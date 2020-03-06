Akıllı Telefonlar
Oppo Find X2 Pro, 124 puan ile DXOMARK’ın zirvesine yerleşti!
Oppo, bugün Çin’de gerçekleştirmiş olduğu ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan lansmanda, yeni nesil üst segment akıllı telefonlarını tanıttı. Tanıtım üzerinden saatler bile geçmedi ve DXOMARK, kendi resmi sitesi üzerinden yeni Find X2 Pro’ya puanını verdi.
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Şirket, bugün gerçekleştirmiş olduğu lansmanda tanıtılan ve üst segmentin tepe modeli olarak karşımıza çıkarılan Find X2 ve X2 Pro’yu tanıtmış oldu. Find X2 Pro modeli, Qualcomm’un en yeni işlemci platformu 865’i kullanıyor. Ayrıca 120 HZ tazeleme oranı sunan QHD+ ekranıyla göz dolduran özelliklere sahip.
Oppo Find X2 Pro’nun kamera performansı ne kadar iyi?
Oppo, mobil fotoğrafçılık anlamında uzun süredir çalışmaları olan bir firma olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda, akıllı telefonlarda yenilikçilik adına çok güzel ürünler sergilemeyi başarmışlardı. Yeni model Find’larda da, arka tarafta bulunan üçlü kamera kombinasyonu; 5x telefoto ve 16mm ultra geniş açı gibi iddialı özelliklerle donatılmış.
Arka tarafta bulunan ana kamerada, f/1.7 odak açıklığına sahip 26 mm’lik lense gelen ışık doğrultusunda, 12 MP çözünürlüğe sahip çıkış veren 1/1.4 48 MP Quad-Bayer sensör bulunuyor. 16 mm’lik eş değer lensler, ultra geniş açıda en geniş odağı maalesef ki sunamıyor. Fakat, Oppo’nun bu çizgide bir çoğu rakip olarak değerlendirilmesi mümkün değil.
PDAF otomatik fokus ve oldukça geniş 1/2 inçlik sensörler cihaz üzerinde bulunuyor. 13 MP çözünürlükteki telefoto kamera,5X yakınlaştırma desteği dahilinde optik imaj sabitleme (OIS) desteği de sunabiliyor. Fakat, f/3 açıklık, birçok rakibinden çok daha yavaş çalışıyor. Yine de, Oppo’nun kamera donanım özellikleri oldukça etkileyici gözüküyor.
DXOMARK, Oppo Find X2 Pro’ya kaç puan verdi?
Bilimsel anlamda, akıllı telefonlara test uygulayan şirketin belirttiği üzere, firmanın DXOMARK’a tahsis ettiği cihazdaki yazılım, kullanıcıların kutudan çıkacak yazılımla aynı olacak. Yani, yazılımsal anlamda herhangi bir eksiklik veya hataya dayanarak bu rakamlar belirlenmedi.
DXOMARK kamera puanı, 124 olarak açıklandı. Yeni nesil Find X2 Pro cihazının skorları; şu an piyasada yeni tanıtılmış amiral gemisi Mi 10 Pro ile aynı oldu. İki cihaz da, fotoğraf ve video dalında da sırasıyla 134 ve 104 puanları alarak zirveyi paylaştılar.
DXOMARK’ın vermiş olduğu puanın tüm detaylarını buradan öğrenebilirsiniz.
Oppo Find X2 Pro’nun kamera özellikleri!
- Üç kameralı ana kamera kurulumu.
- Ana kamera: 48 MP 1/1.4 inç Quad-Bayer sensörü.
- Ultra geniş açı: 48 MP 1/2 inç Quad-Bayer sensör.
- Telefoto: 1/3.4 inç odak açıklığı sunan sensör.
- Tüm kameralarda PDAF bulunuyor (Lazer ile otomatik fokus).
- Çift ton LED flaş.
- 4K/60 fps video desteği (HDR ile birlikte).
Akıllı Telefonlar
iPhone 9 üretimi Coronavirus nedeniyle gecikebilir!
Apple, önümüzdeki günlerde yılın ilk yeni cihaz duyurusunu gerçekleştirmeye hazırlanıyor. Duyurulacak cihazlar arasında iPhone SE’nin devamı niteliğindeki iPhone 9 modeli de yer alırken, cihazın satışa sunulma süreci beklenenden daha uzun sürebilir!
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Coronavirus salgını, iPhone 9 için parça üreten fabrikaları vurdu!
Tüm dünyayı etkisi altına alan Coronavirus salgını, başta Çin olmak üzere donanım üreticilerini zor bir duruma düşürdü. Dev şirketler fabrikalarını geçici olarak kapatmayı seçerken, ürün sevkiyatları da bu durumdan önemli ölçüde etkileniyor. Ortaya çıkan son raporlara göre, bileşen tedariğindeki gecikmeler iPhone 9’un üretim sürecini sekteye uğratacak.
