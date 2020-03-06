Oppo Find X2 Pro, 124 puan ile DXOMARK’ın zirvesine yerleşti!

Oppo, bugün Çin’de gerçekleştirmiş olduğu ve YouTube üzerinden canlı olarak yayınlanan lansmanda, yeni nesil üst segment akıllı telefonlarını tanıttı. Tanıtım üzerinden saatler bile geçmedi ve DXOMARK, kendi resmi sitesi üzerinden yeni Find X2 Pro’ya puanını verdi.

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Şirket, bugün gerçekleştirmiş olduğu lansmanda tanıtılan ve üst segmentin tepe modeli olarak karşımıza çıkarılan Find X2 ve X2 Pro’yu tanıtmış oldu. Find X2 Pro modeli, Qualcomm’un en yeni işlemci platformu 865’i kullanıyor. Ayrıca 120 HZ tazeleme oranı sunan QHD+ ekranıyla göz dolduran özelliklere sahip.

Oppo Find X2 Pro’nun kamera performansı ne kadar iyi?

Oppo, mobil fotoğrafçılık anlamında uzun süredir çalışmaları olan bir firma olarak biliniyor. Geçtiğimiz yıllarda, akıllı telefonlarda yenilikçilik adına çok güzel ürünler sergilemeyi başarmışlardı. Yeni model Find’larda da, arka tarafta bulunan üçlü kamera kombinasyonu; 5x telefoto ve 16mm ultra geniş açı gibi iddialı özelliklerle donatılmış.

Arka tarafta bulunan ana kamerada, f/1.7 odak açıklığına sahip 26 mm’lik lense gelen ışık doğrultusunda, 12 MP çözünürlüğe sahip çıkış veren 1/1.4 48 MP Quad-Bayer sensör bulunuyor. 16 mm’lik eş değer lensler, ultra geniş açıda en geniş odağı maalesef ki sunamıyor. Fakat, Oppo’nun bu çizgide bir çoğu rakip olarak değerlendirilmesi mümkün değil.

PDAF otomatik fokus ve oldukça geniş 1/2 inçlik sensörler cihaz üzerinde bulunuyor. 13 MP çözünürlükteki telefoto kamera,5X yakınlaştırma desteği dahilinde optik imaj sabitleme (OIS) desteği de sunabiliyor. Fakat, f/3 açıklık, birçok rakibinden çok daha yavaş çalışıyor. Yine de, Oppo’nun kamera donanım özellikleri oldukça etkileyici gözüküyor.

DXOMARK, Oppo Find X2 Pro’ya kaç puan verdi?

Bilimsel anlamda, akıllı telefonlara test uygulayan şirketin belirttiği üzere, firmanın DXOMARK’a tahsis ettiği cihazdaki yazılım, kullanıcıların kutudan çıkacak yazılımla aynı olacak. Yani, yazılımsal anlamda herhangi bir eksiklik veya hataya dayanarak bu rakamlar belirlenmedi.

DXOMARK kamera puanı, 124 olarak açıklandı. Yeni nesil Find X2 Pro cihazının skorları; şu an piyasada yeni tanıtılmış amiral gemisi Mi 10 Pro ile aynı oldu. İki cihaz da, fotoğraf ve video dalında da sırasıyla 134 ve 104 puanları alarak zirveyi paylaştılar.

DXOMARK’ın vermiş olduğu puanın tüm detaylarını buradan öğrenebilirsiniz.

Oppo Find X2 Pro’nun kamera özellikleri!