Haber
Oppo ile ekran altı ön kamera teknolojisini yakından görün!
OPPO,adeta bir gösteri gerçekleştirdiği InnoDay2019’da ekrana gömülü ön kamera teknolojisine sahip cihazının prototipini paylaştı.
2020 yılında trend konuma geleceği düşünülen ekran altı ön kamera teknolojisi OPPO’nun görücüye çıkardığı cihaz ile ivme kazanıyor.Akıllı telefon dünyasında üreticiler bir çok seçenek denediler,POP-UP kameralar, çentikler ve ekran delikleri, görünen o ki gelecek yıl bu yöntemlerin hepsi tarihe karışacak. InnoDay2019’da cihazı test edip, bizlerle paylaşan Isa Rodriguez ve David Imel yayınladıkları kısa ama detaylı video ile, yeni teknolojiyi çok daha yakından görme fırsatı yakalamamızı sağlıyor. Kamera hem kullanım esnasında, hem de kullanım dışı yakından bakılmadığı sürece farkedilmeyecek şekilde tasarlanmış.
İlginizi çekebilir: AnTuTu kasım ayının en güçlü telefonlarını açıkladı!
Söz konusu video;
Here is it in action. Thanks to @sisasaid for modeling the feature! pic.twitter.com/Wv2tU9yqlf
— David ImeI (@DurvidImel) December 10, 2019
Fotoğraflarda da gördüğümüz gibi aktif olmadığı durumlarda, yakından bakılmadığı sürece belli olmayan kamera, tam anlamıyla kullanıcıların istediği yönde kullanım olanağı sağlıyor.
Geçtiğimiz günlerde, sektörün büyük akıllı telefon üreticileri Xiaomi ve Samsung’un da bu konuda çeşitli çalışmalar yaptığını, hatta Xiaomi’nin bir adım öteye giderek prototip görüntüleri yayınladığına tanık olduk. Şu an için en iddialı konumda OPPO yer alıyor, firma Xiaomi’nin patent hamlesinden sonra büyük bir gelişme gösterek doğrudan prototipini görücüye çıkardı. 2020 yılında görmeyi beklediğimiz teknolojinin çalışma prensibi ise şu şekilde işliyor;
Basit bir mantıkla bölgede bulunan şeffaf, kapanabilir pikseller kullanım durumunda kapanarak, görüntüde herhangi bir bozulma, yansıma durumu yaşanmasının önüne geçiyor.
Acaba 2020 yılında bizleri daha ne gibi yenilikler bekliyor ?
Genel
Xiaomi RedmiBook 13 tanıtıldı!
Xiaomi, bugün Çin’de düzenlediği etkinlikte yeni RedmiBook 13 diz üstü bilgisayarını tanıttı. Şirketin merakla beklenen Redmi K30 ile tanıttığı bir diğer ürün, Redmibook 13, ince çerçeveleri ve % 89 ekran/kasa oranı ile dikkat çekiyor.
İlginizi çekebilir: AnTuTu, Kasım ayının en güçlü telefonlarını açıkladı!
Xiaomi RedmiBook 13 dizüstü bilgisayar modeli, şık bir tasarıma ile oldukça ince çerçeveleriyle modern görünüyor. Cihaz, tasarımsal açıdan genel olarak Apple’ın MacBook modellerini andırıyor. Çinli şirket, hem tasarım hem de mobiliteye önem verenleri mutlu edecek bir cihaz ortaya çıkarmış gibi görünüyor.
İsminden de anlaşılabileceği üzere 13,3 inç Full HD bir ekran üstüne kurulan dizüstü, tam portlara izin verecek kadar ince bir gövdeye sahip. Küçük ve taşınabilirliği yüksek bir dizüstü bilgisayar olan RedmiBook 13, yoğun kullanımdan sonra bile ısınmasını engelleyen gelişmiş bir soğutma sistemine sahip olduğun belirtiliyor.
Xiaomi RedmiBook 13, üç farklı versiyon halinde geliyor
- Intel Core i5 işlemci + 8GB RAM + 512 GB SSD + Nvidia GeForce MX250 ekran kartı- 579 dolar
- Intel Core i5 işlemci + 8GB RAM + 512 GB SSD + Nvidia GeForce MX250 ekran kartı-640 dolar
- Intel Core i7 işlemci + 8GB RAM + 512 GB SSD + Nvidia GeForce MX250 ekran kartı-739 dolar
RedmiBook 13, 1C hızlı şarj desteğiyle yüzde 50 doluluğa sadece 35 dakikada ulaşabiliyor. Dizüstü bilgisayar ayrıca önceden yüklenmiş Office Student sürümü ile birlikte geliyor. Ön siparişe açılan RedmiBook serisi, 12 Aralık’ta Çin’de raflardaki yerini alacak.
Giyilebilir Teknoloji
Realme Buds Air, 17 Aralık’ta piyasaya sürülüyor!
Realme Buds Air, gerçek tam kablosuz kulaklık iddiasıyla bu senenin sonuna kadar marketteki raflarda yerini alması planlanıyor. Kulaklığın tam ismi de gelen son açıklamalarla birlikte ortaya çıkmış oldu.
İlginizi çekebilir: Realme X50 5G iki ön kamerayla geliyor!