Apple’ın üretim tarafındaki ortakları Foxconn ve Pegatron, devre kartı (PCB) için planladıkları üretim takvimini yılın ilk çeyreğinden ikinci çeyreğine erteledi. Coronavirus nedeniyle gerçekleşen bu erteleme, aynı zamanda iPhone SE halefi için planlanan satış tarihinin birkaç hafta ertelenmesi anlamına geliyor. Üretim kaynaklı sorunların ise iPhone 9’un tanıtım tarihini etkilemesi beklenmiyor. Seri üretime hazır olduğu daha önce ortaya çıkan telefonun planlandığı üzere 31 Mart tarihinde duyurulacağı belirtiliyor.
Apple kullanıcıları tarafından uzun süredir beklenen iPhone 9, normal iPhone modellerine göre daha küçük boyutu ve uygun fiyatıyla dikkat çekecek. Ortaya çıkan bilgilere göre iPhone 8’in tasarım felsefesini benimseyen telefon, 4.7 inçlik LCD ekrana sahip olacak. Apple A13 işlemci ve 3 GB RAM’in yanı sıra Touch ID teknolojisi de uzun bir aradan sonra geri dönecek. Son olarak telefonun 399 dolarlık fiyat etiketine sahip olacağının beklendiğini belirtelim.
Akıllı Telefonlar
Lenovo Legion Phone, özel soğutma sistemi ile gelecek!
Lenovo, ilk oyun odaklı akıllı telefonu Lenovo Legion Phone modelini tanıtmaya hazırlanıyor. Yüksek performans sunması beklenen oyun telefonunun son olarak rakip cihazlardan daha verimli özel bir soğutma teknolojisi ile geleceği bilgisi paylaşıldı.
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Lenovo China Mobile Genel Müdürü Chen Jin, paylaştığı görsel ile cihazın özel bir soğutma teknolojisine sahip olacağını iddia etti. Chen Jin’in yaptığı paylaşımda, rakip cihazlarda bulunan soğutma teknolojilerine göre çok daha iyi bir soğutma sağlayacağını iddia ettiği teknoloji hakkında başka bir ayrıntı yer almıyor.
Daha önce Antutu testinden 600.000’in üzerinde puan aldığı paylaşılan yeni model gücünü Snapdragon 865 platformundan alacak. 5G desteğine sahip olması beklenen Lenovo Legion Phone modelinin diğer özellikleri hakkında herhangi bir bilgi bulunmuyor. Oyun PC’leri tarafında oldukça başarılı modellere imza atan markanın telefon tarafında aynı başarıyı gösterip göstermeyeceği merak konusu.
Akıllı Telefonlar
TCL, genişleyen yeni telefon konseptini duyurdu!
Geçtiğimiz yılın sonlarında duyurduğu Plex modeliyle akıllı telefon dünyasına giriş yapan TCL, görünüşe göre bu pazarda kalıcı olmak istiyor. Markanın resmi olarak duyurduğu 2 yeni konsept, katlanabilir telefonlardan sonra yeni bir form yapısını da ortaya koyuyor.
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TCL, yana doğru genişleyebilir telefon konseptiyle fark yaratıyor!
Samsung, Huawei ve Motorola gibi üreticiler, son dönemde piyasaya sürdükleri katlanabilir akıllı telefon modelleriyle yeni bir dönem başlatmıştı. Henüz yeni sayılabilecek konsept oldukça ilgi çekerken, TCL bunu bir adım daha ileri taşıyan yeni konseptlerini duyurdu. Konsept modellerden ilki, katlanabilir formun aksine yana doğru genişleyen bir yapıya sahip. Normal kullanımda 6.75 inçlik AMOLED ekrana sahip olan cihaz, tek bir tuşa basarak 7.8 inç boyutuna büyüyor. Bu yenilikçi özelliğin çalışma prensibi ise ekranın alt ve üst kısımlarında yer alan iki motora dayanıyor.
TCL tarafından geliştirilen ekranın form faktörü değiştiğinde ise kullanıcı dostu arayüzün ek özellikleri ortaya çıkıyor. Bu alan, istendiği takdirde tıpkı Samsung Galaxy Fold gibi bölünmüş ekran ve çoklu görev alanı gibi özelliklere bürünebiliyor. Kızak sisteminin manuel kullanımına güvenlik nedeniyle izin verilmeyen cihazın yalnızca 9 mm inceliğe sahip olması da dikkat çekiyor.
TCL’nin duyurduğu ikinci konsept ise daha alıştığımız katlanabilir ekran yapısına dayanıyor. 6.7 inç boyutundaki cihaz, çift menteşe sisteminin yardımıyla açılarak 10 inçlik devasa bir ekrana dönüşüyor. Burada markanın birbiriyle zıt çalışma prensibine dayanan DragonHinge ve ButterflyHinge menteşe sistemleri kullanılmış. Üçe katlanan AMOLED panel ise şirket iştiraklerinden TCL-CSOT tarafından geliştirilmiş ve pek alışkın olmadığımız 3K çözünürlük ile geliyor.
TCL, bu yıl içerisinde iki konseptin birleşiminden oluşacak bir modeli duyurmaya hazırlanıyor. Dolayısıyla cihazların diğer teknik özellikleri ve fiyatı hakkında net bir bilgi paylaşılmıyor. Bunun yanı sıra, tanıtılacak üründe tamamen çalışır durumdaki genişleyen ekranlı konsept üzerinden gidileceği tahmin ediliyor.