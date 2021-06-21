Giyilebilir Teknoloji
OPPO Enco X ve Enco Air ile Dünya Müzik Günü’nün Keyfine Varın
Her yıl 21 Haziran’da kutlanan Dünya Müzik Günü’nün keyfini en iyi şekilde yaşamak için OPPO’nun kablosuz kulaklık modelleri Enco X ve Enco Air iyi birer tercih olarak dikkat çekiyor.
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OPPO’nun kablosuz kulaklık modelleri Enco X ve Enco Air, Dünya Müzik Günü’nde müzikseverler için iyi birer tercih olarak karşımıza çıkıyor. Dynaudio ile yaptığı iş birliğiyle Enco X en iyi Hi-Fi deneyimi iddaisı bulunuyorken, Enco Air kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland’dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olarak öne çıkıyor.
Dynaudio ile birlikte yaratılan Hi-Fi kalitesi: Enco X
Sizlere en iyi Hi-Fi deneyimi iddiasıyla sunulan Enco X, OPPO’nun Danimarka merkezli hoparlör üreticisi Dynaudio ile yaptığı iş birliğinin ilk ürünü olarak dikkat çekiyor. Çift çekirdekli bir Bluetooth gürültü azaltma çipine sahip olan Enco X, hibrit aktif gürültü önleme özelliğiyle birlikte geliyor. Kablosuz kulaklıkta dört farklı mod için ayarlama yapabiliyorsunuz. Örneğin, kalabalık bir toplu taşıma aracında yolculuk ederken sesin keyfini azami ölçüde çıkarabilmek için maksimum gürültü önlemeyi tercih edebilirsiniz. Kafe ya da ofis ortamında gürültüyü yumuşatmak üzere gürültü önleme modunu seçebilirsiniz. Kulaklığınızı çıkarmadan etrafınızda olup bitenlerin farkında olmak istiyorsanız şeffaf modu tercih edebilirsiniz. Eğer isterseniz gürültü önleme özelliğini tamamen devre dışı da bırakabilirsiniz. Üç mikrofonlu gürültü kontrol algoritması ile donatılan OPPO Enco X, gelişmiş ayarlanabilir bir filtre ve rüzgâr gürültüsü tespit mekanizması sayesinde tüm gürültüleri ortadan kaldırıyor. Böylece gürültülü ve rüzgârlı ortamlarda bile sesiniz net bir şekilde duyuluyor. Enco X’in şarj kutusuyla 25 saat müzik dinleyebilir veya 15 saat telefon görüşmesi yapabilirsiniz.
Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco X’in, Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 1.499 TL.
‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası’ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı: Enco Air
OPPO Enco Air’in mat bir dokuya sahip şarj kutusu, lüks bir dokunma hissi verirken üst kapağı yarı saydam tasarımıyla dikkat çekiyor. 3,75 gramlık ultra hafifliğe sahip OPPO Enco Air, yarı kulak içi bir tasarımla birlikte geliyor. Suya dayanıklı kulaklıklar ayrıca su sıçramalarından etkilenmeyecek şekilde IPX4 sertifikasına sahip ve ideal bir günlük kullanım sunuyor. Hızlı şarj olan güç kaynağına sahip OPPO Enco Air’ın şarj kutusu ile 10 dakikalık bir şarjla 8 saate kadar ve tam şarjla 24 saate kadar dinleme süresi elde edebiliyorsunuz. Enco Air, kapsamlı kulaklık test ve sertifikasyon sistemini başarıyla geçerek dünyaca ünlü Alman teknik test şirketi TÜV Rheinland‘dan kablosuz kulaklıklar için ‘Yüksek Performans/Düşük Gecikme Sertifikası‘ alan dünyanın ilk kablosuz kulaklığı olmasıyla da dikkat çekiyor. Enco Air’ın bu sertifikayı alan ilk ürün olması, performansını bağımsız olarak kanıtlıyor.
Siyah ve beyaz renklere sahip kablosuz kulaklık modeli OPPO Enco Air’ın, Türkiye’de tavsiye edilen satış fiyatı KDV dahil 649 TL.
