OPPO Find X2 Pro Lamborghini Edition tanıtıldı

OPPO, Lamborghini ile işbirliği yaparak Find X2 Pro ile aynı donanıma sahip olan Find X2 Pro Lamborghini Edition modelini tanıttı.

Oppo, yeni üst segment cihazları olan Find X2 ve Find X2 Pro modellerini, Çin’de yapılan lansman ile tanıtmıştı. Find X2 Pro, sahip olduğu tasarım ve özellikler ile 2020’nin en iyi Android telefonları arasında olmaya aday.

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Şirket, geçtiğimiz seneki model de yaptığı gibi yine Lamborghini ile işbirliği yaparak Find X2 Pro için özel seri çıkarmayı hedefliyor.

Find X2 Pro Lamborghini Edition modelinin özel arka paneli, Lamborghini’nin Aventador SVJ Roadster modelinden ilhamla alınarak hazırlandı. Sadece siyah renk seçeneği bulunan özel cihazın, üç boyutlu ve çıkıntılı bir tasarıma sahip olduğu görüyoruz. Aynı zamanda ısı emici bir sistemin de bulunduğu cihaz, dokusu itibari ile Lamborghini’nin iç mekan dokusunu fazlasıyla anımsatıyor.

Cihaza özel hazırlanmış kutunun içinde bir kulaklık, bir koruyucu kılıf, bir araç şarj cihazı, USB kablosu ve şarj adaptörü mevcut durumda. Ayrıca tüm aksesuarların üzerinde Lamborghini logosu bulunuyor.

Oppo Find X2 Pro Lamborghini Edition için, tahmin edilebileceği üzere, oldukça yüksek bir meblağ ödemek gerekiyor. Paylaşılan bilgiye göre telefonun 1900 dolardan satışa sunulmayı bekliyor.

Oppo Find X2 Pro’nun teknik özellikleri: