Çinli teknoloji devi Oppo, ürettiği cep telefonlarının yanı sıra diğer akıllı cihazlarıyla da adından söz ettiriyor. Şirket, son olarak ani bir şekilde Enco Buds 2 kablosuz kulaklığını Asya pazarına çıkarttı. Şu an için yalnızca Malezya’da ön siparişe açılan kulaklığın yakında diğer ülkelerde de piyasaya sürülmesini bekliyoruz.

İçindekiler OPPO Enco Buds 2 Özellikleri

OPPO Enco Buds 2 Özellikleri

Resmi olarak şuan sadece Malezya’da satışa çıkan yeni Buds, çok yakında Hindistan, Singapur ve Endonezya gibi ülkelerde de tanıtılacak. Bütçe dostu olması beklenen cihaz, çok daha dayanıklı bir pile sahip. Boyut olarak piyasadan daha büyük sınıfta yer alan kulaklıklar 40 mAh pil hücresi, şarj kutusu ise 460 mAh değerinde bir batarya ile geliyor. Çinli dev Oppo, hem taşıma kutusu hem de kulaklıkların kendisi dahil olmak üzere 28 saatlik bir müzik dinleme süresini yeni cihazı cihazı için iddia etmekte. Enco Buds fiyat açısından diğer rakiplerine göre USB Type-C sarj girişi ile donaltıldı.

Ses tarafında Oppo Enco Buds 2 , yükseltilmiş 10 mm büyük titanyum sürücüye sahip. Yeni sürücü ile Enco Buds 2’nin önceki modeline kıyasla daha güçlü, net, derin ve ritmik bas sesleri sağlaması bekleniyor. Yeni kulaklıklarda ayrıca Oppo’nun profesyonel akustik ses ekibi tarafından ayarlanmış Bass Boost gibi özel ses profilleri mevcut. Bu tür profilleri Oppo’nun yeni kulaklık ve telefonları için kullandığı “Enco Live Stereo Ses Efekti” teknolojisi sayesinde kullandığımızı belirtelim.

Bağlantı boyutunda Enco Buds 2, düşük gecikme süresi ve yüksek kararlılık vaat eden Bluetooth 5.2 teknolojisini kullanıyor. TWS kulaklıklar ayrıca, kulakiçi mikrofonu aracılığıyla yapılan aramalar için Oppo’nun “AI Deep Noise Cancellation” dediği mikrofon teknolojisi ile kullanıcıların beğenisine sunuluyor. Dokunmatik sensörlere sahip cihazda ses seviyesi, şarkı tercihi ve telefon kamerası kontrolleri bulunuyor.

Son teknolojilerle donatılmış cihazın etiket değeri ise onu fiyat/performans sınıfına sokuyor. 30 ABD dolar gibi piyasanın altında bir fiyata sahip olan cihazın Eylül ayı içerisinde Avrupa pazarına da açılmasını bekliyoruz.

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