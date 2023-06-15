Çinli akıllı telefon markaları, Snapdragon 8 Gen 2 yonga setine sahip katlanabilir telefonlarını piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Vivo X Fold 2, Nisan ayında Çin’de piyasaya sürüldü ve söz konusu yonga setiyle birlikte geldi. Oppo Find N3, Honor Magic V2 ve Xiaomi MIX Fold 3 ise Ağustos ayında piyasaya sürülmesi bekleniyor ve Snapdragon 8 Gen 2’yi içerecek.

Vivo X Fold 2, kablosuz şarj özelliğiyle birlikte gelirken, Oppo, Honor ve Xiaomi’nin piyasaya sürülen katlanabilir cihazları kablosuz şarj desteğinden yoksundu. Ancak, üç modelin de artık kablosuz şarjı destekleyeceği görülüyor.

Raporlar Honor Magic V2 ve Xiaomi MIX Fold 3’ün kablosuz şarj özelliğine sahip olacağını ortaya koymuştu. Şimdi, Çinli bir sızıntıya göre, Find N3’ün kablosuz şarj desteğiyle geleceği açıklandı.

Sızıntıya göre, Find N3, Find X6 serisine benzer bir dairesel kamera adasına sahip olacak. Bu sızıntı, daha önce sızdırılan şemayla uyumlu olan yuvarlak bir kamera modülü tasarımını gösteriyor.

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Sızıntıya göre, Find N3’ün tasarımının, ekranın ve pil ömrünün yanı sıra diğer alanlarda da güçlü bir etki bırakması bekleniyor. Ayrıca cihazın mükemmel bir fotoğraf deneyimi sunacağı da belirtiliyor. Raporlar, cihazda 32 megapiksel ön kamera ve 32 megapiksel veya 20 megapiksel arka kamera olduğunu ortaya çıkardı. Arka kamera kurulumunun, 50 megapiksel Sony IMX890 ana kamera, 48 megapiksel ultra geniş lens ve 32 megapiksel periskop telefoto kamera içereceği tahmin ediliyor.

Cihazın dışında 6.5 inç AMOLED FHD+ 120Hz ekran, içeride ise 8 inç AMOLED 2K 120Hz ekran bulunacak. Snapdragon 8 Gen 2, 16 GB LPDDR5x RAM, 1 TB UFS 4.0 depolama alanı ve 80W kablolu şarj ve 50W kablosuz şarj destekli 4,805mAh pil ile birlikte gelecek.

OnePlus’ın Ağustos ayında küresel pazar için OnePlus Fold adında bir katlanabilir telefon duyurması bekleniyor. Bu cihazın, Çin pazarında piyasaya sürülen Find N3’ün yeniden markalanmış bir sürümü olması muhtemeldir. Bu nedenle, OnePlus Fold, kablosuz şarj özelliğini ve yukarıda belirtilen tüm söylentileri destekleyebilir.