Oppo, Oppo Find N isimli katlanabilir telefonunu Aralık 2021’de tanıtmıştı. Birden fazla rapor, Çinli üreticinin Find N2 katlanabilir telefonunu Aralık 2022’de piyasaya süreceğini iddia ediyor.

OPPO Find N2 Teknik Özellikleri (Söylentiler)

Oppo Find N2, 2120×1080 çözünürlükte, 120hz ekran yenileme hızına sahip, 5.5 Oled dış ekrana sahip olacak. Sızıntı, cihazın iç ekranı hakkında hiçbir şey söylemiyor. Geçmişten gelen raporlar, Oppo Find N2’nin 7.1 inç katlanabilir Oled ekrana sahip olacağını söylüyordu.

Kaputun altına baktığımızda bizleri Snapdragon 8+ Gen 1 karşılıyor. Bu 2022 yılının amiral gemisi işlemcisi. Pilden söz edecek olursak cihaz 67W hızlı şarj destekli 4520 mAh bir pile sahip.

Cihaz 50 MP Sony IMX890 ana kamera, 48 MP Sony IMX581 ultra geniş açılı lens ve 12 veya 13 MP telefoto olmak üzere 3 adet ana kameraya sahip olacak. Gelişmiş bir fotoğrafçılık deneyimi için Find N2, MariSilicon X NPU çipi ile donatılacak. Cihazın Android 13 tabanlı ColorOS 13 ile geleceği düşünülüyor.

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