Kulaklık tasarım itibariyle Apple’ın Airpods serisi kulaklıklarını oldukça andırır vaziyette. Kablosuz cihaz, içerisinde Bluetooth 5.0 teknolojisini barındırıyor ve bu destekle birlikte kulaklığı kutusunu açmanızla birlikte akıllı telefonunuzla eş zamanlı bağlantı kurabilecek.
İki kulaklıkta da 12 mm’lik sürücü ve dokunmatik kontrol seçenekleri mevcut. Bununla birlikte, Google Asistan’ı da direkt olarak cihazın dokunmatik yüzeyinden kontrol edebiliyor, aramalarınızı tek bir dokunuşla cevaplayabiliyorsunuz.
Şu an için Realme firması kulaklık için herhangi bir fiyat bilgisi paylaşımında bulunmadı. Cihaz kampanyalı olarak Realme X2 Pro, XT, 5 Pro, X ve X Master Edition’la opsiyonel olarak satın alınabilecek.
Önceden sızdırılan veriler ışığında, Buds Air, Siyah, Sarı ve Beyaz olmak üzere üç rengi olacak. Duyuru tarihinin 17 Aralık olarak belirlendiği akıllı kulaklığa yapılacak lansmanda ayrıca XT 730G cihazı da tanıtılacak.
Giyilebilir Teknoloji
Adidas, uzay teknolojileriyle ayakkabı üretti: Adidas UltraBoost 20!
Adidas, astronotların dayanıklılığından ilham alarak yeni bir spor ayakkabı tasarladı. UltraBoost 20 adını alan bu devrimsel ayakkabı Uluslararası Uzay İstasyonu ve Amerikan Ulusal Laboratuvarı işbirliğinin bir meyvesi olarak karşımıza çıkıyor.
İlginizi çekebilir: Adidas Pulseboost HD yüksek teknoloji ve konforu birleştiriyor
Sporcular için premium seviye ürünler geliştiren firmanın yeni ürünü, Ultraboost 20 ile 2020’ye merhaba diyor. Uluslararası Uzay İstasyonu ve Amerikan Ulusal Laboratuvarı işbirliğinin uzun süreli ortaklığı sonucu olarak ortaya çıkan bu ilk modelin her bir parçası uzay mekiği inşasıyla paralellik gösteriyor.
İşbirliğin ikinci adımında ise adidas yeni ürünlerin araştırma geliştirme süreçleri için Boost teknolojisini uzayda test edecek. Spor ayakkabıdaki her bir parça, performansa dayalı belirli bir fonksiyon için maksimum düzeye ulaştırılırken, bu da sporcuların performansını daha yüksek seviyelere çıkarıyor.
Bu özel tasarım fikri, laboratuvardaki zorlu stres testlerinin, saatlerce süren araştırmaların ve binlerce koşucunun geri bildiriminin sonucu olarak ortaya çıkmış. Marka ayakkabıyı, koşucuları bir adım öteye geçmeleri konusunda güven vermek için tasarladıklarını belirtiyor.
Adidas Ultraboost 20’de Tailored Fiber Placement (TFP) isimli teknoloji kullanıyor. Bu inovatif teknik, elyafı milimetrelere ayırarak hassas şekilde dikilen ve yüksek performanslı hafif bir üst kısım yaratıyor. Ayak desteği tam olarak ayarlandığında koşucuların, koşunun başından itibaren potansiyelerini maksimum düzeyde kullanmalarına yarıyor.
ISS ile olan ortaklık doğrultusunda Adidas astronotlarının uzayda yaşamanın fiziksel ve zihinsel zorluklarına nasıl hazırlandıkları hakkında derinlemesine bilgi sahibi oldu. Bu deneyimden yola çıkarak astronotlardan ilham alan firma, “Train Like An Astronaut (Astronot Gibi Antreman Yap)” adını verdiği bir egzersiz programı hazırladı.
Uzay çağı ayakkabısı UltraBoost’un tüm özellikleri!
- TFP’li Primeknit: Adidas Ultraboost 19’un evrimsel bir üst modeli olan Primeknit, kalibre edilmiş destek sağlayan bir üst elde etmek ve her koşucunun ayağına esnek bir uyum sağlamak için elyafı milimetrelerine ayıran veri odaklı Tailored Fiber Placement (TFP) teknolojisine sahip. Aslında bu özellik her bir Ultraboost 20’yi kişiye özel hale getiriyor.
- Optimize edilmiş Boost: adidas Boost orta tabanı her bir adımda enerjiyi yakalayıp yolun her adımında yüksek enerji geri dönüşümü sağlayarak koşucuların ileri atılmaları için bu enerjiyi ayak uçlarına geri döndürüyor.
- Stretchweb: Stretchweb dış tabanı Boost orta tabanı ile uyum içinde çalışırken Continental kauçuk da tüm yüzeylerde maksimum tutuş sağlıyor.
- Torsiyon Yayı: Yere inip basmada daha fazla destek için hafif bir yapı sağlarken, koşucuların ileri atılmaları için de çabuk geçiş imkanı veriyor.
Adidas UltraBoost 20, tüm adidas store ve yetkilisatış mağazalarından 1,349 TL’lik fiyat etiketiyle şu an itibariyle satın alınabiliyor. Sahip olduğu teknolojilere bakıldığı zaman, açıkçası fiyatını hak ettiğini söyleyebiliriz.