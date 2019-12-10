AnTuTu, Kasım ayının en güçlü telefonlarını açıkladı!

AnTuTu, amiral gemisi ve orta sınıf segmentlerinde en iyi performansı gösteren telefonları listeledi.Yayınlanan çizelgeler 1 Kasım – 30 Kasım tarihleri arasında toplanan verilere dayanıyor.

İlginizi çekebilir: Xiaomi’den ekrana gömülü ön kamera için büyük hamle!

Amiral gemisi segmentinde, Asus ROG Phone II en üst sırada yer alıyor,ardından OnePlus 7T serisi ve Realme X2 Pro onu takip ediyor.Listede Qualcomm yonga setine sahip olmayan Galaxy Note 10+ 5G’nin, Exynox 9825 ile onuncu sırada yer alması dikkat çekiyor. Rakiplerine kıyasla listede dikkat çeken diğer bir cihaz ise Asus Zenfone 6 2019, telefon başlangıçta bellek miktarı seçimiyle piyasada sık sık kendinden söz ettirmişti,ama tabloda da görüyoruz ki bu detay pek bir fark yaratmıyor.

Snapdragon egemenliğinin bir ispatı niteliğinde olan liste;

Orta sınıf cihazlarda ise durumlar daha farklı,Türkiye’de de büyük ilgi gören Redmi Note 8 Pro tam anlamıyla Kasım ayı orta segment listesine hükmediyor. Oppo Reno 2 ise, Mi 9T ve Samsung Galaxy A80 gibi rakiplerine göre daha hızlı GPU performansı sayesinde ikinci sırada yer alıyor.

Redmi Note 8 Pro’nun liderlik ettiği orta segment listesi;

AnTuTu ekibi,bir telefonun Top 10 listesine girebilmesi için güçlü bir yonga setine sahip olması ve UFS depolama sistemini barındırmasının zorunluluk olduğunu belirtiyor.Bu grafikler Kasım ayı verilerine dayanmaktadır. Aralık ayında, sık sık yeni performans canavarlarının piyasaya çıktığınızı görüyoruz. Yani muhtemelen yeni listede bir çok değişiklik bulunacak.