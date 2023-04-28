Son raporlara göre Çinli telefon debi olan Oppo, daha önce Geekbench’te ortaya çıkan Oppo A98 de dahil olmak üzere birkaç orta sınıf cihazı piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Ek olarak, Oppo’nun yakın gelecekte Hindistan’da Oppo F23 Pro 5G’yi piyasaya sürmeyi planladığını iddia eden yeni bir rapor ortaya çıktı.

Rapor, cihazın teknik özelliklerini, lansman tarihini ve fiyat noktasını açıklayan tanınmış sızıntıcı Mukul Sharma’dan (91Mobiles aracılığıyla) geliyor. Rapor, Oppo F23 Pro 5G’nin 15 Mayıs’ta Hindistan’da tahmini 320 dolar fiyatla piyasaya sürüleceğini ve orta sınıf bir telefon olarak konumlandırılacağını belirtiyor.

Piyasaya sürülebilecek varyantların sayısı hakkında detaylı bir bilgi bulunmamakla birlikte, telefonun birden fazla versiyonda gelmesi muhtemel. Daha önceki raporlar, F23’ün Mart ayında Hindistan’da tanıtılacağını iddia etmişti ancak bu gerçekleşmedi. Oppo F23 Pro 5G, 580 nit parlaklığa sahip 6.72 inçlik bir ekranla kurulacak. Ancak akıllı telefonun AMOLED ekranı olmayacak ve bunun yerine LCD ekran bekleyebiliriz. Cihaz Qualcomm Snapdragon 695 işlemciden güç alacak.

Oppo F23 Pro 5G, 64MP birincil sensör ve 40x mikroskop lensli bir 2MP kamera dahil olmak üzere üçlü arka kamera kurulumuyla donatılmış olarak gelecek. Özçekimler için, akıllı telefon 32MP ön kameraya ev sahipliği yapacak.

Pil açısından, Oppo F23 Pro 5G’nin tescilli SuperVOOC teknolojisini kullanarak 67W hızlı şarj desteği ile 5.000mAh pil paketi sunması muhtemel görünüyor. Bu, cihazın hızlı bir şekilde şarj olmasını sağlayacak ve kullanıcıların telefonlarının şarj olmasını beklerken çok az kesinti yaşamalarını veya hiç kesinti yaşamamalarını sağlayacaktır.