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Giyilebilir Teknoloji
HUAWEI yeni WATCH 3 Serisi’ni tanıttı
Huawei, gelişmiş etkileşim, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen akıllı yaşam deneyimleri sunmak için HarmonyOS 2 işletim sistemiyle donatılan, HUAWEI WATCH 3 ve HUAWEI WATCH 3 Pro’dan oluşan yeni akıllı saat serisini duyurdu.
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Huawei giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan; profesyonel sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve uzun pil ömrünün yanı sıra, HUAWEI WATCH 3 Serisi’nde, vücut ısısını algılayan yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. El yıkama ve cihazın düşme durumunu algılama gibi yeni özellikler de sunan Huawei’nin yeni akıllı saatleri, kullanıcıların mekan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.
HUAWEI WATCH 3 Serisi’nin HarmonyOS 2 işletim sistemi tarafından desteklendiğini, bunun yanı sıra bağımsız cihazlar olarak konumlanarak akıllı telefonlar kadar güçlü olduğunu ifade eden Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Operasyon Direktörü Kevin Ho; “Sağlık verileri takibi ve antrenman izleme özellikleri, giyilebilir cihazlarımızın değişmez temel özellikleri arasında yer almaya devam ediyor. Yeni serimizde kullanıcıların sağlık durumlarını daha detaylı ve konforlu bir şekilde kontrol edebilmeleri için farklı özellikler sunuyoruz. HUAWEI WATCH 3 Serisi; vücut ısısı desteği, el yıkama kontrolü ve düşme sensörü ile fark yaratacak” dedi.
Akıllı saat tasarımında yenilikçi bir estetik anlayışı
HUAWEI WATCH 3 Serisi, akıllı saat ve geleneksel saat arasındaki tasarımı estetik bir şekilde dengeliyor. Saatin zarif bir tasarıma sahip olan paslanmaz çelik gövdesi, kavisli 3D cam kaplama ve büyük bir ekrandan oluşuyor. HUAWEI WATCH 3 Serisi, dokunsal 3D geri bildirim özelliğine sahip ilk akıllı saat serisi olma özelliğine de sahip. Hassasiyetli dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında konforlu bir şekilde geçiş yapabilir. HarmonyOS 2 ayrıca, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D taç ara yüzünü tamamlayan ızgara tarzı uygulama menüsüne de sahip.
HUAWEI WATCH 3 Serisi, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan kayış yelpazesine sahip. Teknoloji, oyun, hobiler ve popüler videolar da dahil olmak üzere, yenilikçi ve ilginç temalarla gelen saat kayışları; şeffaf, deri, paslanmaz çelik ve titanyum seçenekleriyle, mükemmel birer aksesuar olarak farklı tarzlar yaratmak için de ideal.
Bağımsız zekayla akıllı telefon kadar güçlü
HUAWEI WATCH 3 serisi bağımsız bağlantı desteğine de sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. Kullanıcılar ayrıca gelen MeeTime çağrılarını, seçtikleri cihazdaki bildirime dokunarak da yanıtlayabilirler. HUAWEI WATCH 3 serisi, aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular basit bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebilir, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabilirler. HUAWEI WATCH 3 Serisi’ne, kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery de önceden yüklenmiş olarak geliyor.
Uzun pil ömrüyle sağlığınız her an kontrol altında
HUAWEI WATCH 3 Serisi, 100’den fazla egzersiz modu, yüksek hassasiyetli vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısı sunan sağlık ve antrenman asistanı aynı zamanda. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor. HUAWEI WATCH 3 Serisi, kullanıcıların veri gizliliğini korumak için kapsamlı bir koruma sağlıyor ve herhangi bir veri günlüğe kaydedilmeden önce kullanıcıların onayından geçiyor. HTTPS şifrelemesi, aktarımdaki verileri güvence altına alarak kullanıcıların gönül rahatlığıyla Huawei’nin sağlık ve antrenman özelliklerinin avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor.
HUAWEI WATCH 3 Pro’nun ultra uzun pil ömrü[5], akıllı modda 5, ultra uzun pil ömrü modda ise 21 günlük kullanım sağlıyor. HUAWEI WATCH 3 ise akıllı modda 3 gün, ultra uzun pil ömrü modunda ise 14 gün boyunca çalışabiliyor.
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Aksesuar
OPPO Watch 2 akıllı saat hakkında ilk bilgiler geldi!
