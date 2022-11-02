OPPO’nun bütçe dostu Oppo A17 isimli akıllı telefonu Avrupa’da piyasaya sürüldü. Cihaz çok uzun zaman önce Malezya ve Hindistan’da tanıtılmıştı.

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İçindekiler Oppo A17 Teknik Özellikleri

Oppo A17 Teknik Özellikleri

Cihaz, 60hz’e kadar yenileme hızı sunan ve %89,8 ekra kasa oranına sahip 6.56 inçlik 720×1.612 (HD+) çözünürlükte IPS LCD bir ekrana sahip.

Kaputun altında ise MediaTek Helio G35 yonga setini görüyoruz. Bu yonga setine ise 4 GB RAM ve 64 GB dahili depolama eşlik ediyor.

Kamera tarafına gelecek olursak Oppo A17, 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik sensöründen oluşan çift arka kamera kurulumuna sahip. Ön kamera tarafında ise 5 MP çözünürlüğünde bir sensör kullanılmış.

Cihaz 5000 mAh büyüklüğünde bir bataryaya sahip. Ve çok üzücü bir şekilde Micro USB bağlantı noktasından şarj oluyor. Evet evet 2022 yılını bitirmek üzereyiz.

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