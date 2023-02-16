Çinli teknoloji devi OPPO, bugün karşımıza katlanabilir telefon segmentinde yer alacak olan OPPO Find N2 Flip ile karşımıza çıktı. Samsung’un Galaxy Z Flip serisine rakip olacak olan bu telefon tasarımı ve sunduğu özellikler ile dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Telefonda 21:9 en boy oranına ve 1600 nit parlaklığa sahip büyük bir 6.8 inç E6 AMOLED ekrana yer alıyor. Ayrıca telefonda dış ekran olan 3.26 inçlik bir ekran da yer alıyor. Bu dış ekran bildirimleri gösteriyor ve ekranı kamera vizör olarak kullanmanıza olanak tanıyor. Ayrıca Messenger, Slack, Telegram ve WhatsApp gibi uygulamalardaki mesajlara hızlı yanıtlar sağlıyor.

Telefonunuzu açmadan ayarları değiştirebilir, sesli not kaydedebilir veya bir aramayı yanıtlayabilirsiniz. Ve tam olarak etkileşime girmeniz daha az ihtiyaçla, dijital refahınızın kontrolünü geri alabilirsiniz. Her Zaman Açık ekran için daha fazla kişiselleştirme için bir GIF, Bitmoji veya çıkartma da var. Bitmoji ve OMOJI çıkartmalarına ek olarak, AOD ayrıca yararlı bilgiler görüntüler: saat, tarih, güç durumu ve bildirimler de yer alıyor.



Telefon parmak izine dayanıklı, mikro kazınmış cam kasaya ve cilalı alüminyum kenarlar ile geliyor. 50MP ana kamera, geniş diyafram f/1.8 lense sahip büyük bir Sony IMX890 sensörüne sahip. Hasselblad ile birlikte geliştirilen pro-grade renkleri yakalamanızı sağlıyor.

Fotoğraf tutkunları için tam özellikli Pro modu ve Hasselblad’dan ilham alan XPAN modu açık yaratıcı özellikler de var. Düşük ışıkta ultra net 4K çekimler yakalamak için gece videosunu artıran MariSilicon X NPU’ya sahip. Ön de ise Sony IMX709 sensörlü ve geniş açılı lensli 32MP selfie kamera yer alıyor.

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Find N2 Flip‘in Fleksiyon Menteşesi neredeyse görünmez bir kırışıklığa sahip. Daha büyük bir kapak ekranı ve daha yüksek kapasiteli, daha hızlı şarj olan bir pili barındırmak için daha fazla alan yaratıyor. OPPO, diğer flip telefonlardan önemli ölçüde daha sığ, daha dar bir kırışıklıkla sonuçlanan bir su damlası şekli katlaması oluşturmak için ekranı mümkün olan en yumuşak katlama açısına yönlendirmek için yeni Fleksiyon Menteşesini yeniden tasarladığını söylüyor.

MediaTek Dimensity 9000+ yonga seti ve 8 GB RAM‘den gücünü alan OPPO Find N2 Flip, 44W SUPERVOOC Flash Charge hızlı şarj desteğine sahip 4.300mAh bataryaya sahip. 1.000 dolardan satışa sunulacak olan bu telefon bakalım Türkiye pazarına gelecek mi?

İçindekiler OPPO N2 Flip özelliklerini

OPPO N2 Flip özelliklerini

Ana Ekran: 6,8 inç büyüklüğünde 2520 × 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran (1600 nit’e kadar en yüksek parlaklık, %100 DCI-P3, %100 sRGB renk gamı, UTG cam koruması)

6,8 inç büyüklüğünde 2520 × 1080 piksel çözünürlüğünde 120 Hz tazelemli AMOLED ekran (1600 nit’e kadar en yüksek parlaklık, %100 DCI-P3, %100 sRGB renk gamı, UTG cam koruması) Dış Ekran: 3,26 inç büyüklüğünde 720 × 382 piksel çözünürlüğünde 60 Hz tazelemeli AMOLED ekran (900 nit parlaklığa kadar, Corning Gorilla Glass 5 koruma)

3,26 inç büyüklüğünde 720 × 382 piksel çözünürlüğünde 60 Hz tazelemeli AMOLED ekran (900 nit parlaklığa kadar, Corning Gorilla Glass 5 koruma) Yonga seti: 3.2GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 9000+ işlemci / Mali-G710 MC10 GPU

3.2GHz’e kadar Sekiz Çekirdekli MediaTek Dimensity 9000+ işlemci / Mali-G710 MC10 GPU RAM/ROM: 8GB LPDDR5 RAM 256GB UFS 3.1 depolama

8GB LPDDR5 RAM 256GB UFS 3.1 depolama Arka kamera: 50MP (geniş açılı) f/1.8 diyafram açıklığı, Sony IMX890 sensörü, 8MP (112 derece ultra geniş) f/2.2 diyafram açıklığı, Hasselblad kamera, MariSilicon X NPU

50MP (geniş açılı) f/1.8 diyafram açıklığı, Sony IMX890 sensörü, 8MP (112 derece ultra geniş) f/2.2 diyafram açıklığı, Hasselblad kamera, MariSilicon X NPU Ön kamera: f/2.4 diyafram açıklığına sahip 32MP RGBW IMX709 sensör

f/2.4 diyafram açıklığına sahip 32MP RGBW IMX709 sensör Bağlantı: 5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS L1+L5, GALILEO: E1+E5a, Beidou: B1l+B1c+B2a, QZSS: L1+

5G SA/NSA, 4G, Wi-Fi 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-C, NFC, GPS L1+L5, GALILEO: E1+E5a, Beidou: B1l+B1c+B2a, QZSS: L1+ Boyutlar: 166.2 (85.5 katlanmış)×75.2× 7.45mm (16.02mm katlanmış); Ağırlık: 191g

166.2 (85.5 katlanmış)×75.2× 7.45mm (16.02mm katlanmış); 191g Pil: 44W SUPERVOOC hızlı şarjlı 4.300mAh kapasiteli batarya