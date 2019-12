AnTuTu, Kasım ayının en güçlü telefonlarını açıkladı!

OPPO,adeta bir gösteri gerçekleştirdiği InnoDay2019’da ekrana gömülü ön kamera teknolojisine sahip cihazının prototipini paylaştı.

2020 yılında trend konuma geleceği düşünülen ekran altı ön kamera teknolojisi OPPO’nun görücüye çıkardığı cihaz ile ivme kazanıyor.Akıllı telefon dünyasında üreticiler bir çok seçenek denediler,POP-UP kameralar, çentikler ve ekran delikleri, görünen o ki gelecek yıl bu yöntemlerin hepsi tarihe karışacak. InnoDay2019’da cihazı test edip, bizlerle paylaşan Isa Rodriguez ve David Imel yayınladıkları kısa ama detaylı video ile, yeni teknolojiyi çok daha yakından görme fırsatı yakalamamızı sağlıyor. Kamera hem kullanım esnasında, hem de kullanım dışı yakından bakılmadığı sürece farkedilmeyecek şekilde tasarlanmış.

Here is it in action. Thanks to @sisasaid for modeling the feature! pic.twitter.com/Wv2tU9yqlf

— David ImeI (@DurvidImel) December 10, 2019