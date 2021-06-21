OPPO Enco X ve Enco Air ile Dünya Müzik Günü’nün Keyfine Varın

Huawei, gelişmiş etkileşim, bağımsız bağlantı ve tüm bağlantı senaryolarını destekleyen akıllı yaşam deneyimleri sunmak için HarmonyOS 2 işletim sistemiyle donatılan, HUAWEI WATCH 3 ve HUAWEI WATCH 3 Pro’dan oluşan yeni akıllı saat serisini duyurdu.

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Huawei giyilebilir cihazlarda temel olarak yer alan; profesyonel sağlık uygulamaları, egzersiz izleme özellikleri ve uzun pil ömrünün yanı sıra, HUAWEI WATCH 3 Serisi’nde, vücut ısısını algılayan yüksek hassasiyetli bir sıcaklık sensörü de yer alıyor. El yıkama ve cihazın düşme durumunu algılama gibi yeni özellikler de sunan Huawei’nin yeni akıllı saatleri, kullanıcıların mekan bağımsız olarak sportif aktivitelerini ve sağlık verilerini izlemelerini de sağlıyor.

HUAWEI WATCH 3 Serisi’nin HarmonyOS 2 işletim sistemi tarafından desteklendiğini, bunun yanı sıra bağımsız cihazlar olarak konumlanarak akıllı telefonlar kadar güçlü olduğunu ifade eden Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Operasyon Direktörü Kevin Ho; “Sağlık verileri takibi ve antrenman izleme özellikleri, giyilebilir cihazlarımızın değişmez temel özellikleri arasında yer almaya devam ediyor. Yeni serimizde kullanıcıların sağlık durumlarını daha detaylı ve konforlu bir şekilde kontrol edebilmeleri için farklı özellikler sunuyoruz. HUAWEI WATCH 3 Serisi; vücut ısısı desteği, el yıkama kontrolü ve düşme sensörü ile fark yaratacak” dedi.

Akıllı saat tasarımında yenilikçi bir estetik anlayışı

HUAWEI WATCH 3 Serisi, akıllı saat ve geleneksel saat arasındaki tasarımı estetik bir şekilde dengeliyor. Saatin zarif bir tasarıma sahip olan paslanmaz çelik gövdesi, kavisli 3D cam kaplama ve büyük bir ekrandan oluşuyor. HUAWEI WATCH 3 Serisi, dokunsal 3D geri bildirim özelliğine sahip ilk akıllı saat serisi olma özelliğine de sahip. Hassasiyetli dokunmatik sensörü ile kullanıcılar görüntüleri yakınlaştırıp uzaklaştırabilir ve menü seçenekleri arasında konforlu bir şekilde geçiş yapabilir. HarmonyOS 2 ayrıca, sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunmak için 3D taç ara yüzünü tamamlayan ızgara tarzı uygulama menüsüne de sahip.

HUAWEI WATCH 3 Serisi, kullanıcıların akıllı saatlerini kişiselleştirmeleri için farklı seçenekler sunan kayış yelpazesine sahip. Teknoloji, oyun, hobiler ve popüler videolar da dahil olmak üzere, yenilikçi ve ilginç temalarla gelen saat kayışları; şeffaf, deri, paslanmaz çelik ve titanyum seçenekleriyle, mükemmel birer aksesuar olarak farklı tarzlar yaratmak için de ideal.

Bağımsız zekayla akıllı telefon kadar güçlü

HUAWEI WATCH 3 serisi bağımsız bağlantı desteğine de sahip. Kullanıcılar, akıllı telefonlarında eSIM hizmetini etkinleştirerek, ses ve veri planlarını akıllı telefonları ve akıllı saatleri arasında paylaştırabiliyor. Kullanıcılar ayrıca gelen MeeTime çağrılarını, seçtikleri cihazdaki bildirime dokunarak da yanıtlayabilirler. HUAWEI WATCH 3 serisi, aynı zamanda kişisel seyahat asistanı olarak da yenilikçi özellikler sunuyor. Yolcular basit bir bilek hareketiyle taksi konumunu ve uçuş durumlarını görüntüleyebilir, akıllı telefonlarını yolculuk süresince elde taşımaktan kurtulabilirler. HUAWEI WATCH 3 Serisi’ne, kullanıcıların üçüncü parti uygulamaları indirebileceği AppGallery de önceden yüklenmiş olarak geliyor.

Uzun pil ömrüyle sağlığınız her an kontrol altında

HUAWEI WATCH 3 Serisi, 100’den fazla egzersiz modu, yüksek hassasiyetli vücut ısısı sensörü, düşme algılama ve yardım uyarısı sunan sağlık ve antrenman asistanı aynı zamanda. Kalp atış hızı, SpO2, uyku kalitesi ve basınç özellikleri kullanıcıların sağlık durumları hakkında da güncel kalmalarını sağlıyor. HUAWEI WATCH 3 Serisi, kullanıcıların veri gizliliğini korumak için kapsamlı bir koruma sağlıyor ve herhangi bir veri günlüğe kaydedilmeden önce kullanıcıların onayından geçiyor. HTTPS şifrelemesi, aktarımdaki verileri güvence altına alarak kullanıcıların gönül rahatlığıyla Huawei’nin sağlık ve antrenman özelliklerinin avantajlarından yararlanmalarını sağlıyor.

HUAWEI WATCH 3 Pro’nun ultra uzun pil ömrü[5], akıllı modda 5, ultra uzun pil ömrü modda ise 21 günlük kullanım sağlıyor. HUAWEI WATCH 3 ise akıllı modda 3 gün, ultra uzun pil ömrü modunda ise 14 gün boyunca çalışabiliyor.