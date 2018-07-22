Oppo F9 ve F9 Pro sızdırıldı

F9 ve F9 Pro tanıtılmasına kısa bir süre kala, telefonun Bluetooth sertifikaları ortaya çıktı.

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Yükseliş hızla devam ediyor

Fiyatlarıyla büyük bir kullanıcı kitlesinin dikkatini çeken orta segment cihazların yükselişi durmak bilmiyor. Bu yükselişin bir parçası olan büyük markalardan birisi de şüphesiz ki Oppo.

Oppo teknolojinin büyük bir pazar olduğu Hindistan’da ilk dörtte yer alırken, Çin ve Avrupa pazarında da küçümsenemeyecek satış rakamlarına sahip. Bu değeri kaybetmemek için şirket F serisi cihazlarına odaklanmış bulunmakta.

Oppo F9 ve F9 Pro ne zaman tanıtılacak

Oppo, F9 ve F9 Pro için Bluetooth sertifikası başvurusunda bulunduğu sızdırıldı. Bu sayede cihazların isimleri de akıbete kavuştu, telefonların isimlerinin F9 ve F9 Pro olacağı kesinleşti. Ayrıca Oppo‘nun lansman tarihlerinden yola çıkarak yeni telefonlarını ağustos ayı sonu ya da eylül ayı başlarında tanıtacağı tahmin ediliyor.

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Ayrıca Dealntech‘in iddiasına göre cihazın resmi tanıtım görseline de ulaşılmış durumda. Bu görselden yola çıkarak cihazların çift kamera kurulumuyla geleceğini söyleyebiliriz. Cihazlar, F7 ve Realme 1 ile aynı olarak Bluetooth 4.2 ile ve MediaTek Helio P60 ile geleceği iddiaları bulunmakta. Telefonların fiyatları henüz belli olmasa da Oppo F9‘un, F7 modeli gibi 300 dolar (1400TL) civarında olacağı düşünülüyor.