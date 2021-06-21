Huawei Online Mağaza, MateBook Serisi için fazladan 1 yıl garanti süresi sunuyor

Covid-19 pandemisinin başlangıcından bu yana laptoplara olan talep ciddi manada arttı. Bu artış sürecinde sektörde en çok dikkat çeken markalardan biri de Huawei oldu. MateBook serisiyle fiyat performans oranı bakımından avantajlı laptoplarını tüketicilere sunarak laptop pazarına hızlı bir giriş yapan Huawei, kendi online mağazası üzerinden MateBook satın alan kullanıcılara 1 yıl ek garanti süresi sunuyor. Böylece garanti süreniz toplamda 2 yıldan 3 yıla çıkmış oluyor. Böylelikle 3 yıl boyunca sorunsuz bir şekilde MateBook kullanabilmeniz mümkün.

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Huawei Online Mağaza’dan MateBook alana 1 yıl ekstra garanti hediye

Satın aldıkları bilgisayarları uzun süreler boyunca sorunsuz ve gerektiğinde yetkili servis garantili ücretsiz onarım sağlayabilme opsiyonuyla kullanmak isteyen tüketiciler, Huawei Online Mağaza üzerinden MateBook Serisi dizüstü bilgisayar satın alımı yaparken uzatılmış garanti seçeneği ile 3 yıllık tam garantiye sahip olabiliyorlar. Normal şartlar altında 799 TL’den başlayan fiyatlarla sunulan uzatılmış garanti hakkı, bu kampanyayla beraber ücretsiz hale gelmiş oluyor. Ana cihaz ile birlikte anakart, CPU, bellek, monitör, sabit disk, klavye, güç adaptörü ve dahili pil de uzatılan garantiye dahil.

Uzatılmış garanti seçeneği, Huawei Online Mağaza üzerinden satın alınacak MateBook 13, MateBook 14, MateBook D14, MateBook D15, MateBook D16, MateBook X ve MateBook X Pro Huawei dizüstü bilgisayarlarda geçerli oluyor. MateBook satın alan tüketiciler, diledikleri zaman cihazlarının garanti durumunu buraya tıklayarak sorgulayabilirler.

Yeni MateBook D15, 11. Nesil Intel Core i5 işlemcisiyle beraber 3 yıl boyunca size sorunsuz hizmet edebilecek bir cihaz

Yeni D15’in en büyük artılarından biri Intel’in en güncel işlemcilerinden biriyle sunulması. 11. Nesil Intel Core i5-1135G7. Bu yeni 11. Nesil Intel Core i5 işlemcinin yanında iRIS Xe grafik birimini de Huawei yeni Matebook D15’te bizlere sunmuş. iRIS Xe birçok kullanıcı için harici grafik kartını aratmayacak bir dahili grafik işlem birimi olduğu için temel düzeyde yapacağınız birçok işlemde yeterli gücü sunuyor. Yani Matebook D15’te, kompleks oyunlar veya grafik birimine yük bindiren mühendislik programları vesaire dışında birçok işlemi yapabilmeniz mümkün. Temel düzeyde ve çok ağır olmayan League Of Legends, Counter Strike gibi oyunları performanslı bir şekilde oynayabildiğiniz gibi Adobe Premiere Pro gibi kurgu programlarını yeni Matebook D15’te rahatlıkla kullanabilirsiniz.

Ben Matebook’un 3000 Serisi Ryzen 5 işlemci kulanan versiyonunu 1 yıla yakın bir süredir kullanıyorum. Performans anlamında ofis kullanımında ihtiyaçlarımı sonuna kadar karşılamıştı. Ona rağmen burada performansı bir adım daha ileriye taşımışlar. Üstüne üstlük ekstra Huawei tarafından fazladan 1 yıl garantinin sunulacak olması da, cihazın bir başka artısı.