OPPO’nun yeni akıllı saat modelleri OPPO Watch 2 serisi hakkında yeni bilgiler geldi. İşte Oppo Watch 2 modelleri hakkındaki ilk bilgiler.
Sektörde adını oldukça sık duyuran markalardan birisi olan Oppo, yeni teknoloji temelli ürünleri ile dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yıl akıllı saat modelleri ile ilgi gören şirket, bu sene yeni modelleri ile piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
Bir süredir Oppo tarafından duyurulması beklenilen yeni akıllı saat modelleri hakkında ilk bilgiler geldi. Artık adlarının Watch 2 olduğu kesinleşen modellerin renkleri ve boyutları hakkında da yeni bilgiler mevcut. Gelin OPPO Watch 2 serisinin bilinen detaylarına göz atalım.
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OPPO Watch 2 serisinin özellikleri!
Oppo’nun yeni akıllı saat modelleri OPPO Watch 2 ile ilgili gelen ilk bilgiler arasında cihazların boyutları ve model numaraları yer alıyor. OW20W1, OW20W2 ve OW20W3 model numaraları ile gelecek olan yeni Watch 2 serisi iki farkı boyutta sunulacak.
46mm ve 42mm olmak üzere iki farklı boyut ile gelecek olan Oppo Watch 2 modelleri için renk seçenekleri de belirlenmiş gibi gözüküyor. Çünkü gelen bilgilere göre Oppo Watch 2 modelleri Dusty Gray, Mine Shaft, Steel Blue, Gold Sand, Water Leaf ve Matisse adlı renklere seçeneklerine sahip olacak. Cihazın teknik özelliklerine geçtiğimizde ise Oppo, yeni akıllı saat modellerinde kavisli AMOLED ekran kullanmayı planlıyor.
Yine gelen bilgilere göre işlemci tarafında Qualcomm Snapdragon Wear 4100 yonga setini kullanacak olan OPPO Watch 2 serisi, 16GB dahili depolama ile birlikte gelecek. Ve muhtemelen Android 8.1 tabanlı Wear OS işletim sistemi ile birlikte çalışacak. Ayrıca yeni akıllı saat yüzleri, stres algılama, OPPO Relax uygulaması, e-SIM desteği gibi yenilikler ve özellikler de OPPO Watch 2 modellerinde bulunacak. Şimdi gelin şirketin son çıkarmış olduğu OPPO Watch serisinin özelliklerine bakarak yeni Watch 2 serisini yorumlayalım.
OPPO Watch’un özellikleri!
OPPO Watch 2 serisinden bahsetmişken, bir süredir satışta olan OPPO Watch modeline de göz atmamak olmaz. Geçtiğimiz yıl piyasaya sürülen bu akıllı saat modelleri tıpkı yeni Watch 2 modelleri gibi AMOLED bir ekran sunuyor. 8GB dahili depolama ile gelen 46mm boyutundaki OPPO Watch modelleri, Android 6.0 temelli Wear OS işletim sistemi kullanıyor. Aynı zamanda bu modellerde Snapdragon Wear 3100 yonga seti bulunuyor.
Genel olarak baktığımızda OPPO Watch 2 serisi bir önceki seriye göre gerçekten yüksek özellikler sunuyor. Özellikle işlemci ve depolama farkı iki akıllı saat modeli arasında uçurum oluşturuyor. Tabi Watch 2 ile birlikte gelecek olan yeni özellikleri de unutmamak gerek.
OPPO Watch 2 modelleri hakkında bilinenler şimdilik bu şekildeydi. Görünüşe göre OPPO, akıllı saatlerinin tarzından ve büyüklüğünden gayet memnun. Ancak yeniliğin peşini de bırakmıyor. Bakalım OPPO Watch 2 serisi ne zaman tanıtılacak? Sizce OPPO Watch 2 modellerinin fiyatları ne kadar olacak?
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Aksesuar
HONOR Band 6 Türkiye’de!
Geniş ve büyük ekranı, farklı spor takip özellikleri, kandaki oksijen seviyesi ölçümü ve daha birçok özelliğiyle bir akıllı saati aratmayacak HONOR Band 6 şimdi Türkiye’de.
