Oppo A3 de çentik akımı ile birlikte çıktı

Oppo yaptığı bir duyuru ile yeni orta seviye Oppo A3 telefonunu duyurdu. Daha öncesinde Geekbench ve TEENA’da gözüken telefon en sonunda resmi olarak beğeniye sunuldu. İçerisinde Helio P60 işlemci yongası barındıran Oppo A3 aynı zamanda çentikli ekran ve 128 GB depolama alanı ile geliyor.

Çin’deki telefon pazarı yeni yılın ilk çeyreğinde kötü zamanlar geçirirken Oppo da düşüş yaşayan firmalardandı. Nitekim pazarın büyüklüğünün verdiği güven ile firmalar yeni ürünlerini sunmaya devam ediyor. Bunlardan birisi olan A3 içerisinde 2 GHz hızında sekiz çekirdekli işlemci mevcut. Ayrıca yonga üzerinden Mali-G2 MP3 grafik arabirim işlemcisi de bulunuyor. Helio’nun en yeni işlemci yongasını barındıran telefon ayırca 4 GB bellek ve microSD kart desteğine de sahip.

Oppo A3 çentkli ekran ve tek kamera ile geliyor

Kamera konusunda ise doğal olarak akıma kapılmayan bütçe dostu A3 arkasında f/1,8 diyafram aralığında 16 MP sensörlü tek kamera bulunuyor. Ön tarafta ise selfie fotoğrafları için f/2,2 aralıklı 8 MP lens var. Her zaman olduğu gibi Color OS arayüzü ile gelen telefon ile 5.0 versiyonu da gelmiş oluyor.

Elbette sözü geçen arayüz Android 8.1 ile gelecek. 156 x 75,3 x 7,8 mm boyutlarındaki telefon çentikli ekranında LCD panel kullanıyor. 6.2 inç büyüklüğündeki ekranın Full HD+ çözünürlüğü ve 19:9 ekram oranı var. Yaklaşık $332/€274 fiyat etiketi bulunan yeni Oppo telefonun siyah, gümüş, pembe ve kırmızı renk seçenekleri mevcut.