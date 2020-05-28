Oppo Find X2 Pro, Çin’de yeşil (vegan) versiyonu ile de satılacak

Mart ayında duyurulan Oppo Find X2 Pro, teknik özellikler olarak ne kadar üst seviye bir donanıma sahip olsa da; çok fazla renk seçeneğine sahip değil idi. Serinin en dikkat çeken turuncu (vegan) renk seçeneğine ek olarak; Çin’de, yeşil (vegan) versiyonu ile de satılacak. Yeşil renk vegan deriye sahip olacak olan model, poliüretandan yapılmış olmasına rağmen gerçekçi bir dokuya sahip olduğu iddia ediliyor.

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Oppo Find X2 Pro, 3 adet vegan renk seçeneğine sahip olmuş olacak

İlk olarak turuncu (vegan), ardından gri (vegan) renk seçeneklerini de ürün gamına ekleyen Find X2 Pro, şimdi ise yeşil (vegan) renk seçeneğini de ekleyerek hayvan dostu renk seçeneklerinin sayısını 3’e çıkarmış durumda. Fakat gri ve yeşil renk seçenekleri henüz Avrupa pazarı için satışa sunulmadı. Avrupa pazarındaki kullanıcılar için mevcut renk seçenekleri ise, turuncu (vegan) ve siyah (seramik) olarak mevcut.

Oppo’nun yeni renk seçeneği için yayınladığı videoya ise, yukarıdan göz atabilirsiniz. Sadece 12 Gb Ram ve 256 GB dahili depolama opsiyonu ile sunulan Find X2 Pro modelinin yeşil (vegan) renk seçeneği, Çin’de 7.000 Yuan, yani yaklaşık 976 Dolar fiyat etiketine sahip. Siz Oppo’nun yeşil (vegan) renk seçeneği ile ilgili ne düşünüyorsunuz. Sizce siyah (seramik) seçeneğine kıyasla tercih edilebilir mi yoksa siyah versiyonu daha mı şık buldunuz. Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlerle paylaşabilirsiniz. Ve son bir hatırlatma; sosyal mesafenizi korumayı ve ellerinizi bol bol yıkamayı unutmayın!