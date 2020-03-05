Oppo Find X2 Pro, X2’den daha iyi bir kameraya sahip olacak!

Brian Shen, bir süredir bildiklerimizi ve bazı sızıntıları resmi olarak doğruladı. Find X2 ve Find X2 Pro olmak üzere iki farklı amiral gemisi birlikte çıkacak. Daha da iyisi, Oppo başkan yardımcısı iki model arasındaki farkları açıkladı.

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Oppo Find X2 Pro ve Oppo Find X2’nin arasındaki fark ne olacak?

Find X2 Pro, farklı bir kamera kurulumu ile gelecek ve “ekstra görüntü kalitesi” sunacak. Pro olmayan versiyonda, önceki nesil telefonlara göre görüntü kalitesinde önemli iyileştirmeler sunan yeni bir Sony IMX sensörü kullanılacak. Ayrıca vanilya sürümdeki kamera kurulumu daha küçük bir kamera çıkıntısına sahip olacak ve telefonun kendisi buna bağlı olarak daha ince olacak. Find X2 Pro ise daha güçlü bir kamera donanımına sahip olacak ve fiyat olarak ise daha pahalı bir şekilde karşımıza çıkacak.

Shen, daha ince profili ve kaplama seçenekleri için Oppo Find X2‘yi tercih ettiğini paylaştı. (X2 ve X2 Pro, dış kaplamada ve muhtemelen mevcut renklerde farklılık gösterecek.) Find X2 Pro‘da periskop kamera modülü de dahil olmak üzere üçlü bir kamera düzeni bulunuyor. Bu üç kameradan hangisinin Pro olmayan model için çıkartılacağını henüz bilmiyoruz. Fakat çıkarılacak olan kameranın periskop kamera olacağı düşünülüyor. Bu iki amiral gemisi yarın resmi olarak tanıtılacak.