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Gençlere yönelik teknolojik ürünleriyle değer yaratan ve kendinden söz ettiren HONOR, yeni akıllı bilekliği HONOR Band 6’yı Türkiye’de satışa sundu. Büyük ve canlı renklere sahip ekranı, kir tutmayan silikon kayışı, uyku, stres gibi birçok farklı takip ve asistan özellikleriyle HONOR Band 6, akıllı saat özelliklerine sahip bir akıllı bileklik olarak öne çıkıyor.
Geleneksel akıllı bilekliklerin aksine 1.47 inç’lik AMOLED ekrana sahip olan HONOR Band 6, bir önceki nesle göre yüzde 148 daha geniş ekran alanıyla ekrandan daha fazla faydalanmanızı sağlıyor. Kavisli yapısıyla kesintisiz bir görünüm sunan bu ekran, parmak izi bırakmayan kaplamasıyla şık bir görünüşe sahip.
Kapsamlı egzersiz takibi
Gün boyu kalp ritmini takip eden ve olağandışı durumlarda uyaran HONOR Band 6, farklı profesyonel egzersiz modlarıyla da aktif bir hayat tarzını benimseyenlerin en iyi dostu olmaya aday. Açık havada koşu, koşu bandı, açık havada yürüyüş, kapalı alanda yürüyüş, bisiklet, kondisyon bisikleti, eliptik bisiklet, havuzda yüzme, kürek ve serbest antrenmandan oluşan 10 egzersiz moduyla birlikte günlük performansınızı takip edebilir, gerçek zamanlı verilerle gelişiminizi görebilirsiniz. HONOR Band 6 bu egzersizlerden koşma, yürüme, kürek ve eliptik bisiklet gibi 6 tanesini otomatik olarak tespit ederek, size egzersizi başlatma uyarısı da yapıyor. 50 metreye kadar su geçirmeyen Band 6, bu sayede siz suyun altındayken bile aktivitenizi kaydedebiliyor.
Sağlığınız her yönüyle kontrol altında
Kandaki oksijen seviyesinin düşmesi yorgunluk, bitkinlik ve hafıza kaybı gibi sorunlara yol açabiliyor. Bu seviyenin uzun süre boyunca düşük olması ise beyin, kalp ve diğer organlarda hasar oluşturabiliyor. HONOR Band 6’da bulunan ve kandaki oksijen seviyesini ölçen SpO2 takibi özelliği, bu problemlerin önlenmesinde önemli bir rol oynuyor. Uyku konusunda da özelleşmiş yeteneklere sahip olan HONOR Band 6, uyku süresi, uyku kalitesi ve bu kaliteyi artırmak için öneriler gibi bilgileri, gelişmiş TruSleep algoritması sayesinde sunuyor. Sağlık uygulaması üzerinden de gece uykunuzun detaylı aşamalarını görmek mümkün.
10 dakika şarjla 3 gün kullanın
Hızlı şarj özelliğine sahip manyetik şarj ünitesiyle gelen HONOR Band 6, sadece 10 dakikalık şarjla 3 günlük kullanım süresi sağlıyor. Tam şarjda normal kullanımda 14 güne kadar pil ömrüyle ayda sadece 2 defa şarj edeceğiniz akıllı bilekliği yoğun olarak da 10 güne rahatça kullanabilirsiniz.
Sağlık uygulaması üzerinden yüklenebilen farklı saat görünümleriyle neredeyse sınırsız kişiselleştirme imkânı sağlayan HONOR Band 6, içerisinde yer alan müzik kontrolleri, Hava Durumu, Uzaktan Deklanşör, El Feneri ve Telefonumu Bul gibi farklı uygulamalar, akıllı telefonunuzdaki bildirimleri ve gelen aramaları gösterme özellikleriyle de kullanışlı bir yardımcı görevi görüyor.
Meteor Siyahı, Kumtaşı Grisi ve Mercan Pembesi olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle gelen HONOR Band 6, 479 TL tavsiye edilen satış fiyatıyla online ve perakende mağazalarında kullanıcıları bekliyor.
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Yazan: Burak, 2 saat önce
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Yazan: yeterki, 3 gün önce
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Yazan: hasanaydogdu, 4 hafta önce
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Yazan: kadirosmanselim, 4 hafta önce
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