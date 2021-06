Huawei Online Mağaza, MateBook Serisi için fazladan 1 yıl garanti süresi sunuyor

Bir araştırmacıya göre, yeni keşfedilen bir iOS hatası iPhone telefonların Wi-Fi bağlantısını devre dışı bırakabiliyor! Belirli bir Wi-Fi ağına “%” sembolleri ile bağlanmak soruna neden oluyor gibi görünüyor.

Bir iPhone’unuz varsa ve cihazınızın Wi-Fi işlevinin çökmesini istemiyorsanız, ağa katılmadan önce adını iki kez kontrol etmek isteyebilirsiniz. Bir güvenlik araştırmacısı, iPhone’un Wi-Fi özelliklerini devre dışı bırakabilecek bir iOS hatası keşfetti. Söz konusu araştırmacı Carl Schou, bir iPhone’un Wi-Fi bağlantısının “%p%s%s%s%s%n” başlıklı bir ağa bağlanarak “kalıcı olarak devre dışı” bırakıldığını buldu. BleepingComputer’a göre, Schou bu garip teoriyi iOS 14.4.2 çalıştıran bir iPhone XS üzerinde test etti. Özellikle yayıncılar, diğer araştırmacılar ve Twitter ileti dizisindeki kullanıcılar bulgularını doğruladı. Ek olarak, Android telefonların bu sorundan etkilenmediğini söyleyelim.

After joining my personal WiFi with the SSID “%p%s%s%s%s%n”, my iPhone permanently disabled it’s WiFi functionality. Neither rebooting nor changing SSID fixes it :~) pic.twitter.com/2eue90JFu3

— Carl Schou (@vm_call) June 18, 2021