 40 Pro 136
3- Xiaomi Mi 10 Ultra 133
4- Huawei P40 Pro 132
5- Apple iPhone 12 Pro Max 130
6- Apple iPhone 12 Pro 128
7- Xiaomi Mi 10 Pro 128
8- Vivo X50 Pro+ 127*
9- Oppo Find X2 Pro 126
10- Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (Exynos) 126
2020’nin en iyi kameraya sahip telefonları listemiz DXOMARK’ın buradan ulaşabileceğiniz listesine yönelik hazırlanmıştır.
Kamera Kıyaslama
iPhone 12 Pro Max vs Huawei Mate 40 Pro kamera karşılaştırma
iPhone 12 Pro Max vs Mate 40 Pro kamera karşılaştırması bu yılın en flaş iki telefonunu kıyaslıyoruz. Çeşitli modlarda ve yakınlaştırma özelliklerine de baktığımız bu videoda, hangisinin daha iyi olduğunu yorumlarda belirtmeyi unutmayın!
İlginizi çekebilir; iPhone 12 Pro Max, Mate 40 Pro, Mi 10 ve Find X2 video karşılaştırma
iPhone 12 Pro Max vs Mate 40 Pro kamera karşılaştırma
Videoda yer alan telefonları Hepsiburada’dan satın almak için; https://app.hps.im/d7ct/2033be4b
Videoda yer alan telefonları Trendyol’dan satın almak için; https://ty.gl/6uzhr4uh
iPhone 12 Pro Max kamera özellikleri;
12 MP, f/1.6, 26mm (ana)
12 MP, f/2.2, 65mm (telefoto)
12 MP, f/2.4, 120˚, 13mm (ultra geniş)
TOF 3D LiDAR tarayıcı (derinlik)
iPhone 12 Pro Max cihazı grafit, gümüş, pasifik mavi ve altın olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. 128, 256 ve 512 gb depolama seçeneklerini de bize sunan cihazın başlangıç modeli 16999 TL fiyat etiketine sahip. Kutu içerisinde kulaklık ve şarj adaptörü bulunmuyor.
Huawei Mate 40 Pro kamera özellikleri;
50 MP, f/1.9, 23mm (ana)
12 MP, f/3.4, 125mm (periskop)
20 MP, f/1.8, 18mm (ultra geniş)
TOF 3D lazer (derinlik)
Huawei Mate 40 Pro, siyah ve mistik gümüş olmak üzere iki farklı renk seçeneği sunuyor. 256 gb depolamayla gelen cihaz 13999 TL fiyat etiketine sahip. Kutu içerisinde kulaklık ve şarj aleti eksiksiz şekilde yerleştirilmiş durumda.
Kamera Kıyaslama
Mi 10T Pro vs. Mi 10T kamera karşılaştırma
Xiaomi Mi 10T Pro ile Xiaomi Mi 10T cihazlarının kamera karşılaştırması ile beraberiz. Ön ve arka kameralarda çeşitli modlarda çektiğimiz fotoğraf ve video farklarını bu videoda görebilirsiniz.
İlginizi çekebilir; Xiaomi Mi10T Pro vs. POCO F2 Pro | Fiyat/performans kralı hangisi?
Mi 10T Pro vs. Mi 10T kamera karşılaştırma
Xiaomi Mi 10T modellerini Hepsiburada üzerinden satın almak için bu linke tıklayabilirsiniz: https://app.hps.im/d7ct/28b32f9b
Xiaomi Mi 10T modellerini Trendyol üzerinden satın almak için bu linke tıklayabilirsiniz: https://ty.gl/3fpdbajj
Xiaomi Mi10T Pro kamera özellikleri;
108 MP, f/1.7, 26mm (geniş), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS (Samsung HMX)
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm
5 MP, f/2.4, (makro), AF
Xiaomi Mi 10T kamera özellikleri;
64 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.73″, 0.8µm, PDAF (Sony IMX682)
13 MP, f/2.4, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm
5 MP, f/2.4, (makro), AF
Mi 10T, 64 MP değerindeki Sony IMX682 lensini kullanıyor. Diğer lensleri ise 13 MP değerindeki geniş ve 5 MP makro. Ön kamerası da Pro’da olduğu gibi 20 MP değerindeki Samsung S5K3T2. Video tarafında 8K 30 fps çekim yapabiliyor olması da önemli bir artı.
Fotoğraf kanadında da fiyatına göre iyi bir performans sunuyor. Gece çekimleri vs. oldukça başarılı. Ama sanki bir güncelleme ya da GCam söz konusu kamera kalitesini daha fazla arttırır gibi de geliyor. Fakat cihazın kamerasına kötü de diyemeyiz.
Xiaomi Mi 10T Pro ve Xiaomi Mi10T arasında sadece ana kamera leslerinde farklarının olduğunu belirtelim. Birinde Sony üretimi Sony IMX682 sensörü 64 MP değerinde çözünürlük sunarken, Pro modelinde ise Samsung HMX sensörü ile 108 MP değer ve optik imaj sabitleme desteği de sunuyor. bakalım bu iki telefon arasındaki temel farka göre fotoğraf kanadında ne gibi farklılıklar bulunuyor. Hep beraber izleyelim.
Forumdan Son Mesajlar
-
-
maksimum 1200 tl fiyatlı tws kulaklık önerilerinizi bekliyorum.
Yazan: csgn, 2 gün önce
-
Yazan: Ersin Akman, 2 hafta önce
-
Yazan: indirimkuponu, 2 hafta önce
-
Yazan: Frkrbk, 3 hafta önce
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
AMD GPU piyasasında Nvidia’ya cevap veremiyor
MSI Z490 anakartları yeni BIOS ile PCIe 4.0 destekleyecek
Türk Telekom 5 alanda önemli başarı elde etti
Intel 11.nesil Tiger Lake son sızıntıları hayal kırıklığı oluşturabilir
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu
Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
Oppo Find X2, S21 Ultra, Mate 40 Pro ve Mi 10 Ultra video karşılaştırma
Markalara Sorun: vivo | Selin Dayıoğlu
Huawei | Nesini Sevmiyorsunuz ? #4
Philips OneBlade | Kusursuz Tıraş Teknolojisi
Yeni Konsept | Hangi Film karakterini oynamak isterdik? Sorun Söyleyelim #14
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.