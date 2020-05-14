Kamera Kıyaslama
Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10, Huawei P40 ve Oppo Reno 3 Pro video kıyaslama
2020 yılının en dikkat çeken telefonlarından Oppo Find X2, Xiaomi Mi 10 ve Huawei P40 ile Oppo’nun ülkemize yeni giriş yapan Reno 3 Pro modelini dörtlü kamera kıyaslaması ile karşılaştırıyoruz.
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Arkada 4K 30fps, önde ise 1080p 30 fps olarak kaydettiğimiz videolar konusundaki performans farklarını videomuzda görebilirsiniz.
**Hem Mi 10 hem de Find X2’nin Pro varyasyonları olduğu için P40 Pro yerine P40 karşılaştırmaya dahil edilmiştir.
Kamera Kıyaslama
Realme 6 Pro, Realme 6, Realme 6i ve Realme XT video kıyaslama
Kamera Kıyaslama
Huawei P40 Pro, P40, Mate 30 Pro, Honor V30 Pro video karşılaştırma
4’lü kamera kıyaslama videolarımızda bu sefer Huawei P40 Pro, Huawei P40, Huawei Mate 30 Pro, ve Honor V30 Pro modelleri karşı karşıya kalıyor. Bakalım hangi model, hem ön hem de arka kamerada en iyisi?
Kamera Kıyaslama
Realme 6i, Realme 5i, Xiaomi Mi A3 ve Redmi Note 8 video kıyaslama
Ülkemize bu sene içerisinde giriş yapan realme markasının en yeni serisi realme 6 ailesinin uygun fiyatlı modeli realme 6i ile dörtlü kamera kıyaslamamızı yaptık.
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realme 6i, realme 5i, Xiaomi Mi A3 ve Reami Note 8 ile kıyasladığımız telefonun hem ön hem de arka kamerası ile verdiği sonuçları videomuzda görebilirsiniz.
Hem ön hem arka kameralarda 1080p 30fps kayıt alınmıştır.