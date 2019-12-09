Xiaomi’den ekrana gömülü ön kamera için büyük hamle!

Xiaomi Mi Mix 4,amiral gemisi ile kullanılacağı söylenen ekrana gömülü ön kamera teknolojisi için,firma önemli bir ilerlemede bulunarak patent aldı.Şirketin telefonu piyasaya sürmesi beklenirken,çizimde diğer bir iddialı cihaz olan Mix Alpha’nın kamera teknolojisi örnek alınmış.Bu noktada Mi Mix 4 hakkında yayılan söylentilerin gerçekliğinin güçlü olduğunu vurgulamak gerek.

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Çinli akıllı telefon üreticisi,yakında çıkacak Mi Mix 4 için “Ekran yapısı ve Elektronik Ekipman (Display Structure and Electronic Equipment)” başlıklı patent ile,telefon ekranında herhangi bir yer kaplamadan gizli bir kamera bulundurmayı hedefliyor.

Patente ait çizim;

Teknoloji nasıl işliyor;

Mevcut ekran bağımsız olarak kontrol edilebilen birden fazla piksel içeriyor.Ek olarak ışık ayarlama bileşenine ait bölge ışık geçiren bir duruma geldiğinde yani kamera kullanıma açıldığında,birinci bölgeden yayılan ışığın ekrandan geçmesine izin vermek için,o bölgeye ait pikseller devre dışı bırakılıyor ve görüntüde herhangi bir yansıma,bozulma yaşanması ihtimalini minimuma indiriyor.Basit bir mantıkla bölgede bulunan şeffaf,kapanabilir pikseller kullanım durumunda kapanarak,görüntüye herhangi bir müdahalede bulunulmasını engelliyor.

Şirket haziran ayında,yeni ekran altı kamera teknolojisi gösteren küçük bir video paylaşmıştı.Oppo‘nun aynı teknoloji ile ilgili videolu paylaşımından birkaç dakika sonra ortaya çıkan bu durum dikkat çekti.Video çentiksiz,Xiaomi Mi 9 gibi görünen bir cihazı ortaya çıkarmıştı.

Şirket bu ekran altı kamera teknolojisi konusunda ilerleme kaydettiğinden,önümüzdeki aylarda bu teknolojiye sahip bir akıllı telefonu görmeyi umut ediyoruz.Mi Mix 4’ün ekrana gömülü ön kamera teknolojisiyle gelmesi çok muhtemel görünüyor.Acaba 2020’de bizleri daha ne gibi yenilikler bekliyor ?