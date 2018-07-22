Galaxy Note 9 batarya kapasitesi kesinleşti

Galaxy Note 9 batarya kapasitesi ile oldukça iddialı. Brezilya kaynaklı bir sızıntı daha önce iddia edilen rakamları doğrular nitelikte.

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Galaxy Note 9 batarya kapasitesi ne kadar?

Slashleaks tarafından öne sürülen rapora göre Galaxy Note 9 batarya kapasitesi Brezilya Ulusal Telekomünikasyon Ofisi tarafından 4.000mAh olarak listelendi. Buna göre daha önce iddia edilen rakanlar da doğrulanmış oldu.

Raporda fazla ayrıntı yer almazken, telefonun bu kapasite ile geleceğine kesin gözü ile bakılabilir. Son zamanlarda tanıtılmasına az bir süre kalan telefonların sızıntıları genellikle doğru çıkıyor.

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