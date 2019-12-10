Oppo ile ekran altı ön kamera teknolojisini yakından görün!

OPPO,adeta bir gösteri gerçekleştirdiği InnoDay2019’da ekrana gömülü ön kamera teknolojisine sahip cihazının prototipini paylaştı.

2020 yılında trend konuma geleceği düşünülen ekran altı ön kamera teknolojisi OPPO’nun görücüye çıkardığı cihaz ile ivme kazanıyor.Akıllı telefon dünyasında üreticiler bir çok seçenek denediler,POP-UP kameralar, çentikler ve ekran delikleri, görünen o ki gelecek yıl bu yöntemlerin hepsi tarihe karışacak. InnoDay2019’da cihazı test edip, bizlerle paylaşan Isa Rodriguez ve David Imel yayınladıkları kısa ama detaylı video ile, yeni teknolojiyi çok daha yakından görme fırsatı yakalamamızı sağlıyor. Kamera hem kullanım esnasında, hem de kullanım dışı yakından bakılmadığı sürece farkedilmeyecek şekilde tasarlanmış.

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Söz konusu video;

Here is it in action. Thanks to @sisasaid for modeling the feature! pic.twitter.com/Wv2tU9yqlf — David ImeI (@DurvidImel) December 10, 2019

Fotoğraflarda da gördüğümüz gibi aktif olmadığı durumlarda, yakından bakılmadığı sürece belli olmayan kamera, tam anlamıyla kullanıcıların istediği yönde kullanım olanağı sağlıyor.

Geçtiğimiz günlerde, sektörün büyük akıllı telefon üreticileri Xiaomi ve Samsung’un da bu konuda çeşitli çalışmalar yaptığını, hatta Xiaomi’nin bir adım öteye giderek prototip görüntüleri yayınladığına tanık olduk. Şu an için en iddialı konumda OPPO yer alıyor, firma Xiaomi’nin patent hamlesinden sonra büyük bir gelişme gösterek doğrudan prototipini görücüye çıkardı. 2020 yılında görmeyi beklediğimiz teknolojinin çalışma prensibi ise şu şekilde işliyor;

Basit bir mantıkla bölgede bulunan şeffaf, kapanabilir pikseller kullanım durumunda kapanarak, görüntüde herhangi bir bozulma, yansıma durumu yaşanmasının önüne geçiyor.

Acaba 2020 yılında bizleri daha ne gibi yenilikler bekliyor ?